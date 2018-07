Los nacionalismos

UPN

JAVIER: Puedo entender el enfado que hay en Navarra porque Bildu apoya al PSOE en una moción de censura contra la presidenta de Navarra, pero uno no puede dejar de hacer algo que quiere hacer porque Bildu se sume al carro, puede dar repugnancia tener esos aliados, pero si por ejemplo el PP DEL PAÍS VASCO quiere hacer una moción de censura contra un alcalde del PNV Y Bildu se sube al carro? hay que retirar la moción ?

Francisco: ¿Se ha escandalizado alguno de ustedes cuando UPN ha aprobado los presupuestos municipales en Tafalla o en Olite con el apoyo de Bildu?. Por favor coménteme algo al respecto. Las acusaciones de la exdirectora de hacienda en Navarra son gravísimas y detalladísimas. La vicepresidenta de Navarra presuntamente interfirió en expedientes fiscales de antiguos clientes de su asesoría. La exdirectora lo ha explicado con todo detalle. Esto se une a las vergonzosas aunque presuntamente legales dietas dobles de Caja Navarra cobradas por Barcina hace poco. Pero claro, lo grave es que Bildu sirva para echar del poder a quien ha demostrado usarlo para sus intereses particulares.

Martin: Hoy estoy en desacuerdo con el Sr. Herrera. Para mi la petición de información sobre un expediente, aunque no sea ilegal, constituye una intromisión en la tarea del preguntado. Además, para algún mal funcionario esa simple llamada ya representa la línea a seguir.

OTRO: Que vaya mili tiene? Vaya mili tenemos los navarros con ella. Más paró cada día, más impuestos. Pero ella cobrando dietas abusivas, que no ha devuelto hasta que no han salido en los medios. Que fácil habláis desde Madrid, pero os ánimo a que preguntéis a los navarros. No tenéis más que ver que gobierna ella sola sin apoyos y sin mayoría. Preguntar al azar a 10 navarros y luego hablamos.



CATALUÑA:

José Carlos: Los nacionalistas catalanes se están columpiando mentando la bicha a empresarios alemanes. ¿No se dan cuenta que en Alemania y en Austria es mejor que les mentes a la madre que les llames Nazis? Es un insulto muy fuerte, porque lo vivieron muy de cerca por activa y por pasiva. Más les vale pedir disculpas por esos insultos porque no lo van a consentir

VICENTE: Si mañana se va la VOLKSWAGEN (SEAT) de Cataluña, ¿la culpa será de Tardá o de Rajoy?

JUAN: Digo yo que ERC, que tiene muchísimos votantes, y entre ellos, a pesar de tener ideas independentistas, habrá mucha gente sensata y con dos dedos de frente, ¿qué quieren a Joan Tardá en un hipotético gobierno de Cataluña independiente? que se agarren los machos, ya no será todo culpa de España, este es peor que Maduro y Chavez juntos.

LUIS: Debemos felicitar al Sr. Tardá por clarificar sin ninguna duda su posición política. Al criticar a los empresarios alemanes que han rechazado los postulados nacionalistas, lo que le duele, la razón que dá, es que alguien que desciende de nazis ( según él ) debería comprender mejor que nadie lo que ellos están haciendo. Muy claro ¿verdad?

ERES

JUAN: Todavía no os dais cuenta de que en el asunto de la corrupción en Andalucía no hay ni Justicia, Ni Jueces, ni Leyes ni Cárceles para tanto implicado y tanta corrupción. Es imposible hacer Justicia, porque en este caso la Justicia sería una Injusticia Social porque habría que condenar casi a toda la sociedad.