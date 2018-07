La última operación contra ETA centra la atención de los oyentes

ETA

GUILLERMO: Quería comentar que quien se haya creído a ETA es un ingenuo. Soy de Bilbao y, sinceramente, no creo que ningún vasco, como seguramente no lo habrá hecho ningún ciudadano del resto de España, confíe en las supuestas buenas intenciones de estas personas. No me sorprendería ninguna clase de reacción a estas detenciones. Como no me sorprendería una vuelta a la violencia en cualquier momento. Disculpas? No las necesitan.

Marisa: Me parece que no habéis comentado suficientemente, lo ocurrido en la rueda de prensa de los presos. En donde un periodista ( Cake Minuesa ) les dijo a la cara lo que ahora mismo pensamos muchos españoles y es que aún no han pedido perdón por los asesinados. Creo que acciones como estas se les debe dar mas difusion

SACYR Y EL CANAL DE PANAMÁ

DANIEL: Me ha parecido interesante los comentarios de los representantes del gobierno de Panamá en referencia a la oferta de negociación del consorcio liderado por Sacyr:"nos toman por salvajes con plumas...". Creo que es digno de comentarse.

PREGUNTA ECONÓMICA

Luis: La prima de riesgo ha bajado, pero, ¿qué se necesita para que el bono a diez años baje? Porque sigue casi al 4%

JOSE: La prima de riesgo ha bajado niveles insospechados y se compra deuda española con rentabilidades normales. Se ha vuelto a confiar en nuestro país. Pero sería un error pensar que ya está todo hecho. Sobre todo porque la tasa de paro alcanza el 27 por ciento. Sería un error dejarse llevar en este momento por la fatiga que provocan las reformas. La tarea de reducir el déficit no se ha contemplado. Y no sería conveniente resolverla sólo a través de los ingresos. Otra subida de impuestos puede abortar la recuperación. Mejor sería reducir la carga fiscal y eliminar gastos, que no tienen por qué ser sociales. Todavía hay muchas disfunciones que corregir en la Administración.

ABUCHEOS Y SINDICATOS

Paco: ayer abuchearon a la reina en el estreno de una película…los que la abuchearon son los liberados sindicales?? Donde están cuando tienen que abuchear a sus dirigentes por su corrupción?

PASIÓN DE CATALANES

Esteban: Ayer escuché en la tertulia que en Cataluña multan por poner en un establecimiento el rótulo de "Casa Pepe". Eso es absolutamente falso; en Cataluña se puede rotular en chino, en árabe, en castellano y, dado el caso, en marciano. Lo único que se pide es que también se rotule en catalán, lo cual se me antoja absolutamente lógico. No echemos más leña al fuego por favor

TRES APUNTES DE JULIÁN:

La ley del aborto, con la que no estoy de acuerdo, sirve para tapar todo tipo de éxitos y tropelías en los que han entrado todos los "excelsos" políticos de este país, por ello he de decirles, he echado en falta comentarios sobre uno de la más absurdos compromisos que he oído en mi vida: el estadista Pérez (más conocido por Rubalcaba) se compromete en Cataluña a que el catalán sea lengua oficial en la Unión europea.

Tampoco soy monárquico pero cuando la gente habla de república (con minúscula), miro a mi alrededor y viendo esos brillantes estadistas de un nivel de indigencia cultural realmente brillante, se ponen los pelos como escarpias, pues la República (con mayúscula) es algo más serio que lo que dichos políticos quieren.

Y por cierto, tras una larga investigación he llegado a la conclusión del por qué de la sonrisa de su amigo Rodríguez, más conocido como Zapatero, se estaba riendo de los españoles, sabiendo lo que hacía y cómo iba a dejar el país.