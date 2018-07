Variedad de temas

DEBATE:

JUAN CARLOS: Después del dichosos debate del estado de la nación siempre pasa lo mismo, los medios de comunicación destacan las frases más o menos elocuentes de los políticos, mientras estos no solucionan nada.

Todos ellos han ganado el debate, mientras el ciudadano ha perdido como siempre.

INMA: Los debates sobre el estado de la nación son ideales para regodeo de políticos y periodistas, que se multiorgasman viendo a nuestros dirigentes haciendo alardes oratorios mientras ellos hacen apuestas y dedican horas y horas a elucubrar sobre quién gana y quién pierde. La realidad es que a la mayoría de la gente nos importa un pimiento lo que digan o lo que dejen de decir y lo bien o lo mal que hablen. Nos interesa básicamente una cosa: que son incapaces de ponerse de acuerdo en nada de lo que realmente nos importa.

Juan Ignacio: Me preocupa muy poco quién ha ganado el debate. Me preocupa la falta de altura de miras de los lídires políticos, el 7% de déficit, los 6 millones de parados, que los "barcenas" y compañía no esten en prisión, que los políticos catalanes sólo sepan mirarse el ombligo -haciendo muchisimo daño a cataluña, empezando a darse hasta deslocalización de empresas a otros terriorios del país y provocando la bajada de ventas de sus productos.La diferencia entre un político y un estadista es que el primero piensa en las elecciones y el segundo en las generaciones. Estos no saben mirar más allá de sus narices.

JOSE MIGUEL: ayer pudimos comprobar que el psoe y rubalcaba únicamente están cegados con pedir la dimisión de rajoy sin tener proyecto ni concierto, y este le dió más escobazos a líder socialista que en el tren de la bruja. quizás en el psoe, visto lo visto, pidan la dimisión de rubalcaba en vez de la de rajoy.

DAVID: Como se puede ser tibio con la corrupción cuando tu partido esta lleno de imputados y compartes banco con Ana Mato? La corrupción campa a sus anchas y Rajoy dice q quien afirma esto lanza insidias...hay una forma más clara de decir q contra la corrupción no piensa hacer nada?

JAVIER: Utilizar los desahucios como arma arrojadiza en el debate del estado de la nación me parece lamentable, porque da la sensación que los desahucios han empezado hace un año, cuando llevan ya muchos años, pero algunos gobernantes ignoraron eso bajo su mandato y recobran la memoria en la oposición.

SOBRE DIMISIONES, dice un oyente: A todos los que no dimiten, los podríamos "dimitir" los ciudadanos si en las elecciones hubiera listas abiertas

PERE NAVARRO

XAVIER: Digo yo. La “genialidad” de ayer de Pere Navarro pidiendo la abdicación del Rey, ¿no habrá sido un intento heroico de acudir en apoyo de Rubalcaba al mostrar, por contraste, lo que tiene detrás Rubalcaba con opciones a liderar el PSOE?

MARÍA: Respecto a que el PSOE quiere desmarcarse del PSC por sus declaraciones, recuerdo que en unas elecciones se debía establecer el tiempo de propaganda en televisión en función del número de escaños (o votos, no recuerdo). Pues bien, el PP obtenía más minutos por considerar al PSC un partido diferente al PSOE, con lo que se encargaron bien de recalcar que eran uno sólo. Dependiendo de si conviene o no, son uno o dos.

VIRTUDES: Lo pregunto desde el cariño, Pero por qué no puede retirarse el Rey? Está mayor físicamente, no puede acudir a todos los sitios con facilidad, pero lo mejor es que tiene un hijo superpreparado con 45 años, edad más que suficiente para asumir el cargo. Si yo me tengo que jubilar a los 67 por qué él tiene que estar ahí toda su vida

IBERIA:

Comparto la idea de no despedir a nadie y si recortar gastos inútiles, porque los auxiliares de vuelo y personal de cabina siguen penoctando en hoteles de 5 estrellas?? Rcorten en cosas asi y no en puestos de trabajo .

David: no estoy de acuerdo con lo que se está diciendo de Iberia. Ahora mismo la lucha es por sus puestos de trabajo que van a desaparecer de forma totalmente injusta en favor de las primas de los directivos, que por cierto ya han cambiado la nacionalidad de alguna otra empresa nacional (Altadis). Los trabajadores han ofrecido bonos de viabilidad, rechazados en banda por la dirección cuyo único objetivó es liquidar la compañía y eliminar los sindicatos. Por lo que deberíamos luchar todos es por prevenir la desaparición de Iberia en favor de British Airways, que, si no lo remediamos, es lo que va a pesar en cualquiera de los casos. En mi opinión la huelga debería ser mucho mas dura y sin servicios mínimos.

Huelga de jueces:

Inma: es curioso q Gallardon califique a los Jueces de funcionarios para quitarles la paga extra y alude a su responsabilidad como Poder del Estado para que no hagan huelga

Inmaculada: Si los Jueces y Fiscales hicieron huelga para que funcione mejor la justicia, deberian haberla hecho antes, pues hace tiempo que los funcionarios estamos en precario, no se cubren todas las plazas vacantes, han cesado a interinos, han suprimido plazas, el material de oficina escasea, (todo esto es lo que está pasando en Catalunya y supongo que en otras comunidades), la Admón de Justicia es como el cuerpo humano, un brazo separado del cuerpo no sirve para nada, los Jueces sin los funcionarios de apie no pueden realizar su trabajo y al contrario, ¿de que sirve que la Secretaria funcione si cuando llega el momento de sentenciar el Juez no lo hace? y ¿si la Secretaria no funciona, para que está el Juez?

REFLEXIÓN:

PABLO: Hasta que no truena los politicos y periodistas españoles no se acuerdan de Santa Barbara. Si EEUU estornuda adios Europa, depresion para rato. En pocas semanas EEUU se encontrara en una encrucijada, si toma el camino de la austeridad Europa lo pasara muy mal, si decide seguir imprimiendo moneda, como si no hubiera mañana, peor. Este es el future proximo que tenemos ante nosotros y al que deberiamos prestar mas atencion.

Sección BRAUN

Francisco: Estoy escuchando su programa y no estoy nada de acuerdo con el Sr. Braum, sobre su teoría de no subir los impuestos. El que presume de Liberal, es verdad, que en liberalismo, no se contempla esa política, pero debía saber que si una Empresa esta arruinada, lo primero que hay que hacer, es ponerla a flote y a partir de ahí, aplicar incentivos para su crecimiento.