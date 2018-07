Mentiras políticas

JUECES

VÍCTOR: Si los jueces fueran independientes la mitad de los políticos de casi todos los partidos estarían en la cárcel

JUAN: ¿Para qué perder tanto tiempo decidiendo entre políticos y jueces para elegir al Consejo? Muy fácil: que elijan, políticos y jueces, al 50% los jueces del Consejo.

SOLBES

MIGUEL: Espero que el ex ministro Solbes le haya dedicado un capítulo entero de sus memorias a cómo malvendió la mitad de las reservas de oro de España en un momento en el que el metal dorado estaba empezando a subir. Su antológica frase fue que: "El oro ha dejado de ser un valor refugio". Todos hemos podido ver lo acertado de sus previsiones... Perdóneseme la ironía...

JOSE: Que poca vergüenza, el Sr. Solbes sabe que nos llega la crisis nos miente y no dimite. Ahora falta que MAFO también escriba un libro y achaque la falta de control de las CAJAS de ahorros, que estaban llenas de chorizos, a ZAPATERO al que entonces adoraban.

JUAN: Desde luego que buen ministro de economía es Pedro Solbes a toro pasado.

OTRO: que le escriban libros a uno, para expíar todo el daño que a hecho a España ....A mi eso no me vale, un político no está para pedir perdón por sus errores, y de paso ver si cuela algún ejemplar, es lo contrario: un político está para ver lo que viene y adelantarse, y si esto es demasiado, por lo menos tener la decencia de no mentir, y mucho menos de arruinar un país como hizo y encima llevarse indemnizaciones por arruinar España, y hacer favores y recolarse luego por favores prestados

ALEX: En el 2008 se sabía de sobra que había una gigantesca burbuja inmobiliaria