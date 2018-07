Más impuestos para los más ricos

IMPUESTOS A LOS MÁS RICOS

Juan carlos: No sé yo si cuando el ministro pide un esfuerzo a las clases más altas, se refiere a los que cobran más de 300.000€; quizás sea hora de meter mano a las SICAV.

Francisco: Un trabajador en España que gane entre 20 y 30 mil euros al año no paga como impuesto sobre su renta un 30 por ciento. NI DE LEJISIMOS.

Un trabajador en España que gane entre 30 y 40 mil euros al año no paga como impuesto sobre su renta un 40 por ciento. NI DE LEJISIMOS.

HÉCTOR: Cada vez que menten declaraciones del equipo económico del señor Rajoy, deberían poner de fondo la música de la serie Curro Jiménez. No ya por el parecido del señor de Guindos con "el algarrobo" (que lo hay), sino pq cuando camino de noche por algún barrio solitario, temo que al doblar la esquina, aparezca Montoro, navaja en mano, gritando: "la nomina o la vida". Los impuestos en España son confiscatorios y mi sensación es que son utlizados para sostener a una oligarquía política-empresarial-sindical, no para sostener un estado del bienestar.



SALARIOS:

MARI CARMEN: Quiero comentaros que en Burguer King, el nuevo convenio que han firmado a los trabajadores les han rebajado el pago de las horas a CUATRO EUROS, antes cobraban 6,10 € o 6,20 € Es para la zona de Levante, yo estoy en Benidorm. Y CALLADITOS QUE SI NO LES GUSTA HAY GENTE QUE SI TRABAJARIA A ESE PRECIO. Así pretenden las empresas por esta zona que haya mas consumo para levantar la economia.

PREVISIONES ECONÓMICAS

Jose miguel: de nuevo, y según el sr. rajoy, lo peor ya ha pasado. esto nos suena porque nos lo repiten cada 3 meses, y siempre justo antes de publicar un buen dato de paro. en cualquier caso, si no creamos empleo en mayo, en un país que vive del turismo, es que no valemos para nada.

inma: éste es un gobierno claramente bipolar; igual se levantan una mañana con el ánimo negrísimo y dan una rueda de prensa hundiéndonos a todos en la miseria revelándonos que son incapaces de solucionar el tema del paro que se levantan con el punto flowerpower y ven brotes verdes por todas partes. supongo que se pensarán que todos estamos igual de locos que ellos pero a la mayoría de la gente ya no se la cuelan tan fácil. con seis millones de parados ya no.

Yovana: Trabajo en un Ayuntamiento y me parece una vergüenza que camuflen el nº de parados con contrataciones en las Administraciones Públicas con medias jornadas. Nosotros tenemos contratados cuatro peones hasta el mes de septiembre incluido. Las contrataciones están subvencionadas y en su día prácticamente dejaron claro que había que contratar. Veremos qué cifras son las que arroja el mes de octubre. ¿No les suena a algún famoso plan de Zapatero?

TURQUÍA

JOSE: Trabajo aquí para la línea aérea des país, ya que no me quieren en España. La gente es muy amable pero no están preparados para los JJ.OO. Si lo obtiene es por darles un impulso europeo No se respeta a la gente andando. El tráfico es un caos y se está formando la burbuja inmobiliaria española. Ya veremos que pasa.