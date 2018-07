PSOE Y PSC

PSOE

Al psoe le va a pasar lo que ha pasado en Navarra, han pasado de gobernar en los 80-90, a ser la tercera fuerza. las zonas donde ganaban o han pasado a la derecha por miedo al nacionalismo o han pasado, sobre todo, al nacionalismo, perdiendo muchos ayuntamientos a favor de herribatasuna. El nacionalismo ha pescado muy bien en barrios (muy poblados) de obreros y emigrantes tradicionalmente del psoe, sus hijos votan a herribatasuna (Bildu, sortu..)

Manuel: Los votantes del PSOE, en su mayoría, no creo que quieran votar PSC. ¿Para cuándo la escisión?. En Cataluña debería existir un PSOE por un lado y un PCE por otro. No tenemos las mismas inquietudes unos y otros. Hay más cosas que nos separan de las que nos unen, por mucho que se empeñen los políticos.

PASIÓN DE CATALANES

XAVIER: Ahora que Artur Mas hará catequesis de sus ideas por el resto de España, conviene recordar que hace un par de años él dijo que los niños de Málaga, Sevilla o la Coruña “hablan español, pero no se les entiende”.

ANTONIO: el tema en Cataluña es de revanchismo, desde que murió el dictador ( yo tenía 16 años) sólo hay la intención de salirse del redíl, nací y vivo en Barcelona y os aseguro que sé lo que digo, se celebre o no el referendum, aquí lo más importante para mí es que han ganado la calle y por ejemplo en los supermecados " TODO ESTÁ EN CATALÁN" y se han dado muchos pasos atrás. Ahora no nos quejemos de que dejaran llevar acabo la infamia de la inmersión. Aquí la Vanguardia tituló: " EL 63 % DE LOS CATALANES CREE QUE NO SE ESTÁ PERSIGUIENDO EL CASTELLANO CÓMO SE HIZO CON EL CATALÁN"… Si eso no es revanchismo...

TURISMO

IGNACIO: La subida del turismo es por las revueltas en el resto del mediterráneo. Y aunque la subida es en sí misma buena, es un indicador inversamente proporcional al enriquecimiento de los ciudadanos. Somos la Acapulco europea. El mayor paro está en Canarias. Zonas con menos paro y desahucios: Navarra, Rioja, País Vasco.

Miguel: ¿Habéis pensado que la bajada del turismo en Madrid puede ser por la cantidad de manifestaciones que se producen en la capital? Los turistas miramos mucho ir a ciudades que no tengan manifestaciones todos los santos días

Francisco: A veces un análisis, como el de Prieto, por simple que sea puede ser muy acertado. Yo tengo, por ejemplo, un amigo segoviano que solía visitar Madrid no menos de cuatro veces al año. Se quedó en paro y viven con el sueldo precario de su esposa. Ahora, desde que las tasas aeroportuarias han subido tanto por el mal ministerio de fomento mi amigo ya no viaja a Madrid nunca. El FMI no siempre se equivoca. El año pasado predijo una caida de la economía española del 1,5 y al final, creo, nos hemos quedado en el 1,3. Mucho más acertado que las previsiones de nuestro gobierno en esta caso.

Para calleja de AQUILINO: Si la T4 del aeropuerto de Barajas le dá a Vd. pena por la poca actividad, pásese por el Superpuerto de Gijón, y verá que el movimiento de barcos es completamente nulo. Precio del superpuerto, miles y miles de pesetas, ni se sabe, porque no interesa que se sepa.

Juan: En la T4 no hay salas vacías, ni llenas, simplemente no hay salas.

Inma: No es, como dice Leguina, que haya un punto de vista de derechas y otro de izquierdas sobre cómo va la economía, sino que hay un punto de vista de ricos y de pobres. A los ricos les va muy bien y son muy optimistas (léase banca, grandes empresarios, especuladores, etc.) y a los demás nos va fatal y somos superpesimistas.

DOMINGO: deberían saber que las previsiones económicas a tan largo plazo no sirven para nada, salvo que para crear confianza a corto plazo a los posibles inversores, o sea que es muy positivo, que las previsiones sean optimistas.

MARIANO: ¿recuperación económica con 6 millones de parados, 8 de pensionistas, más de 3 millones de funcionarios y con una secesión en ciernes de las dos partes que más ricas del País?