Cotizaciones a debate

COTIZACIONES

HÉCTOR: Es increíble que en un país con un 20% de economía sumergida, todas las medidas del gobierno se encaminen hacia el saqueo de los trabajadores con nómina.

Juan: Este señor argumenta que las dietas estén fuera de cotización por ser necesarias para la realización de los trabajos, sin embargo gravan el plus de transporte ¿ es que no es necesarios trasladarse al puesto de trabajo?.

MERCE: Que no nos engañen, eso supondrá que si tu base reguladora es superior, tu como trabajador, tienes que aportar más a la seguridad social, lo que significa que se recauda más, y si los tickets restaurante solo lo puedes utilizar para comer, por ejemplo, (es un suplido), entonces personalmente, han dejado de tener sentido las retribuciones en especie.

MARIO: a mí solo me falta que me quiten los apellidos, los trabajos que encuentro son a tiempo parcial 4 horas, cobro la ayuda familiar, 200 € para llevar una casa de tres personas, cada vez que escucho un político me entran ganas de meter la mano por la radio y cogerlo del pescuezo. Que se pasen por las oficinas del inem y vean a cientos de personas pidiendo un certificado de que no cobran nada para ir a otras instituciones para pedir comida. Después que salga Montoro y diga que vamos a ser el puntal de Europa.

IGNACIO: He revisado el salario de mis trabajadores para abonarles del variable anual. Como ejemplo, para que una trabajadora reciba un neto de 16.000 € en su cuenta a la empresa le cuesta 27.000 € mayoritariamente debido cotizaciones a la Seguridad Social. Esto supone un sobre coste excesivo para la mano de obra en las empresas que optarán por otras vías. Si el gobierno no se da cuenta del exceso de costes en impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social que impone, nunca se creará empleo en número relevante en nuestro país. Cómo nos puede garantizar el señor de la Seguridad Social que las mayores cotizaciones de hoy se va a convertir en mayores prestaciones. Eso es falso como estamos comprobando con las reducciones de prestaciones actualmente.

Se siguen sin recortar gastos corrientes, el presupuesto anual sigue incrementándose tanto comunidades autónomas como en el estado, mientras eso no cambie no habrá crecimiento económico en España y lo subidas de impuestos y cotizaciones sólo retrasarán la recuperación económica de nuestro país.

ELÍAS: Todo muy bien explicado PERO ¿Qué pasa con políticos q cobran dietas siendo de la misma ciudad? ¿Qué pasa con los q ejercen 8 años y cobran pensión de por vida?

MIGUEL: Imagino que cuando el coche oficial va a recoger a la Sra ministra a su domicilio, eso es una renta del trabajo y debe venir en su nómina. Otra cosa son los desplazamientos que haga desde su oficina en la jornada laboral. ¿Eso es en especie también para ella, no? Las comidas que les dan a todos los sitios donde van a costa de todos, también es en especie, ¿no? Esto es extensible a todos los cargos. Por cierto, el descuento que les hacen en los gin tonic en el congreso, también es en especie y deberia cotizar en la nómina de nuestros ilustres parlamentarios.

ENTREVISTA A GARICANO

Pablo: Este señor es consejero de la Cámara de los Lores Ingleses además de serlo de la reina de Inglaterra. Allí le valoran mas que en España. Es un orgullo tener una persona de su valía en España.

Gerardo: Lo que habla este hombre es lo que pasó en argentina, la gente al ver todo ver corrompido no le queda otra que corromperse, y eso sería el final de España.

PASIÓN DE CATALANES

XAVIER: Pues si los secesionistas llegan a sentirse frustrados, bienvenidos al club, porque yo –catalán- llevo muchos años frustrados viendo como ellos derrochan, dividen, mienten, y me desprecian y arrinconan por no creer en su delirante proyecto.

CHEMA: si el Parlamento Catalán ha aprobado el "El derecho a decidir" y lo está enviando, hoy mismo a Las Cortes, por qué esperar a marzo para discutirlo? Mañana mismo debería reunirse el Parlamento y votar el NO con el 80% del pueblo soberano y así zanjar definitivamente el tema de cara al exterior. No dejemos que esta bola de nieve se haga más grande

LUIS: estos señores han aprobado la resolución para solicitar la independencia, hay que decirles que se parecen a Peter Pan, todos son del país de NUNCA JAMÄS, je, je, je

JUAN: Lo gracioso, en caso de independencia catalana, no sería que el Barsa quiera jugar en la Liga española, sino que el ESPAÑOL sería el único equipo que con el nombre de España, no fuera español.

Merche: ¿Por qué no rechazan el dinero del Gobierno de España? Eso sería una demostración de verdadera independencia, autonomía y soberanía del faraón Arturo Más y sus súbditos.

INMA: Hay mucha gente en Cataluña que está a favor de la consulta pero no de la independencia. Lo que no entiendo es por qué hay tanto miedo a preguntar. Además, que es contraproducente. Cuanto más difícil se lo pongan más ganas tendrán los catalanes de hacer su consulta y de decidir ellos lo que quieren. De hecho ya está pasando, son cada día más.

Juan: Al puro estilo gamonal, me dan ganas de crear una asociacion llamada, por ejemplo, "Independencia No" y manifestarme quemando contenedores, reventando sucursales y asi salir como "heroes democraticos" en ciertos programas televisivos y radiofonicos. Aunque realmente lo que mas ganas me dan es que cataluña salga de España pero sin vuelta atras ya que el hartazo roza la enervacion, ademas esa "mayoria silenciosa" que se supone que existe no hace nada, pues el que caya otorga ......

Miguel: si Mas convoca elecciones y Esquerra sale victoriosa, declarando la independencia de Catalunya unilateralmente... dónde nos deja esto a los que no queremos esto? No sería mejor dejar que nos expresásemos? Ya no veo otra salida... Si no, nos vamos a convertir en rehenes políticos. Me veo emigrando a Castilla y León, donde tengo una segunda residencia...

BARROSO vs CATALUÑA

TOÑO: ¿Cómo es posible que un tipo como Durao Barroso diga que la posible independencia de Cataluña es un asunto interno español? Hombre, será entonces el único asunto interno que tenemos, porque en todo lo demás, tenemos a los inspectores europeos metidos hasta el tuétano . ¿Acaso no afectaría a la Unión Europea esa independencia o es que España no es miembro? Ya que les pagamos una buena pasta y les damos tantísimos privilegios, al menos podían cumplir con su obligación y mojarse un poco.

BOLINAGA

ALBERTO: Ayer por la tarde me crucé en la Playa de San Juan (Alicante) con Bolinaga. No se oculta , txapela vasca, barba blanca y abrigo rojo, por si había alguna duda iba acompañado por un tipo alto y grande que luego comprobé, sale en la mayoría de fotos con él, desde que salió de la cárcel.

Fue puesto en libertad a finales de Agosto de 2012; el 30 de agosto exactamente y se le daba una esperanza de vida de 9 meses………….