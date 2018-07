Los dos años de Rajoy

BALANCE

DANIEL: el PP no ha cumplido muchas de sus propuestas o mejor ha dicho las ha incumplido sabiendo que no las podría cumplir, es muy fácil en campaña electoral decir voy hacer y no voy hacer esto para ganar votos que ya después en el gobierno diré que es que esta la situación muy mala, sabiendo que estaba mala de verdad, estrategias electorales, todo siguiendo un guión para ganar.

Eneko: Suspenso claro. Subida brutal de impuestos. Ha bajado la calidad sanitaria, la educativa, la justicia para el que tiene dinero para reclamar. Ha habido un "rescate" a los bancos, aunque lo tengamos que pagar entre todos para que luego no se les obligue a distribuir ese dinero entre los ciudadanos. Sobres en B. Sí vendemos más al exterior es porque nos hemos convertido en la China europea. Peores salarios, despidos baratísimos y sí protestas a la calle. En definitiva, al sr Rajoy se le olvidó decirnos que saldremos de esta, pero perdiendo todos los derechos como ciudadanos y retrocediendo 40 años en cuanto a calidad de vida.

EXCARCELACIONES

PALMIRA: Despertarse con la noticia de q Zabarte está en la calle es desolador, yo vi su declaración en el juicio de lasa y Zabala y el nombre de carnicero, además de ser una ofensa para las personas de este gremio, es un eufemismo porque se le queda pequeño. Recuerdo q tenía una mirada espeluznante.Una pena

Lourdes: No será una amnistía, pero desde luego lo parece. Como persona que lleva viviendo 46 años en Euskadi, me hubiera gustado que todos aquelos que mataron por unas idéas , reconocieran que todo eso no les convertía nada más que en asesinos. Igual que el que viola , en violador. El violador no sale a cara descubierta y es recibido con como un héroe. Porque él mismo sabe que es un ser ruin. El etarra no , y ahí viene el fracaso de todo un gobierno (sea el que sea), y de los jueces y de mucha gente mas. De los años en los que se los hizo y trató de pobres hijos descarriados, cuando en realidad eran asesinos. Y se les sigue sin pedir un arrepentimiemto. No nos queda ná, verlos salir a todos, al principio irán con cuidado, pero con el tiempo irán apareciendo en todos los sitios. Al psoe de aquí, ya pueden andar con ojo que en cuanto puedan, les dan la patá. Todo esto gracias a un gobierno que les ha dado sin pedir nada a cambio un refugio como Sortu,

Javier: Dice un tertuliano que los etarras excarcelados no saben hacer nada y que no van a encontrar trabajo ni de carniceros......no se lo crea, van a encontrar trabajo antes que cualquier parado de su barrio, pueblo o ciudad, pero sin duda alguna.

Otro: En mi opinión es mucho peor la salida de presos comunes porque la mayoría volverán a reincidir no así los de ETA.

Inma: Totalmente de acuerdo con el contertulio que dice que es peligrosísimo estar calentando todos los días los ánimos del personal hablando de etarras o criminales que han salido por la derogación de la doctrina Parot. Tenían que salir, les tocaba salir según sus condenas y punto, no hay más discusión. Esta gente sale de la cárcel después de un montón de años y como haría todo hijo de vecino en su caso se van a celebrarlo con sus amigos. Lo que no es normal es que haya un tipo de prensa que se dedica a mostrarnos su alegría para tocarnos las pelotas y que montemos en cólera un día sí y otro no. Tendremos que superar esto alguna vez, no? O se trata de obsesionarnos y pasarnos un año dándole vueltas a lo mismo?

Manuel: Los que son lamentables son la mayoría de los legisladores españoles. Después de años de democracia no haber legislado para que toda esta escoria se pudriese en la carcel el resto de sus dias. Pena de politicos

CURSOS DE FORMACIÓN

JUAN: Aún hoy nos están bombardeando a correos para gastar el saldo de los cursos de formación aunque los empleados no los hagan, te invitan a noches de hotel o hasta dependiendo del saldo, un ipad. Las empresas que organizan estos cursos se están forrando con el mínimo gasto

ASTILLEROS

ISABEL: Me gustaría que comentaras las manifestaciones de Ferrol por causa de falta de trabajo en los astilleros, asimismo el hecho de que Gas Natural Fenosa adjudica la contrucción de sus barcos a Corea y Japón; Fenosa, una antigua empresa gallega, ahora catalana, que podrían hacer sus barcos en España y contribuir a la mejora de la economía, no lo hace, por lo que propongo que le vendan la electricidad y el gas a los coreanos y japoneses.Por mi parte hace ya tiempo que dejé de comprarle.

AGRESIONES EN LA COMPLUTENSE.

Antonio: ¿Veremos al PSOE presentando una moción en el Parlamento para que el Gobierno vigile más de cerca a estos movimientos de ultraizquierda?