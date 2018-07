Pasión de catalanes:

MARTIN: Nos dice el invitado que quiere que se consulte sobre el llamado "derecho a decidir" de los catalanes. ¿Se ha hecho alguna consulta, fiable, en Cataluña para saber si la mayoría está por ese derecho, ó quizá sólo se basan en los resultados de las manifestaciones?

Inma: ¿ De verdad cree que los que no estamos por la independencia de Cataluña vamos a participar en un supuesto referéndum de todas ilegal ?

Rafael: Qué triste debe ser el pertencer al PSC y pero aún dirigirlo! A una situación cuyas únicas respuestas son el SI o NO, debe inventarse el “SI pero NO o sólo un poquito ”ejemplo: ¿Quiere usted tirarse por un puente? Pere Navarro: Sólo unos metros…” Es el hundimiento del PSC.

Héctor: Es muy similar el problema del PSC y de CIU: ambos partidos están a la deriva y con una sangría de votos brutal, y ambos siguen empecinados en dar el siguiente paso al salto al vacio. Me pregunto si algún sector, en ambos partidos, dará un paso al frente para defenestar a los lideres que los están destruyendo

Jose maría: habla de que para cambiar la constitución tiene que ser mediante el consenso de los ¡¡¡principales partidos políticos!!! Este hombre, como el 99% de los políticos se vuelve a olvidar de los ciudadanos. La constitución es de los españoles, no de los partidos.¿Cómo no vamos a desconfiar con manifestaciones como las de este personaje?

BERLUSCONI Y GRIÑÁN

XAVIER: No veo yo tanta diferencia entre la actitud -sólo la actitud, no las consecuencias- de Berlusconi y la de Griñan con su querencia por el Senado… pero pensándolo bien, Griñan, en su modestia, porque no puede, porque si no, a lo mejor el parecido sería más razonable.

IMPUESTOS

MARÍA: El gobierno, diciendo que no va a subir los impuestos, pretende engañarnos de nuevo. Este año y durante los próximos 5 se está acometiendo una revisión de los valores catastrales en todos los municipios de España. Esto se traduce en una subida del IBI de al menos al doble o más. En mi ciudad ya lo aplican y estamos muy quemados por ello. ¿Por qué no se habla de esto?

BALEARES

JUAN: Quizás hayáis hablado del tema pero quisiera recordar que el presidente Bauzá la está liando parda con el tema del trilingüismo aquí en Baleares…Si por una vez dejaseis de hablar de la pasión de catalanes y le dedicarais un poco de tiempo sabríais que ha conseguido sacar a la calle a 70000 mallorquines por este tema…