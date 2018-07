El funeral de Mandela y UGT centran las preocupaciones de los oyentes

FOTO OBAMA-MINISTRA DE DINAMARCA

FELIPE: No es la primera vez que suscita el interés de sus homólogos masculinos. A Berlusconi ya le pillaron echándole una miradita

CURSOS DE UGT

CARLOS: ¿Descrédito? Este país es indolente. El PSOE apoya públicamente a UGT y la gente le sigue votando. UGT llevándoselo crudo, estafando con los cursos y siguen ahí. Como siempre no pasará nada

JUAN: El primer paso a analizar en el asunto de la UGT y la FORMACIÓN es quién y por qué confía en un sindicato para formar. Eso ya es una degradación y una perversión del sistema.

ANTONIO: No se trata de la desviación del dinero público de los cursos, que es un asunto de juzgado de guardia, se trata de los cursos en sí mismos ¿Cuántos cursos se han dado y se dan y cada vez más parados? Indicador de que no funciona. Los cursos se han montado para llenar los bolsillos de unos cuantos, desde el monitor que los da a quienes están detrás de todo esto despilfarro de dinero público, tanto los sindicatos como la patronal.

MANUEL: Llevo más de 20 años trabajando en departamentos de contabilidad de grandes empresas y os puedo asegurar que la ley obliga a empresas de “cierto nivel”, normalmente por el volumen de facturación, a hacer una copia de seguridad diaria de la contabilidad de la empresa, precisamente para eso, por si hay un problema informático y recuperar la información del día anterior. Además el cuarto donde se guardan las copias de seguridad se tienen que guardar en un armario ignífugo y los servidores también tienen que estar en un cuarto especial con muchas medidas antiincendios. Es la ley la que obliga. Igual que también obliga a tener documentos físicos debidamente archivados. (Facturas, Cobros, Pagos, Provisiones, Cálculos de costes, nóminas, todo lo que haga referencia a la contabilidad diaria, mensual y anual, y los datos del año anterior también, y los del ante anterior también, creo que es así hasta 5 años, e incluso hay empresas que la ley les obliga a guardar hasta 10 años.

REFLEXIÓN GENERAL DE UN OYENTE:

Parece ser que el tema de hoy es la "manipulación". Manipulación de la historia de España por parte de algunos historiadores a sueldo del Sr. Mas. Manipulación sobre la actividad de algunos miembros del sindicato UGT en Andalucía. Y, finalmente, manipulación internacional con el funeral de Mandela. Cada gobernante asistente ha tratado de sacar el máximo provecho del fallecimiento de Mandela, y el gobierno sudafricano ha consentido a cambio de reunir en su país a un montón de gobernantes del mundo. Lo más lógico hubiera sido que hablara sólo su Presidente, y no los asisten

TEMAS DEMOGRÁFICOS

MARIANO: cual es el problema de la demografía ¿tener muchos jubilados acomodados o tener una cantidad grande de jóvenes muertos de hambre? Si los seis millones de parados estuvieran trabajando ¿habría problema de demografía?

MANUEL: Estamos pensando siempre en la crisis económica. Pero, ¿y la crisis medioambiental y de recursos naturales? ¿y si la solución pasa por que cada vez seamos menos seres humanos? La superpoblación también es un problema. A lo mejor la solución es cambiar el modelo económico

ANGEL: he leído que los últimos datos del INE arrojan que hay un importante número de españoles que han abandonado España. ¿Puede tener esto relación con la bajada del paro a la que se agarró el gobierno para vendernos buenos datos?

PASIÓN DE CATALANES

INMA: una parte de los catalanes siempre se han creido que son mejores, mas europeos, mas listos etc etc que los españoles de la España profunda como dicen. El Sr.Mas lo que está buscando para dar marcha atrás es que España nos agravie más para así hacerse la victima. En cuanto al Sr. Marius Carol, creeis que no es independentista?

LUIS: Sentarse a negociar con los catalanes es darle el helado al niño después de interminables rabietas; con lo que el niño dice ¿veis como tenía razón? Ya sé como conseguir lo próximo que quiera. No olvide nunca que la idea de negociación del independentismo es: lo mío es mío, lo negociable es lo tuyo ¿cuánto más me vas a dar? Y así ad-nauseam.

JOSE: Adolfo Suarez y Carrillo tenian algo en común:voluntad de sentarse y hablar deTransición.Los dirigentes del nacionalismo catalan,sólo contempla una meta: la independencia.El resto es perder tiempo y seguir cediendo privilegios.

SECCIÓN CALLEJA: Con su habitual procedimiento de alzar la voz ha impuesto la tesis de que hay que negociar con CiU, pero al final no ha dicho qué hay que negociar. ¿Más competencias? ¿Más discriminación lingüística? ¿Más dinero?¿Puede hacer el favor de aclararlo?

JOSE CARLOS: Cumplir la ley no es dar caña al mono, es cumplir la ley.

JESUS: Por favor, decirle a Calleja que no hay nada que negociar, los catalanes son España y las reglas son la constitucion y las leyes Si negocias en dos años tenemos ptra vez el problema, son insaciables