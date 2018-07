CÉNTIMO



CRISTINO: No ha sido un céntimo, no. En Cataluña han sido 4,8 cts por litro. ¿Cuánto dinero se ha recaudado desde los tiempos de Maragall y dónde ha ido a parar? Yo siempre he pagado con tarjeta y guardo los extractos de mi banco de varios años. Me puede hace duplicados de los pagos. ¿Podré recuperar mis innumerables céntimos?



MIGUEL: Sólo los profesionales (Camioneros y taxistas podrán demostrar el consumo de sus vehículos, mediante sus respectivas facturas. Los particulares, la mayoría del consumo a tomar por donde no sale el sol



Alicia: Las empresas que guardamos las facturas hasta 5 años podremos reclamar o solo las personas particulares??



Mario: Habéis insistido en los transportistas, pero no os olvidéis de los autónomos. Los autónomos también hemos pagado, y mucho, el céntimo sanitario. En muchos casos el coche es nuestra principal arma de trabajo junto con el móvil. Espero como decía Anabel, que alguna asociación nos convoque para reclamar todos juntos.

ADRIAN: Yo tengo una duda, ¿los camioneros y demás transportistas no han repercutido en el precio de sus portes ese céntimo sanitario? Tal y como yo lo veo, imagino que lo habrá repercutido (luego no perdían ese dinero)y además ahora se lo van a devolver. No sé si me he explicado.



BLANCA: Pues yo creo que la solución justa sería que rebajaran un céntimo el precio de la gasolina por un período de tiempo equivalente al que mantuvieron el céntimo sanitario.



María José: Una posible solución sería que se estuviera el mismo tiempo que se empleó en cobrarlo, ahora en descontarlo, es decir, que si cobraron 2 céntimos durante 14 meses, ahora se descuenten del precio dos céntimos durante otros 14 meses.



José: Creo que están muy equivocados, la Administración no va a devolver un solo euro, lo devolveremos Vds. y yo, todos los administrados, porque la Administración solo gestiona nuestro dinero, no tiene dinero propio, por tanto, ¿por que vamos a estar contentos los particulares, que no tenemos justificante alguno, si lo que vamos a hacer es pagar a los empresarios, que si los tienen?.



Otro sí: si en vez de aplicar el céntimo sanitario se hubiese subido el impuesto de la gasolina un 1% (más o menos es lo mismo) ¿se habría montado este revuelo?.



Para mi lo único importante es si se empleó el céntimo para corruptelas o si se empleó honradamente, NADA MÁS.



Otro sí: Doctrina Parot, críticas a la defensa de la frontera sur de Europa, céntimo sanitario, ¿habrían reconvenido igual a Alemania?. Estamos en una Europa con ciudadanos de 1ª y de 2ª



Sobre la sentencia:

Enrique Alfaro, pte de una empresa que gestionan productos para empresas de transportes: la sentencia no ordena la devolución de nada sino que declara el impuesto contraria al derecho comunitario; nada más…Lo más importante es que el tribunal no declara ninguna limitación temporal sobre la ilegalidad del impuesto, sino que se puede reclamar desde el primer día PERO lo que ha que solicitar es la indemnización, no la devolución



BANKIA



Miguel Durán: abogado de unos 2.000 preferentistas; sin ánimo de polemizar, a un preferentita no le interesa vender a 1,80 porque por ejemplo si ha invertido 100.000 sólo recuperaría 83.500 euros; y aparte tendría que pagar plusvalías al año siguiente en la declaración de entorno a 8.000 euros…Ni siquiera valdrían como excusas los intereses que cobraron en su día, porque eso va aparte, son suyos. En realidad sólo cuando la acción esté cercana a 3 euros le puede interesas vender…Otra cosa son las subordinadas, esos sí pueden vender ahora…



Cataluña



Francisco: El tacticismo de PSOE y también del PP en el tema catalán es lamentable. Unos por no ser capaces de presentar una posición clara y sólida, los otros por tratar constantemente de hacer aparecer al PSOE como un partido que no defiende la unidad de España, nada menos. En esto, como en tantas otras cosas, los dos grandes partidos no están a la altura, luego nos sorprendemos del abstencionismo o del auge de los antisistema.