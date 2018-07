Reforma de la Administración y las recomendaciones del FMI preocupan a los oyentes

José miguel: según montoro, no hacemos más que ver fantasmas volando. cierto, tiene toda la razón, empezando por él, claro está.

Reforma Administración

Antonio: Racionalizar las Administraciones Públicas no tiene nada que ver con hacer una lista no vinculante de duplicidades de funciones y esperar a ver qué pasa, sino con eliminar tales duplicidades por decreto, con carácter obligatorio e inmediato.

Paloma: En mi sección llevamos unos cuatro años que no se sustituyen ni siquiera a los trabajadores que tienen bajas de larga duración, no digamos ya las jubilaciones. Sin embargo en último año se ha contratado al menos dos asesores más, con un sueldo que triplica el mío. Esa es la austeridad que propugnan nuestros políticos, que se aprieten el cinturón los otros

María: las medidas que anuncia Rajoy, como siempre, tocan a los de abajo y ni palabra de quitar prebendas a los políticos. Ya no nos fiamos y este discurso de ayer confirma que los mandatarios no están por la labor y mas cuando el poder autónómico, en manos del PP, no se toca.

Emilio: Entonces seguimos igual, que los catalanes quieren una Autonomia por antiguedad, Andalucía quiere Autonomía, por no ser menos, Murcia, tampoco quiere ser menos...... Bla, Bla, Bla. Y tu mas, y tu mas......Seguimos siendo una aldea de Trileros......ASÍ NOS VA........

FMI

HÉCTOR: No puedo evitar sorprenderme por la petición del FMI de reducir sueldos. Por un lado, pq los amigos con los que comparto profesión como ingeniero y que están en Londrés, Munich o Bruselas, cobran más del doble que aquí. Y por otro lado, pq si la única propuesta de los "expertos" del FMI es que compitamos en sueldos con países como India o Bangladesh...., pues que gente más inteligente. Claro, podíamos volver a la esclavitud y entonces los costes salariales serian mínimos. ¿En manos de quién estamos?

Emilio: ¡¡¡¡¡que optimista!!!!!!!!!!!!!!! un pais de mileuristas.....no será de ochocientistas........................???????????????????

Rafael: yo trabajaba en la construcción ganaba 3000€ aproximado era autónomo en la construcción , ahora y de milagro trabajo de camarero y gano 1000€ pagando una hipoteca de 700€ mujer e hijo (mujer enferma de esclerosis múltiple) como podría vivir y comer? si es esta situación ahora y mis padres me ayudan a pagar parte de la hipoteca.

Inma: muy bonito lo del FMI, recomendar otra vuelta de tuerca en la bajada de salarios mientras ellos pagan sueldos de más de 300 millones a sus directivos e indemnizaciones multimillonarias. yo también tengo una idea para crear empleo: que sea gratis. Estoy completamente convencida de que si la gente trabajara sin cobrar los empresarios contratarían a puñados. voy a ver si en algún sitio me cogen de experta a cambio de 300 millones por tener estas ideas geniales.

Otro: recomendación del FMI para España: regla de las tres erres, reformas – rebajas – recortes // Recomendación de España para el FMI: ¡váyanse a tomar viento fresco, con su sra. lagarde al frente! FDO: un español en la lista del paro.

SECCIÓN FIDALGO

sobre contratar: Dígale a Fidalgo que contratar si es caro en este país en función a como tenemos que trabajar hoy, con los precios/presupuestos ajustadisimos y lo que tendremos que aguantar en esta situación de precios para poder trabajar. Aún así es caro.

Mariano: dos preguntas al Sr. Fidalgo; ¿es normal que un policia nacional gane menos que un policia local? ¿Los que terminan carrera de medicina su objetivo es únicamente ser médico funcionario?

BECAS

Inma: estamos de acuerdo en que sólo reciban becas los estudiantes brillantes. de hecho sólo debería estudiar carrera universitaria la gente realmente brillante. Pero tanto ricos como pobres. las pruebas de acceso a la universidad, a todas las universidades incluidas las privadas, deberían ser tan selectivas que ningún rico ni pobre no suficientemente preparado pudiera pasarlas. Ahora, mientras los ricos puedan seguir estudiando con un cinco pelado queremos becas para nuestros hijos. eso se llama igualdad de oportunidades.