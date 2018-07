La crisis y la marcha de Pedro J centran las preocupaciones de los oyentes

SALIDA DE LA CRISIS

RAFAEL: En estos momentos solo hay una solución: reducir drásticamente los gastos para bajar los impuestos y así reactivar la economía. ¿Cómo reducimos los gastos? Reduciendo el número de políticos en un 88% (nacionales y autonómicos), sus sueldos y sus privilegios. Eliminando todos los asesores, el Senado, todas las empresas públicas, subvenciones incluso a partidos y sindicatos, estos se deben mantener exclusivamente con la cuota de sus afiliados. Reduciendo el número de administrativos funcionarios.

PACO: Estoy de acuerdo en que lo primero que hay que hacer es crear trabajo pero mientras tengamos socialistas o comunistas cuyo enemigo número 1 sea el empresario, difícil lo tendremos

INMA: Qué país!!!! Asciende vertiginosamente el número de familias con todos sus miembros en paro, 2.500.000 niños en España viven bajo el umbral de la pobreza y otros tres millones más en riesgo de pobreza, hasta el 45,6% en familias monoparentales. Pero bueno, mientras Botín siga mejorando sus beneficios podemos darnos por satisfechos.

FRAUDE FISCAL

GUILLERMO: el fraude fiscal se acabaría si el gobierno diseñara unas tablas en las cuales el q más declare menos paga. El problema es que se han invertido los papeles y a los autónomos que queremos estar dados de alta y tirar para adelante, nos fríen a impuestos nos embargan todos los ingresos y nos asfixian hasta ahogarnos.

Jose Luis: con gurteles, urdangarınes, barcenases, sındıcatoses, andalucıas, empresas utılızando la reforma laboral de hace dos años al lımıte para hacer lımpıeza de empleados antıguos, prıvatızacıones dudosıllas y muchas más que me dejo y que nınguno de ellos devolverá, ¿qué importa que un señor lımpıe unos crıstales o cuıde unos nıños sın regıstrarse como autónomo?. Tenga por seguro que el gobıerno repartıra multas y cera entre estos ultımos y los prımeros acabaran trıunfantes y con los dıneros en los bolsıllos por "falta de pruebas".

PEDRO J

Javier: Siempre se puede apelar a la libertad de expresión para justificar casi cualquier cosa. Hay muchos ejemplos. Pero el periodismo no solo es información, manipulada, sesgada o sobredimensionada al antojo de cada editor o propietario, sino que también es libertad de opinión, y ahí reside la perversión de algunos medios y periodistas. Pedrojota, desde mi punto de vista y reconociendo su trayectoria profesional, se ha esforzado en convertir su libertad de información en un martillo percutor contra el partido, sindicato o personaje que a él, en concreto, le apetecía mover del tablero. En muchos casos ese jaque estaba justificado, y a todos nos ha beneficiado, pero en otros se ha visto que era un capricho o un pulso al poder, nada que ver con la libertad de expresión ni de información. Mi enhorabuena para Casimiro. Mis mejores deseos para Pedrojota.

Lourdes: Cuando voy al kiosko el fin de semana, siempre me enfrento a la misma pregunta. ¿ Qué periódico compro?. Pienso; si quiero enterarme de cosas de aquí El Correo, si quiero saber de qué van los socialistas El País, si quiero saber algo de la derecha ABC o La Razón. Elegiré el Deia si ese día quiero fustigarme con el Pnv. Pero si realmente me quiero enterar de qué va El Mundo, desde lo más lejano a lo más cercano a mí, desde luego compraré el de Pedro J Ramírez. Desde su forma de vestir ya te va anticipando que no se casa con nadie. Y uno sabe que cuando compra el periódico , lleva para casa una serie de buenos trabajos elaborados por periodistas que no me intentan comer mis ideas , sino informarme. Y eso, no saben ustedes lo que se agradece y lo gustoso que es. Que manía tienen las empresas en para que las cosas marchen mejor , quitar a las personas que precisamente las crearon.

PEDRO: me parece muy ruin esta salida oscura .¿Tanto cuesta decir la auténtica verdad?.

JAVIER: Pedro J., en su video de despedida, afirma que su información sobre el caso Bárcenas es el causante de su despido....eso le va a condicionar a Casimiro en su manera de dirigir El Mundo??

Manuel: Entre las razones de cambio de modelo y de caída de ingresos publicitarios, omitís la nefasta operación de compra del Grupo Recoletos en 2007, impulsada por el señor Ramírez y pésimamente mal ejecutada por el señor Fernández Galeano que ha llevado a la salida de más de 400 trabajadores de El Mundo que también hubieran estado toda la vida en su trabajo, para la estabilidad suya y de sus familias

PP

Luis: A nadie se le ha ocurrido la idea de que Aznar y Esperanza sientan el mismo desarraigo que Vidal Quadras y vuelvan a la política unidos por un nuevo partido? Por ejemplo Vox. ¿Qué pasaría con el electorado del PP? Destrucción total

LEGISLAR

ISMAEL: Cada vez que oigo aquello de que con la ley de protección al concebido, se legisla para la extrema derecha, me hago la misma pregunta:¿qué leyes se dictaron con otros gobiernos, para la extrema izquierda? estoy harto de la verdad absoluta y moral de la progresía política y ciudadana.

MÁS:

ANIBAL: Que los jugadores del Racing de Santander no cobren desde hace 4 meses no debería sorprender a nadie. Hay empresas que desde hace años han comenzado a adeudarle el pago de los salarios a sus trabajadores. Legalmente no se les puede denunciar hasta que la deuda alcance los 3 meses, así que la picaresca es deber 2 meses de sueldos. Y que a los trabajadores ni se les ocurra no acudir a su puesto de trabajo, en ese caso el empresario los puede despedir con causa justificada y no pagarles indemnización.