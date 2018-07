Los dos años de Mariano Rajoy, la preocupación de los oyentes

BALANCE DEL GOBIERNO

JUAN: Cuando un Partido llega "nuevo" al gobierno, después de un desastre social y económico como el que hemos sufrido, debería tener un período transitorio de dos años para poder empezar su programa electoral. Es imposible cumplir cualquier programa electoral si la situación es de emergencia.

Teresa: el resumen de estos 2 años de gobierno popular es de grandes beneficios para bancos y empresarios que poco han notado la crisis y, por contra, muchos perjuicios para trabajadores y clases medias, haciendonos pagadores de esta situación. Todo esto envuelto por la creciente corrupción, el balance para mí es muy negativo.

CRISTÓBAL: estoy con el profesor, estamos saliendo de la crisis a pesar del gobierno. a no ser que aumentar la presion fiscal en el comercio (iva) y las personas (irpf) sean medidas que estimulen tanto el consumo como el ahorro.

la politica del gobierno ha sido, necesito dinero, y lo necesito ya, asi que lo cojo y que la gente se apañe como pueda.

Martín: Ni siquiera alcanzo la categoría de diletante en asuntos económicos, pero creo que el estar por encima de la media europea en presión fiscal puede deberse a la extensión del estado de bienestar en España, ¿estoy equivocado? ¿Puede ser consecuencia de la falsa creencia de que el dinero público crece en los árboles? (a pesar de los intentos del Prof. Rodriguez Braun no acabos de asimilarlo)

EL IVA Y LA CULTURA

Javier: Llevo ya demasiado tiempo escuchando y leyendo a personas relacionadas con la cultura ( y lo de cultura vamos a ponerlo a prueba ) quejarse de la subida del i.v.a. que en el fondo es equipararlo al i.v.a. de los demás, ? porque un fontanero un carpintero un tornero un transportista un cristalero etc. si tiene que pagar el 21% de i.v.a. y uno llamado de la cultura no ? ? por ser culto, ? A servidor le parece un desagravio

PACTOS UPYD

JUANJO DESDE LOGROÑO: UPyD en Asturias no apostó por un pacto con un gobierno nuevo. UPyD en Asturias propuso un papel con unos requisitos para obtener nuestro voto y sólo el PSOE se avino a hablar de él (para luego ignorarlo, como hemos visto).

Es cierto que el PP no puede confiar en los pactos con UPyD porque sí. Ni el PSOE. Cualquiera que quiera nuestro apoyo deberá negociar sobre programa y no darnos sillones (como nos ofrecían en Asturias y no aceptamos). Porque, tampoco estaría de más recordarlo, UPyD en Asturias en ningún momento quiso entrar en gobierno pues, con un diputado, no nos lo hemos ganado. Y después de nuestra decisión los afiliados de IU (que no sus dirigentes) tomaron la decisión de no entrar tampoco en el gobierno. Pero, a priori, IU si quiería los sillones.

PSC

XAVIER: Mientras ayer estaba reunida la cúpula del PSC, el secesionismo (partidos políticos, medios supuestamente informativos y entidades subvencionadas que pasan por “sociedad civil”) se lanzaban a presionarles y coaccionarles por todos los medios. Hay sectas que tienen mejores maneras cuando algún supuesto simpatizante se aleja de ella.

Ramón de Castellón: En el caso de que se de la independencia de Cataluña, las ventas al resto de España no llevarían iva, por lo tanto dejarían de recaudar ese iva, ¿cómo se analiza esto?