Variedad de temas

TRIBUNALES

Enrique: algún día tendríais que comentar la costumbre de llevar las leyes a los tribunales ejerciendo una oposición que lo que no ha ganado en las urnas quiere ganarlo en los juzgados, retrasando las mismas y su puesta en marcha y dando a los jueces un papel también de legislador que no tienen

Pasión de catalanes:

PACO: pregunta qué problema habría para ilegalizar a partidos que quieren destruir España como los secesionistas?

JUAN: Mas, lleva a Cataluña al abismo. La culpa no es suya, el es un pesimo politico, como otros muchos que se creen Dioses. Que mire hacia atras y vea como han acabado otros. La culpa es del pueblo catalan que lo permite.

Francisco: Mas dijo algo que me parece más importante. Comenzó diciendo que no se podrá gastar más en 2014, pero que no subirá impuestos......Eso si, no los subirá si el gobierno central devuelve no sé qué impuesto que se inventó la generalitat en año pasado, y que se apropió en gobierno central. Este "señor" nos toma por tontos a los catalanes,... Siempre hay que echar balones fuera y echar la culpa a Madrid. Estos, chorizos, y los de Madrid Más!!!!! Que futuro nos espera.....

JOSE: En su programa de hoy un tertuliano ha dicho que no hay un discurso sereno y calmado que defienda la idea de España, como nación. Esto se debe, según mi criterio, a que durante 30 años en este país, se ha machacado constantemente a cualquiera que ha exhibido con orgullo la defensa de España como entidad común de los españoles. Gran éxito de la izquierda de este país, al ligar españolidad con fascismo. Que se parece como un huevo a una castaña.

REFLEXIÓN DE PABLO

Lejos de tanto catalánismo y tanto politiqueo .bajando a la realidad, es que yo ,sí que voy a tener que tomarme una relax cup of coffe en la plaza mayor para digerir los más de 6500 € que me cuesta que mi hija estudie veterinaria este año en la complutense de Madrid

MARÍA: Me importa un carajo el monotema catalán, yo ya firmo por la independencia, esto ayuda a esconder los verdaderos problemas de este país por los que se pasa de puntillas. Pueden hablar de la patata pero también del recibo de la luz, mas de un 3%. Esto relacionado con la devaluación a la que nos vemos sometidas las familias en este país resulta un panorama desolador que se contrapone frontalmente a esos brotes verdes que la propaganda gubernamental intenta colocar.