Asuntos varios

CATALUÑA

Javier: Alguien preguntaba en el debate que qué iba a pasar si ganaba Esquerra... Pues pasará que ganará sin mayoría absoluta, pero no conseguirá formar gobierno, así que tendrán que hacer otras elecciones, que ganará CIU sin mayoría absoluta, y así eternamente, hasta que vayan destrozando a Cataluña pensando más en sus fantasías que en la dura realidad de la crisis.

IGNACIO: el querer asimilar los nacionalismos españoles a conflictos como el Palestino, Bosnio, Libano, etc es totalmente falso. Incluso meten ideas étnicas. Los nacionalismos españoles son solo intereses políticos y económicos, como la liga norte en Italia, las provincias ricas de Bolivia etc.. Pero lo trágico es que lo están consiguiendo, están empapando estas ideas tanto en Cataluña como en el País vasco y Navarra.

IMPUTACIÓN DE LA INFANTA

ALICIA: Uno de sus tertulianos ha dicho que doña Cristina tenía que saber algo pues no es tonta y es una mujer preparada y licenciada...Pues yo le digo, que todo eso tambien lo soy yo, incluso mujer de éxito en mi faceta profesional y estuve años ayudando a mi pareja en sus negocios como administradora y otras cosas más.., y jamás supe nada de sus negocios...a eso se llama Confianza ciega.., aunque sea estúpido es así.

Inma: A mí lo que me gustaría saber es qué persona, que no se llamara infanta Cristina, no habría sido llamada hace ya meses a declarar - en calidad de lo que sea, testigo, imputada, me da igual - si fuera socia al 50% en una empresa como Aizoon que está siendo investigada por tantos indicios delictivos.

RENOVACIÓN DEL CARNÉ DE CONDUCIR:

Jose: Referente al posible examen para ver si mantenemos la capacidad de conducir, solo os diré que, a los profesionales del transporte ya nos están haciendo hacer un curso (CAP) curso aptitud profesional, que sin el en unos años, el que no lo tenga no podrá conducir un camión. El curso de marras cuesta sobre 300€, ahora mismo me lo ha pagado la empresa gracias a los créditos de formación que tienen, pero dentro de cinco años que pasara?, imagino que tocara pagar los euros. Así que cuando las barbas de tu vecino veas cortar...

JUAN: oigo con estupor al presidente de la asociación de autoescuelas decir que los conductores veteranos tenemos más accidentes, el tipo tiene una entrevista, y me surgen dos preguntas, si es así ¿por qué las compañías de seguros penalizan a los jóvenes y noveles? ¿Cree usted q un conductor sale de la autoescuela preparado para conducir?

Ricardo: Si los conductores ya demuestran en un examen teórico y práctico sus conocimientos y habilidades. ¿Qué sentido tiene un nuevo examen? ¿Pasará lo mismo con los títulos de educación tendremos que reexaminarnos del graduado escolar, título de Bachillerato o Universidad cada pocos años para demostrar que tenemos los conocimientos al día? Los ciudadanos estamos cada vez más hartos de las tropelías de los sinvergüenzas e inútiles que tenemos como gobernantes y de su red clientelar de puestos a dedo.

Carlos: sabías que en Alemania te sacas el carnet de conducir y lo tienes hasta que te mueres? Ellos tienen menos accidentes y conducen en peores condiciones meteorológicas. No será por esas buenas carreteras, anchas y bien señalizadas que tienen? Esto es como el anuncio del café «tasita a tasita...»

Antonio: entonces yo me saque el carné de conducir en 1987, eso quiere decir, que como el estado no me ha reciclado hasta la fecha, todas las multas que me han impuesto por alcoholemia, de velocidad, nuevas señales, son todas nulas, pues no existían en esas fechas, es o no así?, y no me vengan con el cuento, de que el desconocimiento de la ley no implica su desobediencia.

ENTREVISTA A ZOIDO

EMILIO: me parece muy bien lo que ha dicho el sr. Alcalde de Sevilla que la cercanía del ciudadano, aquí en Zaragoza se ha olvidado completamente el pp y sólo mira el candidato a Madrid, ojalá fuera igual aquí que en Sevilla , gracias maestro