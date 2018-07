Indemnizaciones a excarcelados y la ley de huelga, las preocupaciones de los oyentes

SENTENCIAS SOBRE TERRORISMO

Joaquín: ¿Se podría incluir en sentencias por terrorismo la inhabilitación permanente para cargo público?

PALOMA: Como ciudadana tengo que esperar años para que mi asunto se vea en una Audiencia Provincial, pero la Audiencia Nacional quiere detener al Vicepresidente chino, que será muy malo, pero que los chinos nos pueden traer capital del que tan necesitados estamos. Y los partidos políticos ni tan siquiera se ponen de acuerdo para no pagar con mi dinero a los asesinos que han salido, todo ello en aras a la “justicia” según dicen, pero con el dinero que pago en mis impuestos y que por cierto me cuesta mucho hacerlo. Este país ha perdido el Norte.

OTRO: Para Nicolás: Si aplicamos "estrictamente" las leyes nos encontraremos con un nuevo mercader de Venecia. ¿Cuál es el propósito de la ley? Garantizar la vida en sociedad. Si un individuo de esa sociedad la pone en peligro ¿debemos, además, facilitarle los medios?

Gregorio: Con la nueva ley de seguridad ciudadana y la previa despenalización de algunas conductas ciudadanas el gobierno lo que consigue es quitar a los jueces la capacidad de decidir qué conductas son adecuadas y cuáles no, y ser el ejecutivo el que determine y multe sin juzgar y con multas ridículamente desproporcionadas las conductas que a él personalmente le resultan incómodas.

Indemnizaciones

Alejandro: me parece indignante…Tenemos un familiar que habiendo llegado a la edad de jubilación no ha podido jubilarse por tener una deuda con la Seguridad Social de varias cuotas de autónomo y para poder cobrar la jubilación a tenido que liquidar esta deuda. Ni siquiera han aceptado ir descontando de la jubilación. Porque un preso que tiene una deuda con el Estado si puede cobrar un subsidio ;

DERECHO DE HUELGA

JUAN JOSÉ: No alcanzo a recordar cuándo se dijo por primera vez en España que la huelga es un derecho del trabajador pero al mismo tiempo un deber de respeto a los ciudadanos que no tenemos por qué pagar la furia antidemocrática de los primeros. Pasé mi juventud viendo manifestaciones en el Londres de los 60 y me preguntaba cuándo vería algo igual en España, entonces bajo la dictadura. Ahora con la democracia me sigo preguntando lo mismo. Lamentablemente, hemos elegido el vandalismo cuasi-terrorista y ya es hora de que eso termine.

GERARDO: Antes de plantearse cualquier cambio sobre los servicios mínimos en una Huelga, habría que plantearse como la actual reforma laboral permite a las empresas despedir a mil y pico trabajadores ademas de recortar salvajemente el sueldo al resto de la plantilla, cuando finalmente se ha demostrado que estas medidas no eran necesarias para la viavilidad de la Empresa y había otras soluciones menos drasticas. A lo mejor si todos los trabajadores despedidos en sus empresas hubiesen actuado igual que los de la limpieza....ahora conservarían sus puestos de trabajo

ASUNTO TRABUCO

Paco: sigo riéndome del TEMA. Mi mujer al contárselo me ha dicho: “Ja, eso es una novatada de sus compis que seguro estaban al otro lado de la calle partiendose la caja”. Y ciertamente no puede ser de otra manera, imposible acumular tanta estulticia en un solo agente. Y lo de los chalecos antibalas sin duda fue por el frio.

José Carlos: Lo del trabuco seguro que no era alguna grabación de Jose Mota?