Excarcelaciones y homenajes a etarras, los temas que más preocupan a los oyentes

REFLEXIÓN SOBRE LA JUSTICIA Y EL MTRO GALLARDÓN

Javier desde EEUU: Si tanto le preocupa Al Sr. Gallardón la voluntad popular, debería asegurarse de transmitirla de forma más fidedigna de lo que lo hace. Explica el Sr. Gallardon que el Congreso de los Diputados representa al pueblo, pero quiere olvidarse, y espera que todos nos olvidemos, que los parlamentarios se erigen representantes de la voluntad popular tras unas elecciones donde el pueblo expresa su voluntad a partir de los programas póliticos presentados por los partidos. Cuando los diputados del PP deciden, en el parlamento nacional, lo contrario de lo prometido en campaña electoral, están traicionando la voluntad popular y ellos mismo se están deslegitimando como representantes de dicha voluntad.



A mi me parece que alguién debería recurrir la decisión del parlamento para el sitema de elección de los miembros del CGPJ, pues supone una flagrante traición a la voluntad popular, tal cual fue expresada en las urnas, sin que nadie pueda justificar el cambio de posición, ni esgrimir un solo dato o argumento que fuera desconocido en el momento de las elecciones.

EXCARCELACIONES

LEYRE: Es tan difícil que ese tipo de asesinos y violadores cumplan las condenas completas??? Beneficios penitenciarios??? Eso que es? Es tan simple como que si te han caido 40 años que los cumplas, que no hay bonificaciones que valgan para una persona que ha matado a 3 niñas, por ejemplo, ¿qué PASA?

Inma: Está claro que a nadie le gusta que Miquel Ricart y toda esta gente salga a la calle, pero nos parezca bien o mal han cumplido sus condenas según la ley que había cuando fueron juzgados, y si respetamos las sentencias las tenemos que respetar todas, incluída la de Estrasburgo, que además está bastante bien fundamentada por el carácter retroactivo de la doctrina Parot. No creo que ayude demasiado a pasar este trago que la prensa esté todo el día metiendo el dedo en el ojo recordando con todo lujo de detalles los delitos de los que salen. Han cumplido sus condenas, van a salir a la calle y es lo que la justicia ha determinado. Lo mejor sería asumirlo y dejar de estar todo el día erre que erre con el tema para soliviantar más aún al personal. Algunas veces los medios, más que periodismo, parece que hacen de agitadores de masas.

HOMENAJES A ETARRAS

Javier: ? Ustedes se imaginan un recibimiento a Ricart en Alcasser con homenajes, pancartas y vítores... ? no verdad ? eso es imposible, pues imagínense porque es real, hay homenajes a personas que han matado a otras y son recibidos como héroes en sus pueblos.

PREGUNTA SOBRE federalismoPARA ENRIC:

Rafael: ¿Qué cambios efectivos para el ciudadano supone del federalismo que proponen los socialistas a lo que hay ahora?

MÁS FEDERALISMO

MARTÍN: Sobre el cambio que propone el Sr. Rubalcaba a un Estado federal. ¿Ese cambio lleva aparejado el fin de la monarquía y la vuelta a la república? Expresado de otro modo. ¿Cree que los 17 nuevos estados aceptarían al Rey (Juan Carlos o Felipe) como Jefe de Estado? Piensen en Cataluña o en el

Inma: Personalmente el federalismo me parece una solución bastante adecuada para la complejidad teritorial de España. Desde luego es una buena respuesta al independentismo, al menos mucho mejor que el inmovilismo del PP, que lo único que hace es intentar asustar a los soberanistas con las cosas horribles que podrían pasarle a Cataluña si se independiza. De momento el éxito de esa estrategia es nulo porque no se les ve muy asustados. Al menos el PSOE intenta buscar salidas a la situación, que es bastante compleja, y no espera que la cosa se solucione por ciencia infusa, que es el método Rajoy.