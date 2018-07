EL cierre del Canal 9 y las becas Erasmus, las preocupaciones de los oyentes

CANAL9

JOSE MANUEL: .cierra , basicamente , porque tus amigos de por aqui , la han utilizado y la han quebrado ...como han hecho con todo lo que tocan

ANGEL: Se han utilizado los medios públicos para la propaganda y ahora ya, en el poder, los tiramos a la basura, como siempre a pagar el pato los trabajadores. ¿Dónde está la responsabilidad de los que crearon y engordaron todo esto?, como siempre de rositas…

Israel: lo lamento por los trabajadores y les deseo lo mejor, pero me alegro del cierre por su poca calidad, porque era una televisión al servicio del Govern valencià y para la que no existíamos ni los alicantinos ni los castellonenses, solo Valencia, Valencia, Valencia y el Valencia Club de Fútbol.

PACO: Cualquier empresa pública que no sea de servicios básicos, que no fuera autofinanciable debería cerrar por ley.

Mariangeles: me gustaría que retransmitieran partes del comunicado de los trabajadores de canal nou, en el que denuncian los casos de corrupción que han habido y a los que ellos han sido ajenos, honradamente me emocione oyéndolo, pero claro, la emoción esta en la calle, no en los palacios.

MARIO: No equiparen la libertad de información con las radios y televisiones autonómicas que siempre han estado al servicio del gobierno regional de turno. Y si no, miren el caso de la RTV catalana.

Jose: Para los fosforos por el mundo ver TV autonomicas a veces era causa de verguenza. Y pena por que algunas con idioma propio emitian para el resto del mundo en ese idioma, pero sin subtitulo en castellano o inglés. Imaginense un austriaco oyendo catalan, valenciano,...., vasco, sin un subsitulo. EN sus emisiones via satelite estaban infrautilizadas al no tener ningun programa en lengua extranjera.

SINDICATOS

MARTÍN: No se pierdan las declaraciones del Sr. Toxo, secretario general de CC.OO. "Las investigaciones de los jueces sobre facturas falsas están causando un gran daño al sindicato"

O sea, en lugar de depurar responsabilidades, enviar a la justicia a los responsables, expulsar a los de conducta dudosa; la culpa del daño es de los jueces por investigar. A ver cuando se enteran estos sindicalistas que ya no estamos en el siglo XIX.

BECAS ERASMUS

Aurora: Yo no pongo en duda la solvencia del ministro, ni la utilidad de la norma, pero hasta un estudiante de Primero de Derecho sabe que la irretroactividad de las normas sancionadoras o restrictivas de derechos son inconstitucionales,. Entonces, ¿¿cómo ninguno de los tantísimos asesores que pagamos puede informarle al ministro??? Lo que me preocupa, no es la chapuza de la rectificación, sino la irracionalidad y falta de profesionalidad mínima en nuestros gobernantes!!

Jose carlos: El orgasmus y el calimochus está muy bien pero pagado por los alumnos o sus papis. Vaya notas que se traen los Erasmus de vuelta a casa, son unos genios fiesta, orgia y empollando como locos para traerse sobresalientes. Becad a quien lo merezca no a quien lo parezca.

Javier: Qué grado hay en esos 40.000 alumnos de fracaso???. Qué nivel de idioma tienen éstos chicos??? Yo, conozco casos de fracaso total, ir a clase 3 ó 4 días y abandono total, causas, el idoma. Hace el ministerio algún control sobre el idioma???

Inma, cabreada: Decir que Wert es un señor muy valiente porque le encanta ser la bestia negra del gobierno y ha hecho una ley que no ha consensuado con nadie y que no satisface absolutamente a nadie dentro de la comunidad educativa, ni a padres ni a profesores, es un poco fuerte. Yo ese tipo de valentías en política no las quiero. La verdadera valentía está en negociar y conseguir covnencer con la razón, no en imponer lo que a uno le da la gana. Eso tiene otro nombre, que es "Autoritarismo"·, no valentía. A ver si no confundimos conceptos

FREIXENET

ANTONIO: Que casualidad que el presidente de Freixenet salga con estas, en fechas navideñas próximas. ¿No sera que quiere salvar la campaña en prevención que las ventas se le van a desplomar con el tema del nacionalismo en toda España?

HUELGA DE LIMPIEZA EN MADRID

DAVID: Se privatizo la limpieza porque todo iba a ir fenomenal...resultado pagamos una tasa de basuras exagerada y nos dice Ana Botella q la ciudad estaba muy limpia y no podemos esperar q lo este siempre tanto...ahora q la ciudad ya esta sucia quieren recortar todavía más limpieza recortando gente de las empresas adjudicatarias. Resultado la ciudad echa una porquería, la tasa de basura prohibitiva y el ayuntamiento no puede hacer nada porq esto son empresas privadas...esto va a ser la norma en todas las privatizaciones?