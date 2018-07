La sentencia del Prestige y la huelga de limpieza, los temas que abordan los oyentes

SENTENCIA PRESTIGE

RUTH: Otra vez la audencia nacional despues de 11 años dicta una resolucion sin culpables. Para esto han tardado 11 años. Sin embargo parece que solo hace falta 24 horas para que sueltan asesinos a la calle, porque son asesinos. Quizas tenemos que llevar el caso del prestige a Estrasburgo tambien para recibir otro tipo de dictamen aun más ridiculo.

Gabriel: La sentencia nos define como país, no hay mas que ver la multa millonaria que puso EEUU a British Petroleum por el desastre del Golfo de Méjico. Esa fue una catástrofe de términos muy parecidos, pero los americanos no dejan que nadie salga impune..

Nosotros no, nosotros decimos que fue un accidente y ni siquiera ponemos una multa al armador.....así es nuestra justicia.

No me extraña que luego vengan de fuera a meternos mano en las sentencias,

MARÍA: VERGONZOSO: Esta sentencia es el reflejo de una justicia politizada, que cubre las espaldas de un gobierno con el que simpatizan la mayoría de los jueces, y, como siempre, a pagar los mismos, o sea los ciudadanos de a pié con nuestros impuestos. Solo ocurre en un país bananero como el nuestro.

JAVIER: La sentencia del Prestigie es un salva-conducto para próximos y similares Prestigies, es decir, mandemos este buque chatarra por España que en caso de catástrofe allí no pasa nada, y es que este país es el rey del efecto llamada.

IGNACIO: En un estado democrático de derecho, el sistema penal, se basa en que: sin delito no hay pena y sin pena no hay responsabilidad civil subsidiaria. Eso no significa que no se pueda acudir a una jurisdicción distinta, como la civil para reclamar la indemnización que corresponda.

Alfredo: Cuando se habla de esta catástrofe se hace siempre la reseña sobre la valiente y eficaz acción de los voluntarios, pero se omite siempre hacer mención a la intervención de los militares que fué ejemplar, rigurosa y realizada por los participantes con verdadera entrega.

Antonio: al margen de la polémica, nadie comenta que hoy día existen dos nuevos "puertos de abrigo" en la zona, que hubieran evitado esta catástrofe. Uno en la entrada de la Ria de Ferrol ( Prioriño) y otro en la Coruña (Langostéira)

JUAN SOBRE NUNCA MAIS: Independientemente de ideologias, nunca entendi la mania de una masa social relativamente grande de culpar a el gobierno de turno del accidente en si mismo del prestige, En España somos mucho de criticar a toro pasado y para un mismo suceso se critica ferozmente a un gobierno de derechas y se disculpa o simplemente no se hace nada si es un gobierno de izquierdas. Para mí, eso es Nunca Mais, pura ideologia politica oportunista.

CURSOS DE FORMACIÓN

ESTÍBALIZ: Asisto perpleja a la caida del guindo en lo referente a los cursos de formación de los sindicatos. He trabajado en Toledo para dos empresas que gestionaban cursos de formación y, desde la primera a la ultima factura que yo vi, TODAS las entidades que nos daban cursos para gestionar (UGT, CCOO,Cámara de Comercio...)se llevaban el 20%. Ahí ha estado siempre el negocio de los sindicatos y asociaciones empresariales.

HUELGA EN MADRID

MANUEL: según fidalgo los sindicatos si pueden saltarse la ley no haciendo los servicios mínimos y los sindicatos van a denunciar al ayuntamiento por limpiar pero quitar su derecho a huelga

ANTONIO: ¿Ahora van a ser los indigentes los que queman los contenedores? Martín: Estoy en desacuerdo total, esta vez, con el Sr. FIDALGO. Estoy convencido de que él, como el resto de madrileños, están convencidos de quien está detrás de los sabotajes; otra cosa es que que se pueda y se quiera demostrar. Supongo que cuando alguien afirme que hay riesgo sanitario cesarán todas las cautelas formales y se actúe, bien con TRAGSA, bien con la UME.

LUIS: Me considero un ciudadano respetuoso, pero si a mí, ganando 1000 euros me dicen que me van a bajar el salario un 30% trabajando lo mismo, no es que vuelque las papeleras, es que la quemo todas las de la ciudad.

ALVARO: Una pregunta, nos van a decir la multa que le van a poner a las empresas adjudicatarias ¿Y les van a quitar el sueldo a los tarbajadores??

Luis: El día que los representantes sindicales de los trabajadores, sean los responsables de los piquetes coactivos y del incumplimiento de los servicios mínimos, las huelgas serán más racionales y los ciudadanos veremos cómo no se pisotean nuestros derechos… Ya que nos representan, aunque no queramos, que nos representen para todo

CATALUÑA: ORIOL JUNQUERAS

XAVIER: Pues Oriol Junqueras es siempre presentado en Cataluña como el que ha aportado a ERC “moderación y centralidad”. Eso sí el pueblo del cual es alcalde, en una comarca tan industrializada como la del Bajo Llobregat, es el que registra un mayor índice de paro.

María: Desde anoche que escuché las palabras de Oriol Junqueras me estoy preguntando ¿en que consiste parar la economia de Catalunya? Parece ser que consiste en hacer una huelga general de 7 dias. Imagino que sí, que los comercios, tal y como estan las ventas van a estar encantados de cerrar una semana completa. También imagino que el Sr. Junqueras moverá los hilos necesarios para que todos los que hagan huelga no tengan que pagar los impuestos correspondientes, porque si ya nos vemos negros para pagarlos trabajando 12 horas, si nos tomamos una semanita como el pretende... Claro, como el señor vive en su nube donde se le pagan sus emolumentos trabaje o no trabaje (si es que se le puede llamar trabajar a pasarse horas cavilando chorradas)