La tragedia del Madrid Arena

Juan: Qué podemos esperar del Caso Madrid-Arena? Pues lo mismo que del caso Spanair, lo mismo que del caso MALAYA, lo mismo que la Justicia, en el caso de los etarras que salen de las cárceles riéndose de todos nosotros, lo mismo que del robo de dinero de la Junta de Andalucía, lo mismo que de un puñado de catalanes independentistas... LA NADA.

Martín: Como verán tampoco los oyentes les abandonamos en los "puentes". No puedo estar más en desacuerdo con el Sr. Redondo cuando afirma que hemos derrotado a ETA. TODAVÍA NO Me refiero a la derrota policial, la que corresponde a los asesinos. Faltan asesinatos por juzgar, hay terroristas huidos que hay que encarcelar, hay armas y explosivos escondidos que pueden ser usados en cualquier momento por los que hoy son "legales".