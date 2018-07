Los asuntos judiciales preocupan a los oyentes

EXCARCELACIONES

MARGARITA: No nos traten de tontos, es lo minimo que podemos pedir los españoles de bien. Si toda la fauna de mal nacidos estan en la calle, no es por la puñalada trapera que nos dio Estrasburgo. Pero si, por la incompetencia de nuestros legisladores; que democraticamente elegimos todos los que creiamos en la democracia. Pido perdon a todas las victimas (familias, amigos..) que han sufrido toda la dureza del terrorismo, violaciones, asesinatos, ... Perdon por no ver, que quienes debian cambiar nuestras leyes buenistas en todos estos años, no lo han hecho.

RAMÓN: Creo que los tribunales podrían haber aplicado la sentencia solo a Inés del Rio y obligar de esta forma a que cada preso que quisiera acogerse a dicha interpretación jurisprudencial, tuviera que pasar por el mismo proceso que pasó aquella, con lo que, si bien habrían acabado saliendo a la calle, lo habrían hecho seguro un par de años más tarde, como mínimo cada uno.

XAVIER: Al ovacionar a asesinos de ETA, muestran que son un poco más cobardes que ellos, pero que están a su nivel en todo lo demás.

ENTREVISTA A GALLARDÓN

HÉCTOR: Gallardón indicó que el caso de Inés del Río era único, debería explicar por qué ha modificado su postura y promovido la excarcelación masiva. Por qué hemos asistido a un nuevo dedazo del CGPJ cuando había prometido lo contrario, o por qué aparte de nombrar al juez, el poder politico también quiere nombrar al perito que investiga el fraude. Si el nombramiento de Marlaska es el pago por su voto de calidad en la Audiencia nacional....Es un hombre de verbo fluido, pero no me creo nada de lo que dice. Hechos, no palabras.

Tema tasas: Martín: En mi humilde opinión la justicia debe estar garantizada para todos españoles, y por tanto el acceso a ella. Si se ponen unas tasas disuasorias para evitar el atasco, se está dificultando el acceso a litigar a los menos favorecidos. Con ello se favorece a los ricos y a la Administración. No parece justo que para poner un recurso contencioso-administrativo para recurrir un tribunal de oposiciones se precisen 3000 €. Los componentes del tribunal colocaran a sus amiguetes, pero ahora además impunemente.

CARLOS, PROCURADOR: La soberanía popular no reside en el Parlamente, en el Parlamente reside la soberanía de los partidos.

Román sobre la reforma: El ministro no ha contado que para sancionar a un juez sólo hace falta que se reúna la comisión permanente que se han inventado ahora y ellos, y solo ellos, le sancionan, sin posibilidad por parte del juez sancionado de interponer ningún tipo de recurso. Sí tiene ganas, se tiene que ir a un contencioso administrativo, con lo que ello conlleva. Los jueces van a estar controlados por el miedo a una inspección cuando estén juzgando un caso de corrupción política. Es una modificación para tener controlados a los jueces.

SENADO/TOMÁS GÓMEZ

FRANCISCO: El Senado no refrenda el nombramiento de los miembros del Consejo Gral. del Poder Judicial. La dimisión de Tomás Gómez es, siendo optimistas, un arrebato de decencia o, siendo realistas, politiqueo para la galería.

MÁS: EURODIPUTADOS

RAFAEL: Herrera dedícale tu sección más tontos q botellines al eurodiputado del psoe que quiere prohibir la caza en Europa ya q los cazadores somos los primeros q queremos q el medio ambiente este bien y los primeros q queremos acabar con los furtivos y demás desaprensivos q como en todos los colectivos por desgracia se ocultan entre nosotros