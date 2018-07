Facturas en UGT

REFLEXIONES

DAVID: Después de 8 años de desaciertos, corrupción, incumplir promesas, y dejar problemas q preocupaban a los españoles guardados en un cajón para q cogieran moho, los socialistas se presentan como alternativa sin barrer primero su casa esperando q el electorado q se olvida de todo cada cuatro años confíe de nuevo en ellos. Ahora el partido popular cree q cuando llegue el momento de votar nos olvidaremos de la corrupción, la falta de transparencia, la ausencia de cambios en la ley de partidos, los recortes, los enchufes...y como ya hará cuatro años q gobiernan pondremos la memoria a cero y volverán a tener mayoría. No hay más ciego q el q no quiere ver y aunq solo podemos votar una vez cada cuatro años las próximas elecciones no habrá mayorías y recuperaremos la democracia oculta ahora por la dictadura de la mayoría absoluta

Chema: Hoy es el día del "TRABAJO DECENTE". Quien pone estos nombres? No será la UGT. A partir de mañana y durante 364 dias volveremos al trabajo indecente.

PREFERENTES

JUAN: Oigo muchas excusas y justificaciones a la máxima responsable del organismo supervisor, pero una parte muy escasa de la verdad. La mayoría de las "colocaciones" a clientes particulares en las cajas fue a clientes de toda la vida. Se encontraron con que los clientes realmente "preferentes", que cobraron jugosos intereses, ya no querían esos productos con la bajada del Euribor. Necesitaban endilgárselas a alguien y optaron por personas que confiaban en el personal de las cajas, camuflándolas a modo de pseudodepósitos o bonos. Y, en la inmensa mayoría de los casos, ocultando pequeños detalles como que eran perpetuas y que podías perder el capital aportado. Una vergüenza más en la que tanto partidos como sindicatos y "supervisores" están implicados... y nadie quiere dar la cara.

UGT

Juan: A ver... ¿Cuántas facturas habrá emitido UGT? ¿Miles? ¿No sería más fácil intentar encontrar una sola factura BIEN hecha?

FRANCISCO: Disculpen que sea tan claro, pero desde hace más de 20 años, tanto los sindicatos de trabajadores, como los sindicatos de empresarios ( CEOE), a nivel provincial se financian con lo que perciben de eso que se ha denominado en llamar DIALOGO SOCIAL, ( amparado por el CES) del que solo participan esos sindicatos de trabajadores y empresarios autodenominandose agentes sociales, y que excluye a una gran multitud de entes públicos y privados. Vamos en palabras del vulgo EL CORTIJO de empresarios y sindicatos.

Roberto: Existen tipos de negocios que se pueden acoger al sistema de módulos como son papelerías, bares, etc. de tal manera que fiscalmente no le afectan inflar facturas.

SANTI: Aquí, en el paraíso vasco, también pecamos devicio del gusto por el dinero fácil y pongo dos ejemplos que tengo frescos en la memoria y puedo demostrar. - Un dirigente sindicalista de ELA, paga la comuniòn de su hijo con la tarjeta de crédito del Sindicato. - Una empresa de formación tiene a una persona en nómina dedicada a firmar las plantillas que deben firmar los asistentes a los cursos de formación. Lógicamente, estos cursos no se celebran pero sí se cobran de los fondos europeos y nacionales dedicados a formación...

Una pasta.

Isabel: Hace muuuchos años, cuando los cursos del INEM eran remunerados ya se incluían personas que no asistían al curso a las listas, así la empresa que cobraba por alumno, de cada curso se llevaba una “pasta” y el que concedía cursos se llevaba “regalitos”, lo he vivido.

SECCION CALLEJA: Me llama la atención como el Sr Calleja quita gravedad al asunto de las facturas falsas de Ugt cuando pedía la dimisión del señor Camps por unos trajes.

Juan ramón: Dice Calleja, que lo de las comisiones de andalucia no tiene una dimension tan grave por la cantidad que representa y yo le pregunto a partir de que cantidad de dinero que se le robe a los trabajadores se considera importante, 1 millon, 10. Tratar de quitarle importancia por ser un sindicato de izquierdas es muy grave.

Luis desde Córdoba: El caso Bárcenas es un choriceo de dinero de particulares para presuntamente financiar al PP, el caso de UGT-A es un choriceo de dinero "Público" de todos los andaluces, la gran mayoría parados, para presuntamente beneficio particular de aquellos que deberían velar por esos parados. Seguro que no son comparables, pero robar el dinero de todos, por poco que sea, moralmente no debería ser más execrable?.

IMPUESTOS

ANGEL: En mi población, gobernada por el PP, acaban de aprobar una nueva ponencia de valores catastrales donde las viviendas pasan al doble de valor, se paga hasta por la caseta del perro y el recibo del IBI sube el doble. ¿Creen que tal y como está hoy la construcción es justo gravar los inmuebles de este modo? ¿Estos son los que nos iban a bajar los impuestos? Nos engañan todos los días…