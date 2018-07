Los asuntos económicos de deuda y empleo centran los comentarios de los oyentes

Deuda pública

Juan: ¿Qué significa que la Deuda Publica esté al 88%? ¿Qué es lo que se debe, en comparación con lo que produce España en un año? ¿Es el 88% de lo que se produce en un año, de los impuestos de un año, de algún beneficio?

Jesús: En cuanto a la idea de subir la cotizaciones sociales de los trabajadores y empresa, tengo que contar que nos eliminaron las bonificaciones de los seguros sociales en julio pasado. No se vende una escoba, no hay dinero para llegar a final de mes, y tendríamos que cerrar, con lo que en vez de seguir pagando impuestos (cotizaciones, iva, indirectos, etc.) pasaríamos los 14 trabajadores a cobrar del desempleo. La cuenta es bastante negativa, pasaríamos de ingresar al Estado unos 100.000 € anuales, a recibir del Estado unos 130.000 € anuales. ¿¿¿Estos señores piensan??? o solo piensan en su sillón, los pequeños no se lo podemos mover y por eso les siguen haciendo las leyes a medida a los grandes.

Alberto: Alguien me puede explicar como consigue un empleo alguien como mi mujer o yo. Los dos tenemos 38 años. Sólo oigo hablar de ayudas al empleo a los menores de X. Pero si viven con sus padres!!! Ayudas a los mayores de X. Me parece un problema mayor, pero la mayoría ya lo tiene todo (hipoteca, coche, estudios de los hijos,...) pagado. Pero a los que quedarnos sin trabajo supone niños sin (buena alimentación, ropa, educación...), hipoteca sin pagar, ... que nos den. No sería más lógico ayudar a encontrar trabajo a todos y no sólo a los jóvenes, que tienen cero de cargas.