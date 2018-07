UGT y Escocia, los temas de los oyentes

UGT

ANTONIO: ¿Dónde están los Bardem, las damas de blanco, los artistas de la ceja?... ¿dónde está Garzón?, ¿dónde está el PSOE?... ¿Dónde están los propios sindicalistas? ... ¿Por qué no se echan a la calle y llenan de silicona las cerraduras de la UGT? Los votantes exigimos la cancelación total de subvenciones a sindicatos, partidos políticos y asociaciones empresariales.

GONZALO: Ayer en RNE los líderes sindicales parecían dos escolares de los que participaban en juego de niños. Les piden que expliquen la palabra fraude y lo único que se le ocurre a Cándido es decir que las carteras son para tapar lo de Bárcenas. Lo que no entiendo es por qué, si van siempre de la mano, los dos sindicatos no se fusionan en uno solo. España saldría fácilmente de la crisis si durante 2 años se suspendiesen todas las subvenciones y se dedicasen a pagar la educación, la sanidad y las pensiones.

PSOE

MANUEL: Lo mejor de todo es saber que la gran esperanza del PSOE es Susana , una mujer que se ha criado con el paro más grande de España, la tasa de abandono escolar mayor, con el régimen más corrupto de toda la democracia, entre eres, y entre sindicatos corruptos y con tramas ilegales entre la junta y ellos. Pero bueno hay que tener en cuenta que aunque se haya criado desde pequeña en el PSOE andaluz y de mano derecha de griñan ella no sabe nada, el problema no es de ellos es de nosotros los andaluces

SECCIÓN CALLEJA

UNO: Aun aceptando tu tesis, para mi falsa, de que no se sabía , aun así, la obligación de un Presidente y de un Gobierno es ver las cosas con años de anticipación, no tiene que esperar a que las cosas y los demás le sobrepasen y se lo digan, sino actuar mucho antes, pero es que además los ciudadanos ya le gritaban de su penosa situación desde mucho y él seguía con su estúpido derroche de cheques para todo, que es a lo máximo que llego, en lugar de gobernar técnicamente y apropiadamente que es lo nunca hizo. Él simplemente retrasaba todo por único interés político suyo, que esperaba que esto fuera cosa de meses, y ya está

No tiene un pase

JESÚS: Que deje de defender lo indefendible, Zapatero fue un inútil y no engaño más que ahora Rajoy con su incumplimiento de programa

Gracias

CON RESPECTO A LOS CRÉDITOS: José Ramón: … se daban créditos, no, se ofrecían créditos, que no es lo mismo. Que yo sepa a nadie se le ponía una pistola para firmar lo que uno no quería. Si somos maduros para unas cosas, también para otras.

YPF ARGENTINA

Mario: Como siempre, Argentina quiere pagar con papelitos sin valor alguno. ¿Alguien se puede fiar de un estado que hace pocos quebró? ¿Alguien se puede fiar de Cristina Kitchner?

ESCOCIA

Ignacio: Mi hermano riño con mi padre, con 35años, y se fue de casa, pero cuando mi padre trabajaba, iba a casa con ropa sucia y se llevaba los taper con comida. Mi madre es madre, pero ni España ni Reino Unido tienen que hacer de la madre de nadie, nada de independencia a la carta.

ASUNTO GIBRALTAR

ANA: Como decía mi cómic preferido, ¿están locos estos romanos? Mañana la Universidad de Cádiz ha invitado a la Politécnica de Algeciras, donde se están celebrando los cursos de otoño a Fabián Picardo, Primer Ministro de Gibraltar, con la que está cayendo... Vamos a ver como acaba todo esto incluida la charla sobre Gib…Otro numerito

ALVITE

JOSE LUIS: Mazazo nos da hoy D. José Luis Alvite. Quiero que sepa de mi admiración por él. Dígale, por favor, de mi parte que independientemente del credo de cada uno la Física, el primer principio de termodinámica, dice que: “La energía y la materia ni se crean ni se destruyen. Sólo se transforma”. Y esto es válido para cualquier tipo de energía y de materia. Sin excepción alguna. Así que no crea que va a desaparecer totalmente. Siempre estará para sus admiradores.

Víctor: Desde el descarnado dolor de la pérdida de un padre por ése mismo mal que aqueja al maestro Alvite quiero transformar y transformo mi dolor en apoyo y esperanza, ánimo y empuje al maestro, con toda la fuerza que me dais por la mañana, con toda la alegría y ganas de vivir que derrocháis cada día, con ésa desvergüenza jovial y cachonda de los temas escabrosos que tanto le gustaban a mi padre, con ése .. ¡¡ pero que bien os lo pasáis trabajando, jodi'os!!!