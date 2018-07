Preferentes y Bankia

PARO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

IGNACIO: Estoy convencido que con las medidas de este gobierno el paro descenderá, en sectores como el turismo, donde la economía sumergida es inmensa, y con un poco más de reformas, Inditex, Ikea y otras empresas cerraran sus fábricas en Tailandia y las montaran aquí. Nuestra economía crece y crecerá aún más, los multimillonarios crecen, la clase media desaparece y los trabajadores subsisten. Solemos utilizar el eufemismo "país en vías de desarrollo" Ese es nuestro futuro y en muchos casos nuestro presente.

RICARDO: Nada tiene que ver la crisis financiera con la terrible situación del empleo en España Una mezcla de falta de competitividad, demencial organización política y territorial e ineptitud y corrupción en todos los políticos nos lleva a esta situación. Por cierto insoluble. Efectivamente la mayoría de los autónomos lo somos porque es la única forma de que nos paguen alguna miseria empresarios que no pueden o no quieren contratarnos. No se engañe Legina no es el Muro, es la economía, hay miles de millones de pobres desgraciados en China, Vietnam , etc que producen, en condiciones infrahumanas a precios ridículos. Europa en general o busca una salida de valor añadido o terminara en la miseria y nosotros en la disolución como país

REFLEXIÓN SOBRE SINDICATOS DE EUSEBIO

¿El sr Toxo y el Cándido Méndez están en reunión permanente desde hace meses, para la manifestación en contra de las irregularidades de los ERES de Andalucía y los fondos para formación ?. Ya no salen en televisión ni para "felicitar al gobierno" por los "buenos datos del paro", han delegado esta función en sus segundos, con lo que disfrutaban con ese tonillo de voz que sacan.

JOSE LUIS: Como se puede hablar de precariedad, de empleo sumergido, etc. cuando este Gobierno mira hacia otro lado sin realizar Inpecciones de Trabajo, para ejemplarizar sobre lo que no es decente. Los sindicatos brillan por su ausencia en denunciar esta situación todos calladitos,

PREFERENTES

NACHO: Las preferentes son, en principio, un producto de inversión valido y legal. El problema viene cuando se comercializa entre inversores minoristas y ahorradores que no reúnen el perfil adecuado para adquirir este tipo de productos y sin advertirles de sus riesgos. Si además se oculta deliberadamente al inversor la situación financiera y patrimonial de la entidad concurren, a mi juicio, los requisitos de la estafa.

Ignacio: Me parece alucinante que los directores de las sucursales bancarias salgan de rositas en el tema Bankia. Osea, si mi jefe me pide que le pegue un tiro a alguien, y se lo pego, la culpa es de mi jefe, no mia, ya que yo obedezco ordenes. Los directores sabían PERFECTAMENTE lo que estaban haciendo!!!!!!

Fernando: Con que naturalidad confiesa el Señor Leguina que los Consejeros de las Cajas COLOCADOS por los partidos y cobrando SUELDAZOS están ahí para votar lo que le manden... Y eso si LLEVÁRSELO CALENTITO...ALUCINANTE.

LUIS: El Sr. Leguina ( con quién estoy casi siempre de acuerdo ) argumenta que Blesa llegó a una empresa muy rica y cuando se marcha la deja en la miseria. Y como además se le acusa de lo de las preferentes,debe ser juzgado. Lo de las preferentes fue admitido por el Banco de España ¿no?. Por tanto también habrá que buscar por ahí. Y eso de encontrarse una empresa riquísima y cuando se marcha dejarla en la más absoluta miseria, es lo mismo que pienso yo del sr. Zapatero, ¿Habrá que juzgarlo? ¿O él se puede ir de rositas y como Blesa, seguir cobrando grandes salarios de los mismos a los que arruinó?. Luis El Cabreado

Ana: trabajo en Caixa y trabajaba en cajasol ,,preferentes tenían todos

Rafael: He sido director de sucursales en varias entidades financieras.

El tema de las preferentes forma parte del saqueo llevado a cabo por el Poder (todos los partidos) en las cajas de ahorros, así como la burbuja inmobiliaria, etc. Por lo tanto, la responsabilidad está al más alto nivel Blesa deberia estar en la carcel, se ha cargado una entidad con 300 años de historia y sus barbaridades la hemos pagado 4.500 empleados con familias que nos hemos quedado sin empleo, despues de aplicar un ERE de forma injusta y que han dejado bajo los criterios de los Directores de Zonas, que los han aplicado basandose en criterios personales de amiguismos y afinidad con ellos, sin aplicar criterios objetivos. Esa es la verdad de las consecuencias de los actos de Blesa y del q vino detras, Rato, quien hizo una fusion de locura con una entidad quebrada, pero tenia que ser fiel a su partido.

FDO: exdirectora de Bankia, yo tambien vendi preferentes confiando en mi entidad

Javier: este país es de locos: van de rositas los Blesas por las preferentes y los Gordillos por asaltar super-mercados, pero si yo me paso dos dias sin pagar el plazo del I.V.A. me multan con un 20%...y sin juicio ni defensa....

JUEZ ELPIDIO SECCIÓN CALLEJA

Carlos quiere saber si dirías lo mismo de Gómez de Liaño y Polanco... ¿Juez despejado a corner?

Eneko: Soy totalmente pro calleja. Que el juez hizo mal su trabajo? El señor blesa, no sólo hizo mal su trabajo, además a robado con las manos abiertas. Sin embargo, paga el juez y de momento el sr blesa sigue tan contento.

SENTENCIA POR ESCRACHE

Javier dice que se ha hecho de cara a la galería, al ciudadano, y no al sentido común

DAVID: No se q es peor si la sentencia de los scraches o q haya una sentencia tan pronta y con tantos defensores y detractores porque el implicado es el marido de la vicepresidenta...Me gustaría q la justicia fuera igual de eficiente para todos para poder estar de acuerdo o en desacuerdo con tanta prontitud como pueden estarlo los miembros del gobierno

FELIPE: El poner el derecho a la intimidad de un político al mismo nivel que la de un ciudadano normal es un grave error. En este caso la justicia creo que no se ha equivocado aunque ustedes lo pretendan.

PACO: Me parece muy bien fundamentada su crítica a la sentencia de la seccion decimosexta de la Audiencia de Madrid sobre los escraches a la vicepresidenta del gobierno. Lástima que pierda todas las razones cuando señala solamente, con nombre y apellido, a la magistrada ponente y su relación con el PSOE,mientras pasa de puntillas sobre el juez de 1º instancia y ni siquiera mencionas a los otros dos magistrados de la Audiencia, Francisco David Cubero y Miguel Hidalgo, que por lo visto serán simples marionetas de la Jueza Valldecabres.

Francisco: Los escraches no son tan pacíficos, desde luego. Y tiene que ser muy desagradable sufrir uno, desde luego. Nada comparado con la violencia de un desalojo a empujones, cuando no porrazos, haya o no haya niños delante. Pero esta última violencia a algunos parece que no les preocupa tanto.

SECCIÓN CALLEJA

ALBERTO: El sr. Calleja, cuando Zapatero se empeñaba en negar la crisis, no veía parados por la calle ni en sus cercanías, lo que veía eran colas para entrar en los restaurante y bares llenos. Ahora que sólo ve hambre y destrucción, ¿puede que sea señal de que la cosa se está arreglando?

IVA CULTURAL

JAVIER: Parece ser que el representante de los actores ha dicho que el gobierno ha rectificado y afortunadamente se va a bajar el I.V.A. de la cultura al 10%, y yo creo pensar, que ¿¿ al personal le es más necesario una película que una reparación de un grifo por parte de un fontanero??