Variedad de temas

CARMEN: La línea del PSOE: Estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros...

DAVID: Habría que recordarle a Soraya que dialogo había con el PP. con el Pacto del Tinell, y estaban los del PSOE, que memoria tenemos!!!!!

JUAN: Soy una persona que no es de ningún partido político, llevo desde los doce años trabajando y me da vergüenza oír los comentarios de los políticos estoy escuchando a la señora del PSOE y no le da vergüenza después de ocho años de su mandato decir lo que dice Rubalcaba lo mismo se ve que nos toman por idiotas, pienso que lo menos que podían hacer es esperar por lo menos que termine la legislatura y sopesar lo que han hecho los populares. Por cierto en Andalucía llevan más e 30 años y mire como estamos. Qué felices.



DEBATE



Cristóbal: de verdad interesa quien gano el debate sobre el estado de la nación?? yo preferiría que me informaran de los datos/propuestas que cada grupo realizó.



Juan Ignacio: Sin lugar a dudas el debate lo ha PERDIDO el pueblo español, con políticos, que no estadistas, incapaces de llegar a acuerdos para empujar el país hacia adelante. Solo saben buscar su propio interés y el de su partido



María José: No ha ganado ningún partido. Yo, oídos unos y otros, lo tengo cada vez más claro; NO VOTARÉ A NINGUNO, ABSTENCIÓN. No me presto a este juego en el que uno nos arruina como país y otro nos lleva a la miseria más absoluta a la clase media con recortes, bajadas de sueldos y derechos. Mi voto no puede ser un cheque en blanco para que se liquiden los derechos que se han conseguido con tanto esfuerzo individual, de horas de estudio, sin sabores, privaciones, inversión en tiempo y dinero, etc, todo esto antes tenía una recompensa, ahora, echando la vista atrás, parece una burla que te hayas esforzado tanto.



María: La sensación que hay en la calle sobre el debate es que Rajoy nos pinta algo tan idílico que parece un cuento de hadas. Estos brotes verdes nadie los notamos. En cambio, si estamos mas cerca de la visión que tiene toda la oposición del estado del país, que no es otra cosa, que paro o empleo precario, muchos recortes en todo e inmovilismo para la creciente corrupción.



INMA: A mí me daría vergüenza hacer manifestaciones triunfalistas como las que hizo Rajoy sobre la situación económica de un país en el que hay oficialmente 3 millones de pobres y un 26% de desempleo. Que hablara de esto como de un pequeño handicap que "quita lustre" al maravilloso panorama económico denota una insensibilidad social espeluznante.



TARIFA PLANA



ENRIQUE: Si Botín contrata a un directivo con un sueldo de 50.000 euros ¿Va a pagar la misma cotización que un dueño de un bar por un camarero nuevo? ¿Habrá también rebaja en las cotizaciones de los trabajadores? Porque si no las hay, a partir de un sueldo de 18.897 euros / año, el empresario pagaría menos cotizaciones que el trabajador. ¿Es aumentar la plantilla despedir a uno de 40 horas para contratar 2 de 20 horas semana? La misma ocurrencia que permitir las horas extras para los tiempos parciales. En Febrero de 2012 con la 1ª reforma laboral era bueno. Cuando se vió que nuestros "empresaurios" empezaban a reducir horas de jornada y exigir horas extras se hizo evidente de en qué país vivimos. Pues lo mismo.



CATALUÑA



MARTÍN: Cuando el Sr. Mas reclama diálogo debería predicar con el ejemplo. El mejor modo de practicar un diálogo sería el cumplimiento de las sentencias de los tribunales. Si la Generalitat no cumple ¿cómo vamos a creer que quiere dialogar? Por otro lado es una pena que no tengan más difusión respuestas como la del ministro Margallo al Sr. Tardá. Demuestra las falsedades de sus argumentos.