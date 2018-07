No a la corrupción

EL AVIÓN DEL PRÍNCIPE

Juan: ¿Sabéis cómo se arregla el avión del Príncipe? Muy fácil: con unos cuantos millones de Euros para uno nuevo. ¿Los hay? ... pues eso, que seguirá habiendo averías

Sergio: En realidad no hace falta comprar un avión, bastaría con fletarlo a las compañías aéreas cada vez que se necesite. Igual que los vehículos. Coche oficial para ir de casa al trabajo, no. Simplemente se alquila con conductor cuando hace falta para un viaje. El resto en taxi. Se ahorra en material, mantenimiento, personal muchas veces ocioso y se favorecen empresas como líneas aéreas nacionales, alquiler de coches nacionales y taxis (por supuesto, nacionales)

Manuel: Tanto disgusto es que el rey y los políticos cojan vuelos comerciales? Aunque les hagan un corralito en zona VIP...

No veo tanto rasgarse las vestiduras por viajar como la mayoría de españoles.

A lo mejor ganarían puntos con los españoles aunque sea una medida claramente populista...

MANIOBRAS MILITARES

PABLO: Es falso que no existe gasoil para maniobras militares. Yo vivo junto al campo de maniobras del cuartel de "El goloso" en Madrid y hacen maniobras un día sí y otro también y hasta ciertas horas de la noche.





SECCIÓN BRAUN

JOSE: Quisiera preguntar si cree capacitado a Kicillof para desempeñar el cargo de Ministro de Economía, pues por su curriculum no le contrataría ninguna empresa de cierto nivel. Y si cree que habrá un nuevo "corralito" en Argentina.

Francisco: Me gustaría que alguno nos explicara cómo puede llegar la inflación de Argentina a subir cinco puntos en un sólo fin de semana. El viernes nos decían Braun y Herrera que la inflación "real" en Argentina era, lejísimos de la oficial, casi el 25 por ciento, y hoy nos ha dicho que esa "realidad" es casi el 30 por ciento.

CATALUÑA

MARTÍN: Creo que tiene razón el Sr. Juliana cuando afirma que Rajoy no ha convencido a ningún soberanista catalán. Seguramente Mas tampoco convenza a ningún catalán no soberanista por muchos discursos que haga. PERO ¿de verdad era ese el propósito del viaje del PP a Cataluña, convencer a alguien?

Angel: Las palabras de Homs son inquietantes. Afirma como prueba del buen rollo que se respira en Cataluña el que no haya habido algaradas callejeras ante la convención del PP en Barcelona. A mí lo que me parece a la vista de lo que dice es que la Generalitat es la que maneja el que haya algaradas o no, sencillamente convocándolas o no.

Independencia

Francisco: ¿nos podría explicar el Sr. Camacho en que consiste la irresponsabilidad del Sr. Cameron al permitir que los escoceses decidan su futuro, aparte de que este hecho le venga mal a España en estos momentos, todos sabemos por qué, y no le guste?

ENTREVISTA A DEL NIDO:

JOSE: Escucho a este Sr. y cuanta humildad, suavidad y fragilidad derrochan sus palabras cuando estamos hartos de verle con una agresividad salvaje. El pobre no sabía que cometía un error... Esto es para llorar.

RAFAEL: indulto, para el pobre que se ve obligado a delinquir, para dar de comer a su familia. no a esta gentuza

Jose: Soy de los que se opone a indultar a CUALQUIERA que haya robado del erario público.Y es decepcionante que se les de voz después de esta YA condenados. Muchos oyentes han dicho que sólo esperan que devuelva la pasta y que escriba sus memorias en la trena. Siete años dan para mucho.

AURORA: se agradece que sea el primer caso de corrupción, que lo asuma, que abandone la soberbia, que pida perdón y que reintegre lo irregularmente facturado. Ya me gustaría esto para toda la Gurtel, por ejemplo, que además son políticos y están muchos de ellos en parlamentos