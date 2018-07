La declaración de la infanta

JUEZ CASTRO

Paula: El juez Castro es un hortera insufrible que busca su minuto de gloria al borde de la jubilación. Que está amparado por un grupo de coristas liderados por el presidente de la audiencia de palma que esos sí son los verdaderos malos de la película que se comportan como el populacho en la toma de la bastilla.Miles de sobreseimientos se producen todos los años en casos similares a los de la Infanta. Es más, en casos e ls oque la que figura como administradora es la señora.

Inma: la defensa de la infanta únicamente ha podido argumentar que ella no sabía nada y que lo hizo todo por amor. y lo único que sabe hacer el fiscal para defender a la infanta es desprestigiar al juez. españa, país de pandereta.

DECLARACIÓN DE LA INFANTA

IGNACIO: Creo que hay que respetar y proteger la llegada de la infanta al juzgado, pero como a cualquier ciudadano. La imputación o sentencia judicial lleva a cualquier persona a una pena social, y generalmente también a su familia, conozco el caso de un presunto ladrón que no se demostró en juicio, pero sus hijas fueron durante su niñez y juventud, las hijas del Ladrón. Su madre no pudo irse a vivir a Suiza o Washington, subvencionada por empresas con grandes relaciones con la política como Telefonica o La caixa. El hecho del paseíllo es minucia para todo lo bueno que tiene estar en lo alto del escalafón social.

José: Llevo más de 40 años casado y enamorado de mi mujer. He dirigido una empresa familiar. Mi mujer SABE todo lo que la podía afectarla y lo que no. Por respeto.

Ángel: Como culta que se le supone nadie nos podemos creer que la infanta no sabía nada de los negocios de su marido. Entre fiscales ordenados por el gobierno y el coro mediático criticando a jueces que ponen en jaque al poder, la ciudadanía estamos atónitos de ver como no se trata a todo el mundo por igual. La casa real tiene que ser ejemplar y ante la mínima duda se debe de quitar de en medio.

NACHO: Por favor pongan un solo ejemplo de empresa dirigida al 50% por dos socios que defraude a hacienda y que sólo uno de ellos sea responsable. Un ejemplo por favor.

Reflexión de Pilar:

Cuanto nos cuesta a los españoles estos paripes de la justicia los juicios de los Eres, el caso Gürtel, el de JAUME Matas y al final para qué? .Yo como muchos Españoles lo que me gustaría es que devolvieran el dinero y santas pascuas porque al final nadie va a la cárcel. El sistema judicial si funciona el gobierno NO

RECOMENDACIONES EUROPEAS por la corrupción en España

ANGEL: ¿Creéis que el gobierno debería actuar con la misma celeridad que actuó cuando le dijeron desde Europa que tenía que hacer recortes y también cuando salió la sentencia de la doctrina Parot?

Rocío: ¿Soy la única que piensa que muchos "gurús" económicos nos toman el pelo? Hece dos años decían que no íbamos a levantar cabeza en 20 años y ahora resulta que vamos a ser el "puntal" de Europa. ¿Esta gente analiza datos o le pregunta a la Bruja Lola?

María; Desde fuera, en sintonía con el gobierno, nos felicitan y auguran que en breve seremos los números 1 en economía. Es claro que pronto seremos la China de Europa. Esta es su forma de sacarnos de la crisis, liquidando a la clase media para ser competitivos. ¿En que trabajara mi marido de 49 años despedido hace un año al amparo de la reforma laboral?

BURGOS

UNA OYENTE PREGUNTA: Si no se hubieran quemado unos contenedores y atacado las sucursales bancarias, hubiera trascendido el problema a todos los medios y concienciado más a los vecinos de Gamonal? Es triste pensar que estos políticos se pasan por el forro las manifestaciones y protestas pacíficas.

Marcos: vive en Burgos, y cree que este tipo de protesta crea un precedente muy grave, porque no veo claro el problema, se han mezclado cosas que no se tenían que mezclar, el problema central es la construcción de una obra civil urbana, que de por si compleja es, y que sea la época y fecha que sea nunca será adecuada para alguien, aparte que en la zona de Gamonal, existen problemas graves de aparcamiento y circulación que bajo las normas actuales de circulación se hincharían a multas, pero que en la zona no se aplican, como el aparcar en doble fila o la no existencia de zonas de pago. Yo no tengo plaza de aparcamiento en donde vivo pero hay zona azul de pago, voy a quemar contenedores y protestar para que la quiten porque a mí no me conviene??

MARTÍN: Recordando los comentarios anteriores sobre el origen burgalés de los manifestantes, y ante lo ocurrido en Madrid, me pregunto ¿hay grupos cuyo objeto es organizar altercados aprovechando cualquier asunto?