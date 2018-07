La bajada del paro y las excarcelaciones preocupan a los oyentes

SECTOR ELÉCTRICO

PABLO, QUE ES INGENIERO INDUSTRIAL: ¿Realmente el sector eléctrico es un sector de libre competencia donde el coste se refleja en el precio de la electricidad? Yo no lo creo. Las 4 grandes eléctricas ganaron más de 6.500 millones de euros en 2012. Dicen que gracias al exterior , pero ¿quienes les hemos financiado dicha expansión? Si consideramos los desde la generación del déficit, los benéficos de estas grandes son más de 3 veces el déficit de tarifa supuestamente generado. ¿Por qué no se aplica una rentabilidad razonable a la producción convencional? ¿Porqué se paga en el mercado igual toda la energía generada, da igual que sea con hidráulica, nuclear, gas, o renovable? Esto no tiene sentido. Hay que cambiar de modelo. ¿No deberíamos considerar la electricidad como un servicio público, como el agua, la sanidad, la educación,...?

JAVIER: Si España era el tercer país de la Unión Europea con la electricidad mas cara en el año 2011 ( se adjunta anexo con grafícas comparativas precios), y esta ha seguido subiendo,debemos plantearnos que pasa y si es asumible por las familias. ¿Somos los mas tontos de Europa que producimos mas caro que los demás? ¿No es bastante el esfuerzo fiscal de los españoles para nuestros insaciables políticos que nos trasladan costes y luego se colocan de consejeros en las empresas eléctricas?.

ANGEL: Siempre se justifica lo del déficit eléctrico con lo de las renovables. ¿Alguien sabe cuanto cuestan los residuos generados por las nucleares, opción preferida por los antirenovables? Las renovables van en contra de los intereses de las grandes compañías, al mismo tiempo, estas, declaran beneficios escandalosos. ¿Alguien entiende esto? Entre peajes, impuestos y medias verdades podríamos descubrir gran parte del déficit de tarifa.

BAJADA DEL PARO

VLADIMIRO: Pero como no va a bajar el paro, un ejemplo: mi hija trabaja en un call-center, y prácticamente todos los que trabajar alli, estan a contratos de 60 horas al mes. El mismo puesto lo ocupan 3 personas en el día, por lo tanto para las estadisticas claro que baja el paro. El sueldo que gana al mes es de 365 euros. Cree el gobierno que con este sueldo se puede hacer algo?. Además seguramente la empresa se llevará subvencion por cada contrato.

MARÍA: Si el paro baja en construcción es porque hay que acabar obras antes de final de año, en enero otra vez al paro.

EXCARCELACIONES

FRANCISCO: En España cada año hay miels de violaciones. Cada año hay cientos de condenados por violación. Cada año hay violadores que salen a la calle después de haber cumplido su condena, de los cuales la mayoría no están rehabilitados. La pregunta es. ¿Porque ahora se ha montado todo este circo mediático? Esa respuesta nos la tienen que dar ustedes.

JOSE: Se pregunta un tertuliano que sí un violador es más peligroso si sale hoy de la cárcel que sí sale dentro de unos años. Esa no es la pregunta. La pregunta debe ser. Si un violador es más peligroso en la cárcel o fuera de ella.

TEMA ASESINOS EN LA TELE

LUIS: solamente mostrar mi total acuerdo con el Sr. Arcadi, la hipocresia de esta sociedad es lacerante, por un lado se manifiesta contra los excarcelamientos de los asesinos, de todo tipo, y por otro dan la mayor audiencia a los programas que, estoy seguro de ello, entrevistan a estos asesinos. Por otro lado, hasta el periodismo tiene que tener limites.

OTRO: Carlos una entrevista se puede hacer a cualquiera. Lo que esperamos alguno es que no le paguen a un violador, asesino, etarra por ello. Y no son ex violadores, ex asesinos…… habrán cumplido sentencia ( o no), pero el crimen lo han cometido

Ana: a mí me encantaría que todos esos horribles delincuentes salieran en los programas “amarillos”, que todo el mundo les conociera la cara, que los paparachis los persiguieran como no puede hacer la policía y no pudieran ir a ningún sitio sin tener a los “periodistas” vigilándolos, y si los programas les pagan por ir... mejor, así podrían pagar todas las idemnizaciones que deben a las víctimas, que obviamente ese dinero tendría que ir directamente para ellas.

SECCIÓN ARCADI

TERESA: El señor Espada tiene la mala costumbre de insultar a los que no pensamos como el en Catalunya. Hoy nos ha llamado analfabetos. Yo no suelo ver la televisión catalana y soy nacionalista. Además he tenido la oportunidad de estudiar precisamente para formar mi propio criterio. Esta definición del señor Espada es de una simpleza solo comparable con la de algunos nacionalistas que tiran zapatos con los que no me identifico ni yo ni muchos como yo.

PSOE Y LA IGLESIA

CONCHITA: Todavía no me recupero del impacto que me produjo oir a la estadista pedir la ruptura del concordato de la Iglesia en aras de un estado que iguale a todas la religiones..blablabla...y decir que ahora no era el momento por la Navidad.... De verdad...¿Sabrá lo que es coherencia esta señora?

PEDRO: Estos del Psoe no tienen 2 dedos de frente, estan dispuestos a tragarse el lema que ponen los camioneros en sus vehículos: Lo que me desees a mi, el doble para tí. Con tal de meter el dedo en la iglesia, son capaces de quedarse ciegos (por cierto, la que está dando de comer a los que ellos dejaron en la miseria). Lo que tienen que hacer es potenciar el Islam: esa religión tan dialogante, en la que a los homosexuales los ahorcan, donde el aborto no existe, donde no hay violencia de género...

TEMA UGT

VICTORIA: Que no diga Cándido Méndez que le ha pillado de sorpresa lo de UGT Andalucia cuando él mismo se alojaba cuando iba a Sevilla en el hotel Alfonso XIII, de cinco estrella. Pude verlo con mis propios ojos en noviembre de 2009 y no daba crédito. Encima había citado en el hotel a las cámaras de Telecinco, seguramente porque le resultaba más cómodo para dormir hasta las diez de la mañana y no tener que madrugar para ir ni a la sede. ¿Quién pagaba ese hotel de superlujo, él de su bolsillo? No... Pues entonces...