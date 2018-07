El informe PISA centra los comentarios de los oyentes

PARO Y AFILIADOS A LA SEG SOCIAL

DANIEL: otro motivo importante que justifica el descenso del número de afiliados a la Seguridad Social a pesar de bajar el paro es porque muchos inmigrantes están volviendo a sus paises y por tanto ya no son demandantes de empleo en España.

ESCÁNDALOS VARIOS

FINA: Tanto reirse de la explicación de Mª Dolores de Cospedal por la explicación del despido de Bárcenas...Pues anda que el Sr. Ferrer explicando el borrado (tan oportuno) de los datos de los ordenadores... también tiene su gracia!! Y si no la comparación con el programa usado... al que usó el PP!!!! Cachondeito??? Estos, los unos y los otros, se creen que somos tontos!!!!

UGT

JOSE MANUEL: es muy fácil devolver un dinero que no es tuyo. Y POR FAVOR, que investiguen los cursos de formación impartidos por ugt y comisiones pero en toda España. Tengo una academia en Galicia y os podría contar cientos de engaños.

ANTONIO: UGT no sabía como pedir otra subvención a la Junta para los servidores de las copias de seguridad. Ya tienen la excusa perfecta.

MARTÍN: El borrado de archivos informáticos en UGT es un contubernio judeomasónico empresarial antisindical blablablá Lo dicho ¡Un contubernio mas “contubiernoso” que el que se denunciaba en época de Franco!

INFORME PISA:

SONIA: La educación tiene que volver a centralizarse para que sea igual para todos, subir niveles de exigencia en conocimientos mínimos y responsabilizar a los centros de los resultados obtenidos.

Jesús: su experiencia como alumno y padre de 5 hijos lo que actualmente falla es la autoridad en las aulas y fuera)))

JOSÉ CARLOS: Para educar a los niños, antes hay que educar a los padres.

OTRO: Cuando en un equipo de fútbol se pierde, la culpa es del entrenador. ...no tendrán algo de culpa también los profesores?

JUAN, profesor: Un profesorado bien formado y mejor seleccionado resistiría la avalancha de leyes educativas estúpidas. Magisterio ofrece la peor formación de todo el sistema universitario, los profesores de secundaria acaban en la enseñanza de rebote por no encontrar empleo en sus especialidades, la universidad desprecia la enseñanza y selecciona al profesorado por endogamia. Seleccionando a los peores no podemos formar a los mejores.

ALBERTO: Tengo 38 años y todo el material de apoyo con el que contábamos mis 39 compañeros de clase y yo era una pizarra y tizas de colores. Y todos salimos de allí sabiendo las reglas básicas de las matemáticas, qué es un hiato, la capital de Finlandia y hasta preguntar por una dirección en inglés. Hoy en día parece que si cada niño no tiene un IPAD y un profesor de apoyo las 24 horas del día le estamos condenando a empujar un carrito toda su vida.

CRISTÓBAL: mientras que los debates sobre las leyes de educacion sean con cuantas asignaturas se pasa de curso o no, y si hay o no religion y si puntua o no,, no avanzaremos!!!

DÉFICIT DE TARIFA

ELÍAS: Por más q me lo expliquen no lo entiendo. Esto no pasa en otros países ? Creo q es una milonga.

Fernando: No dicen toda la verdad del déficit de tarifa. Que las renovables son en parte causantes de este es completamente cierto pero no es menos cierto que no es ni de cerca responsable de todo el déficit, ni siquiera de la mayoría. Lo que no han nombrado son las compensaciones al gas natural en concepto de pagos de capacidad, las primas a la cogeneración del carbón,fuel-gasóil, gas de refinería y gas natural, retribuir a los kilovatios extrapeninsulares de gasóleo, fuelóleo, diésel y otros combustibles fósiles y un largo etc.. Por cierto, cuando la nuclear empezó también recibió ayudas por ser una nueva tecnología...seguro que al carbón de la época no le gustó. Reflexionemos un poco.

OTRO: No entiendo por que los ciudadanos tenemos que pagar unas primas por usar las renovables que irán al desarrollo de dicha tecnología. No son empresas privadas? No vamos a tener que seguir pagando el suministro cuando la tecnología esté plenamente desarrollada? Vivimos en el país de la subvención y así nos va.

GONZALO: El déficit lo tienen las compañías con los particulares que hacen todas las canalizaciones, transformadores y demás elementos cuando quieren hacer una toma nueva. Las eléctricas obligan a hacer todas estas obras, incluso de kilómetros, aunque tengan una conexión a cinco metros.

SAGRARIO: Las renovables, otra burbuja que tendremos que pagar los consumidores. Esta crisis es perversa.

FERNANDO: La media de los recibos de la luz esta en 90 euros y no en 50, esto era hace unos cuantos años atrás, antes de empezar las subidas.