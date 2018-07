La reforma de la Administración y el caso Bretón, las preocupaciones de los oyentes

DEUDA Y DÉFICIT

Chema: Alguien puede explicarme como hemos llegado a la astronómica deuda que soportamos como nación? No estamos en guerra, nuestro presupuesto militar es modesto, "adonde esta" toda esa "plata". Semejante deuda atasca el crédito a empresas y muy pronto los intereses que pagamos por ella se llevara la mitad de nuestro presupuesto. A estas alturas de la Legislatura, con mayoría absoluta, el PP debería haber alcanzado déficit cero. Por supuesto, vía ahorro presupuestario y no vía impuestos.

REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES

Jose: La reforma de la Administración sera imposible porque nuestros politícos solo piensan en mantener su pesebre. De que van a vivir la panda de inutiles y corruptos que tenemos en las instituciones, ?

Salvador: Pues como despidan /no renueven a los contratados al personal de la administración publica, (que no serán los enchufados y amigotes) la administración dejara de funcionar, ya que gracias al personal que no es funcionario la mayor parte de la administración funciona.

Héctor: La reforma debería ser más extensa, no revisando sólo duplicidades sino procedimientos de trabajo. Hasta que no se haga esto, cualquier reforma será incompleta. Por ejemplo, para sacarle el pasaporte a mi hijo, voy a tener que perder 2 horas de trabajo para ir al registro civil a obtener un certificado que debo presentar en la policia. ¿Es necesario este paso? ¿para que vale el libro de familia, el DNI electrónico, la informática? Hay que eliminar los procedimientos circulares, el tener que ir a organismos públicos a solicitar información para otros organismos públicos, es una perdida de tiempo y dinero brutal. Eso sí sería productivo

JURADO POPULAR

EMILIO: Digo yo, que un buen abogado defensor, podrá engañar a un jurado popular y también a un Juez, llegado el caso. Para eso existen los juicios y los abogados defensores, si no, los acusamos directamente y ahorramos en juicios.

INMA: desde dentro y sabiendo lo que pasa cuando juzga un Juez, no me sometería nunca a un jurado, pues solo hace falta oir lo que se dice en la calle, los integrantes del jurado ya han condenado de antemano en casos tan conocidos como el que se va a enjudiciar

VLADIMIRO: Lo mejor para que no te llamen nunca para ser jurado de un tribunal es poner en la estadistica del INE en el apartado de ESTUDIOS, ANALFABETO Ó SIN ESTUDIOS. No te llaman nunca ni para ser miembro de mesa electoral ni para jurado.