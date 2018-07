Asuntos varios

PARO:

JOSÉ: Me gustaría que se pronunciaran sobre sí de verdad creen que las cifras de paro que se comentan son reales, yo particularmente creo que no hay ni la mitad de lo que se dice.

ENEKO: No entiendo los datos. Por un lado 60 y pico mil parados menos y por el otro se sigue destruyendo empleó en mayor medida. ¿No puede ser que los extranjeros que vuelven a sus países ya no compiten lógicamente como parados españoles?? ¿o puede ser que los que han agotado el paro y las ayudas tampoco consten como parados? Por favor que alguien lo explique si puede ser

CITAS BÍBLICAS de ayer en el Congreso

IGNACIO: Unos políticos citando la biblia, otro que se cree Willian Wallace, los ciudadanos volviendo al pueblo a casa de sus padres, la monarquía es constantemente noticia, las CCAA funcionan como reinos feudales la educación manipulada...¿Hemos vuelto hasta la edad media?

PAGO EN ESPECIES

SALVADOR: En el parlamento y senado pagan 3,50€, por sus comidas y su valor real puede ser de 40€ , eso es un pago en en especies , lo tendrán en cuenta cuando hagan su renta. Impresentables seguro que no.

MÁS:

VÍCTOR: Me sorprende cuando, en referencia a la Consejera andaluza, decís “¿Pero a ésta de dónde la han sacado?” Pues vaya, si quieres te lo explico… Aquí nadie ha puesto una pistola en el pecho a nadie para que vote a nadie… Cada pueblo se labra su propia suerte, ¿no?

Tema bicis: Santiago: Por Europa la mayoría de carriles bici son un espacio delimitado con una línea blanca en la calzada. Si los 1.000 km no son urbanos, o van a sitios que a nadie le importa no valdrá para nada.

Benjamín: Tienen contemplado lo que cuesta el mantenimiento de 1000 Km de carril en medio del campo lleno de hierbas, o lo van a dejar abandonados una vez construido hasta que desaparezcan en la maleza como los miles de senderos que hay en Andalucía.

Ismael: aquí en Jaén se intentó poner un servicio de alquiler de bicicletas de la Junta, que duró un mes, por la orografía, las bicis que pusieron,etc.. Nos van a poner carril bici, perfecto. Pero esta consejera nuestra, quiere ser la que destaque por algo, para bien o para mal, pero que de ella se hable.

JUAN CARLOS: Escucho atónito el plan de carriles bici para dinamizar la economía. Se olvidan tan pronto los políticos de las desgracias millonarias que originan las inundaciones, y que se deben principalmente a la falta de obras de infraestructuras hidráulicas y de mantenimiento de cauces. No han pasado tres años de los destrozos ocasionados por las lluvias torrenciales en Almería, que incluso provocó víctimas mortales. De verdad que estos políticos son tontos, y nosotros más por dejarnos convencer por bálsamos como estos

TEMA CATALÁN

EUGENIO: Mariano Rajoy no está haciendo nada para evitar la secesión de Cataluña. Pero, en cuanto pretendiera ponerse serio, media España se rasgaría las vestiduras. No me extrañaría ver al mismísimo Pérez Rubalcaba y otros manifestándose por las calles de España. Tengo la impresión de que aquí hay un guion escrito y nadie quiere salirse de él.

ENTREVISTA A MARGALLO

MARTÍN: Si España fuera capaz de mantener, sostener, una única política respecto a Cuba, tanto cuando gobierna el PSOE como cuando lo hace el PP, quizá seríamos mejor considerados en la UE, y tal vez esa posición española fuese la adoptada por la Unión respecto a ese país. En otras palabras, si tuviésemos UNA política exterior seríamos vistos mejor en el mundo.