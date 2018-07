Las explicaciones de UGT y la LOMCE preocupan a los oyentes

UGT

JUAN: Cómo va a dar UGT explicaciones del CHORICEO de años, si lo único que han tomado es JAMÓN. Como mucho daría explicaciones del JAMONEO. Por cierto, si pensáis que en UGT han estado comiendo JAMÓN y LANGOSTINOS mientras que sus compis de la JUNTA (PSOE) solo tomaban palitos de cangrejo, chorizo y salchicón de supermercado, es que todavía no os habéis enterado de nada.

JUAN: Los cursos y las ofertas nos llegan por doquier . cursos a distancia aunque no los hagas . regalos por contratar cursos

SOBRE EL PSOE, RAMÓN: El PSOE, cuando gobierna es una copia mala del PP, y cuando esta en la oposición es una copia mala de IU.

Eduardo: Eso de las dos almas del psoe y también del psc es un error. Lo que realmente tienen es un TRASTORNO BIPOLAR. necesitan tratamiento urgente.

ZP

Jose manuel: Que suerte tiene Zapatero ...Yo también me equivoque como muchas empresas trabajando y creando empleo y cuando llegó la crisis tuve un impagado de 3 millones de euros y ahora solo tengo embargos y problemas y otros que no han arriesgado nada y que su único mérito ha sido reunirse de inútiles y hundir el país, ahora tiene una buena paga de por vida y todos sus amiguitos colocados. Que país

Alberto: Amos no fastidies Herrera, como se puede defender al inefable ZP, solo pq presente un libro donde dice ahora que era consciente de la crisis y que hizo lo que pudo. Es el buenísimo de toda la vida de un tipo que lo único que generó fue paro, confrontación y liberación de etarras entre otras perlitas …

Martín: Las respuestas del expresidente en entrevistas previas a la presentación del libro me han desanimado a comprarlo, incluso a leerlo para evitar el riesgo de enfado. Si no entendí mal, hizo ciertas afirmaciones, a sabiendas de que no eran ciertas, para "animar los mercados", "porque es una práctica habitual entre los políticos". En fin, no se si nos toma por lelos, es él un lelo, o simplemente quiere hacer caja (como afirmaba ayer El País).

La LOMCE

MARIO: Ya solo con no permitir que los alumnos pasen de curso teniendo tantas asignaturas suspendidas como lo permitía la ley anterior, debe mejorar la educación del alumno al obligar a un mayor esfuerzo. Para mi criterio no se debería poder pasar de curso con alguna asignatura pendiente de aprobación por lo tanto creo que la ley nueva se queda corta al permitir 2 asignaturas.

ANA quiere saber que si ahora que la selectividad se va a hacer para cada carrera, sólo puedes entrar en esa facultad o con la nota que saques te puedes presentar a otra; porque por ejemplo si no alcanzas la nota, qué haces!