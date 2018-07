Reacciones a la entrevista con el ministro Soria

OPTIMISMO DEL GOBIERNO

María: Fidalgo se apunta al optimismo del gobierno. El problema es que ya nada será lo que fué. Si no sale otra burbuja, que no tiene pinta de salir, este país continuará sin crear empleo, y el poco que se cree será cada vez más precario. Es dificil que esta generación acostumbrada a cierto nivel, de repente cambié el chip y acepte empleos temporales y precarios o bajada de salarios, y más cuando esto no se refleja en nuestros gobernantes. Tendrán que hacer filigranas para convencernos.

Martín: ¿Creen los invitados que el Sr. Rajoy se encontró una situación peor de lo que la mayoría suponíamos, y eso le obligó a actuar como lo ha hecho?

Si fuera así ¿porqué no lo explicó a la nación?

RECIBO DE LA LUZ Y ELECTRICIDAD

Julián: a mí me hubiera gustado saber por qué en la factura aparece un impuesto sobre otro: nos cobran la energía facturada y sobre esto se carga el IVA…

Manuel: En el presente año la luz ha subido aproximadamente el 8%.

¿es verdad que los empleados y jubilados de las compañías eléctricas no pagan electricidad hasta en dos domicilios? Creo que un descuento de un 10 o 15% sería suficiente como hacen algunas empresas con sus empleados.

Si es gratuita ¿qué importe es la factura de todo lo que se regala?

EMILIO: El gobierno noruego pregunto a los ciudadanos: Quieren que suba la electricidad o que hagamos centrales nucleares? E hicieron centrales nucleares. No fotovoltaicas . Algo parecido ocurrió en Suecia y otros países medioambientalmente limpios, ya que eliminan esta producción de anhídrido carbónico y otros gases de efecto invernadero producidos por las centrales

JULIO SOBRE AUTOCONSUMO: Esta ley es como si yo en mi casa siembro 2 macetas de tomates y tuviese que pagar un impuesto por comerme los tomates que yo mismo produzco....es de vergüenza

Agustín: Si tienes engache a las eléctricas pagas el mantenimiento y si tienes energía propia, por también usar las eléctricas pagas MAS, que no nos cuenten milongas

CATALÁN EN BALEARES

Diego: La sentencia reconoce el derecho de determinadas administraciones, como son EDUCACIÓN, SANIDAD y PUESTOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, EN LOS QUE LA RESPECTIVA ADMINISTRACIÓN, AUTONÓMICA O LOCAL ¡PODRÁ INCLUIR EL CATALÁN COMO REQUISITO, en lugar de hacerlo como mérito.

Carlos: no he oído nada sobre la Comunidad Valenciana, donde también es requisito. Además con esta ley solo se soluciona de cara al público el problema, porque, por ejemplo en educación, hay otro cortafuegos para el español cuando la mayoría de las plazas de profesor requieren el valenciano-catalán (para lo que se pide la capacitación en valenciano, un nivel superior al que se requiere en Cataluña).

Fabia: una sola puntualización; la comunidad educativa balear, no está en contra del trilingüismo, sino de una ley que pretende llevar a cabo un proyecto totalmente inviable por mal hecho, arbitrario y diseñado sin el consenso de la comunidad educativa.En una palabra, la casa empezada por la ventana y condenada al fracaso desde ya por antipedagógica.