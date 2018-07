La economía y el terrorismo preocupan a los oyentes

REFLEXIÓN ECONÓMICA DE CHEMA

El desastre economico de Argentina y Venezuela y. en menor medida, de otros paises emergentes, sumado al tema del Canal de Panama, hacen que nuestras empresas esten pagando un precio que esta afectando negativamente a la Bolsa española. Una Bolsa en subida durante un año nos devolveria el optimismo para consumir y, con ello, la creacion de empleo.

LIQUIDEZ

Dhragi puede hacer lo que quiera, pero mientras los bancos y cajas no estén INUNDANDO de liquidez al sistema no se va a crear empleo

TEMA PANAMÁ Y SACYR

Luis: Efectivamente el tono del embajador es claro y la UTE Sacyr-Impregilo lo tiene crudo, ¿pero es que se puede esperar otra cosa de un organismo como el Canal de Panamá después de que un contratista le eche un órdago unilateral y fuera de las condiciones del contrato? Un poco de seriedad.

Manuel: Creo que SACYR debería apearse del burro. Simplemente ha pasado una cosa “los han pi-lla-do”. Deberían asumir el sobre coste y acabar las obras. Sacar sus deducciones y tomar decisiones internas. Como sigan así creo que la marca España al final va a ser la Marcaca España.

ROBERTO: Sin quitarle su parte de responsabilidad a SACYR..., al gobierno de Panamá, ¿no le sorprendió q alguien lo pudiera hacer tan barato? Nadie da duros a pesetas..

Otro oyente: Esta Compañías están mal acostumbradas en España han realizado proyectos y en la mayor parte de los mismos cuando se superaba dicho presupuesto, había partidas a mayores que a la propiedad o a las administraciones no les quedaba otra que aceptarlas para terminar con las obras. Estas constructoras que todo lo subcontratan su valor principal es que están constituidas con unos servicios jurídicos impresionantes pleitear con ellos es tremendamente complicado pero creo que Panamá no es España. Otro dato importante parece ser los Avales respaldados por el Estado Español para que esta empresa privada pudiese ejecutar y proyectar la obra.

PNV

AGUSTÍN: Lo del PNV no tiene nombre, tampoco estaría tan mal dejar claro que no se sueltan gratis asesinos, que los etarras fueron y serán terroristas. Que no se nos olvide. Y estaría bien que el PSOE lo dejara igual de claro.

JOSE El inmovilismo del que habla Urkullu es seguir abrazando y aproyando a los colaboradores-terroristas del PNV para conseguire sus objetivos o que las victimas pidan justicia y que no se les ningunee?

Fernando: Soy Funcionario de Prisiones. La hoja de ruta pactada por el psoe , con Eta, es el plan del Gobierno Vasco. Con el traspaso de competencias de Prisiones y la excarcelación de los presos gestionada por el Gobierno Vasco. La duda es que hará el pp.?

Con Bolinaga secuestrador de nuestro compañero Ortega Lara, cedieron. Nuestra indignación es máxima.

LA PEDERASTIA EN LA IGLESIA Y LA ONU

Francisco: Lo que pide la ONU a la Iglesia Católica es muy sencillo: que colaboren con la justicia en lugar de continuar poniendo trabas a su labor. Así de sencillo. Todos sabemos y ellos lo han reconocido que en muchas ocasiones en lugar de ayudar a poner a sus abusadores de niños bajo el peso de la Ley, les ha escondido, protegido, perdonado.

DAVID: No entiendo q la iglesia le de tanta importancia a la vida del no nacido y le importe tan poco q se haga justicia con los casos de pederastia. Si q la sociedad les pida transparencia lo consideran una injerencia en los asuntos de la iglesia...no es una injerencia para la sociedad q traten de hacer q sus doctrinas se conviertan en leyes q nos aplican a todos seamos católicos o no? No pueden dar la misma justicia q exigen?

DOCTORES/tema Rahola

JOSE: En España hay miles de personas como Pilar Rahola, el ejemplo más directo son los que estudian medicina, nada más pagar el título en la primera bata que se ponen ya dice DR. ......, y solo son licenciados.

FÚTBOL

JAVIER: Como se ha hablado de los partidos de ayer, ¿ existe alguna ley o decreto que la final de copa tiene que ser siempre un Barca-Madrid..????

Porque lo de ayer, tela...