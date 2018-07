Las becas Erasmus y la tasa de basuras, los temas de los oyentes

BECAS ERASMUS

ANTONIO: Es una pena que el ministro Wert, habiéndolo hecho tan bien en lo teórico, esté haciéndolo tan mal en lo práctico.

ALFREDO: Con las becas Erasmus se ha formado un jaleo importante.

Sin embargo echo de menos una investigación que podría ser interesante y aclarar muchas cosas:cuantas becas se dan y de qué cuantía, qué requisitos se exigen (principalmente idiomas para poderlas aprovechar), qué países y carreras escogen, beneficios obtenidos (idiomas y otros conocimientos),valoración de éstos, etc.

Estas salidas subvencionadas fueron establecidas ya hace muchos años por la Institución Libre de Enseñanza (desconocida para la inmensa mayoría de los españoles) y mi padre fue uno que disfrutó (y aprovechó) sus beneficios. Me da la impresión de que aquello era una cosa mucho más seria que lo actual.

Otro: A ver, que el que quiera que se saque su título en su Universidad Española, y ya está, y el que quiera una año sabático en en Riga, como decís, que se lo pague él o ella, no yo con mis impuestos, que quiero que vayan a dependencia o a otras personas que sí que están en precario, y no estos del botellón europeo

ADRIÁN sobre TRIBUNALES

Procuro echar mano del sentido común. Y digo: el mismo Tribunal Supremo avaló la doctrina Parot. Ahora la anula. O prevaricó antes o prevarica ahora. O lo que es lo mismo: la justicia o los jueces, tienen las togas manchadas de polvo o de mierda por obra y gracia de la política putrefacta de nuestro pais.

Arturo: PORQUE ESTA VEZ LOS TRIBUNALES HAN TENIDO QUE ACTUAR RAPIDAMENTE HACIENDO CUMPLIR LA SENTENCIA DE ESTRARBURGO Y CUANDO RUMASA NO LE HICIERON CASO

TASA DE BASURAS EN MADRID

HÉCTOR: el problema es muy simple: El ayuntamiento, saca a concurso un pliego a un precio inasumible, pero las empresas deben presentarse y a un precio aún más bajo, para ganarlo. Tras conseguirlo y celebrarlo, notan que con lo firmado, se pierde dinero, entonces deciden que lo mejor es despedir a un 30% de la plantilla y que el 70% restante asuma todo el trabajo haciendo horas sin cobrarlas o bajar el sueldo a toda la plantilla (no a la directiva). En fin, brillante politica empresarial.

CARLOS: Ayer recibí la comunicación del Ayuntamiento de Madrid, acerca de que en cuestión de unos día se pondrá al cobro la llamada tasa de basuras. Tal como está la cosa, tal aviso y, llegado el momento, el cobro, manifiesta una absoluta falta de sensibilidad hacia la ciudadanía que es quien soporta las consecuencias de determinada gestión.

CURSOS DE FORMACIÓN DE UGT

JUAN: Lo de los Cursos de Formacion de la UGT hansido el gran "negocio" en Andalucía Eso lo sabía,y pagaba,todo el mundo, pero lo malo de este asunto es que LO DE MENOS ha sido al FORMACIÓN. Ha sido un desfalco de fondo y objetivos y una traición a la juventud y a los trabajadores que deberían haberse formado en algo más que en que unos poco se forraran. PERO DURANTE AÑOS, A NADIE LE HA IMPORTADO

Paco SE PREGUNTÁ irónicamente por qué los socialistas están tan poco interesados en destapar el escándalo de los sindicatos en Andalucía e hicieron tanto ruido con el caso Bárcenas…

VIAJE DE MAS A ISRAEL

Inmaculada: me surge una duda ¿si hay dinero para irse de viaje 60 personas, porque no se paga a las farmacias, a los abogados y produradores del turno de oficio y nos roba a los funcionarios de justicia, ya que se queda con parte del dinero que sale de los presupuestos generales?

MIGUEL: no se equivoquen... el viaje de A. Mas a Israel ha sido de Estado a astado!!!

Jose: El sr. Mas tendría más credibilidad si dijera también que en Catalunya sus seguidores dejen de llamarnos fachas a los que no queremos la independencia.

ECONOMÍA Y RECUPERACIÓN

JUAN CARLOS: Que gracia tienen los que salieron de la crisis cuando con dinero de todos los españoles los rescatamos y aun no lo han devuelto. Ahora dicen que estan deseando invertir en españa el capital extranjero. Si claro como el fondo de capital riesgo Oktric que compra Panrico para cerrarlo y dejar en la calle a 2000 trabajadores. Y puedo poner mas ejemplos. Así no necesitamos inversores. Así se destruye mas empleo.

Sección calleja

Ignacio: No insistas, no vas a sacar un comentario positivo u optimista de la situación económica a Calleja mientras gobierne el PP. Ya podemos nadar en oro (que tampoco es el caso), que no lo vas a conseguir.

Ignacio: Calleja dice que no se ve la recuperación económica porque en las familias se sigue en una situación agónica. Evidentemente, es como pensar que tras el incendio de tu casa te vas a poder sentar en el salón tumbado en el sillón a ver la televisión y sin ni siquiera huela a quemado. Eso no es así, bastante es que no hayamos tenido que derribar la casa para reconstruirla de nuevo.

LUIS: Uno de sus contertulios se ha recreado en nuestra mala situación económica a fin de negar lo que es evidente.Algunos quieren subir al séptimo piso sin pasar por el primero. Lo importante es no pararse en ninguno de los pisos