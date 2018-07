El lío de la tarifa de la luz y las eléctricas

INMIGRACIÓN



Jose carlos: Por qué no hacen con los comisarios europeos de inmigración lo mismo que con el comisario de agricultura "Fischler" hizo Loyola de Palacio? Lo cogió y se lo llevo a ver los olivos, tan listo era que se comió una aceituna directamente del árbol y casi se muere. Pues eso, un paseíto con los comisarios por Ceuta, Melilla y sus alrededores.... Que vean la frontera SUR que protege sus estados



Jaume: es una vergüenza que el tema de Ceuta se palntee en clave PP/Psoe. Ya sabemos que el Psoe opina igual e hizo lo mismo, pero lo importante es si el gobierno tiene que facilitar toda la información o no, y si ha mentido y por qué. El problema es que la pregunta no la tendría que haber planteado el PSOE, que también está manchado, sino otro partido o un ciudadano.y no plantearse si se el PSOE lo hace para sacar rédito en las elecciones.



Francisco: Se puede repetir mil veces que en el año 2005 pasó en Melilla lo mismo que hace unos dias en Ceuta y mil veces se estará mintiendo. En el año 2005 la guardia civil no disparó pelotas de goma al agua para disuadir a quienes intentaban llegar a nado a la costa española. Fueron en tierra, no en el agua, que es muy distinto



Inma: Tenemos un gobierno que miente descaradamente sobre lo que sucedió en Melilla, y una oposición que intenta aprovechar hipócritamente esta coyuntura para desgastar al gobierno, pero nadie aporta soluciones al problema. Todos a su bola. Pues bien, yo tengo la solución: dejar que entren todos y dirigirlos directamente a las fronteras pirenaicas para que se desperdiguen por toda Europa. Y si llega un momento en que esto supone un problema para la UE ya se les ocurrirá algo, no? Esperemos que algo civilizado, no cargárselos a todos, claro.



TEMA iberdrola



AGUSTÍN: tan correcto es que una Empresa privada decida en su economía como que los Usuarios decidan cambiar de operador.



Francisco: El presidente de Iberdrola ha tenido hasta hace muy poco unas excelentes relaciones con el gobierno español. Ahora que el gobierno intenta, atropelladamente de momento es cierto, regular un sector estratégico para nuestro país al director de Iberdrola no le gusta y desprestigia a España entera. Así de patriotas son muchos de nuestros grandes empresarios.



MIGUEL: Yo le preguntaría a Iberdrola porqué las compañías de teléfono sí puede calcular "segundo a segundo" el consumo de sus clientes y el precio de los servicios que prestan y las hidroeléctricas no. ¿Por qué no han instalado antes contadores digitales? Problemas técnicos y otros motivos. Me imagino que porque cada vez que se aplicaba una subida de tarifa ésta se aplicaba al consumo realizado hasta el momento, antes del incremento, y que todavía no se había facturado. Eso es mucho, mucho dinero cada vez y se ha hecho muchas veces.



Julián: Ahora se sorprende Sánchez Galán por los cambios de regulación pero cuándo el gobierno comenzó a subvencionar a las renovables estaba encantado aún sabiendo el coste que iba a tener la factura. la electricidad debe ser siempre bien básico. Esa premisa no se debe olvidar nunca. Él se podrá i ir con los ingleses que yo me cambiaré de compañía en cuanto pueda



Paula: Las eléctricas se han convertido en multinacionales, porque les dieron a ganar mucho dinero aquí en España. Se hicieron ricos a costa nuestra y con la marca España y con los gobiernos españoles salieron al mundo.



OTRO: Soy programador y he desarrollado sistemas de tasación de llamadas telefónicas. Que me diga que no pueden instalar tantos contadores inteligentes en poco tiempo, pase. Pero ¿qué no hay capacidad de cómputo? De risa. Hagamos cuentas. 11 millones de clientes de Iberdrola por 60 días de periodo de facturación por 24 horas salen 17.280 millones de cálculos cada 2 meses. Puede parecer mucho, pero eso, bien programado, te lo procesa un buen ordenador doméstico en menos de una hora siendo el factor limitante la velocidad del disco duro doméstico. Que decir si usas lo servidores que seguro tiene Iberdrola. Y en cuanto al volumen de datos a almacenar serían, siendo generosos unos ¿200 gigas? Ridículo.



Guti: Que pasaría si como ha pasado con Coca-Cola, la gente nos fuéramos a la calle a protestar y empezáramos a darnos de baja de iberdrola?.

Supongo yo que Galán tardaría muy poco en salir vestido de torero y cantando el viva España de Manolo Escobar. Se comprende su rabieta, pero el tiene que atenerse a las reglas del juego, y estas son las que para bien o para mal, ponen o imponen los gobiernos.



Eduardo: Si hubiera sido al revés, es decir si una compañía eléctrica británica diera una rueda de prensa en Madrid, anunciando que en el futuro iba a centrar sus inversiones fuera del Reino Unido, a la mañana siguiente habría colas en las oficinas de las demás compañías eléctricas para cambiarse a ellas. Esto en España no pasará. Es algo que nos falta para que seamos más respetados a nivel internacional. Por encima de quien gobierne, el pueblo español reaccionando en masa cuando alguien lo menosprecia o minusvalora.



Patricia: Lo que ha dicho Galán no es nada nuevo. No es el primero que se plantea que no va a invertir más aquí. Una cosa es invertir en Bolsa, y otra muy distinta invertir en instalaciones y en crear empresa y empleo alrededor del negocio eléctrico, y eso en España ha terminado para Iberdrola y para otras empresas. Se podía haber hecho bien, pero nos tocaron Soria y Nadal..