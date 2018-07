Desahucios e hipotecas

Reflexión de Chema: A "los abuelos de Soria" habria que concederles el Principe de Asturias o el Nobel de Economia. Eso si que es aprender economia en dos tardes. Dicen los abuelos: "cuando uno gasta mas de lo que ingresa el resultado es el desastre o la catastrofe". No hay mas que hablar, sobran los economistas.

REFORMA HIPOTECARIA

AINHOA: Hay un tema relacionado y que me parece muy importante y del que no se está hablando, en el caso de que nadie puje en la subasta por ese piso que se subasta, el banco tiene derecho a quedárselo por la mitad del valor de tasación ¡¡la mitad!!, y son ellos quienes lo tasan para conceder el préstamo, de tal manera que muchas familias que no pueden pagar sus cuotas, son desahuciados, se ejecuta la hipoteca y tras quitarles su hogar, después de todo, aún siguen debiendo dinero al banco. Esto es una condición, no del contrato hipotecario, sino de la legislación hipotecaria más que abusiva, fraudulenta, leonina…

DESAHUCIOS:

Jose miguel: es una vergüenza que haya tenido que haber suicidios de ciudadanos para que los políticos reparen en el drama diario de los desahucios. pues ahora que se van a centrar en el tema, que obliguen a los bancos, a los que tanto dinero han regalado, a eliminar también la cláusula de suelo de todas las hipotecas.

Otro: no estoy de acuerdo con que siempre tiene que perder el usuario de la banca. también tendrá que perder algo en esto la banca, ellos dieron los creditos.

juan carlos: ¿donde esta la responsabilidad de los bancos cuando se les tiene que rescatar con nuestro dinero?¿porque no se les desahucia cuando dilapidaron dinero publico y ahora nos piden mas?¿donde esta la responsabilidad de los politicos que consintieron esto con su gestion en las cajas?¿donde esta la responsabilidad del banco de españa que consintio todo esto sin decir nada?en fin no me hable de responsabilidades son compartidas y todos deberiamos asumir esos riesgos.

Camino: y los que fuimos previsores... esos si que no tenemos culpa de nada y estamos sufriendo las consecuencias de la mala cabeza de todos los demás.

Miguel: Tuve una hipoteca por quince años. Al 10-15%. Con pago semestral. No salí a tomar una copa ni ir al cine durante quince años. Tuve un coche viejo durante quince años no fui de viaje durante quince años, ectect. El esfuerzo de toda la familia, incluidos padres y suegros fue brutal. No digo que haya que ser sensible ante los dramas familiares, pero no se puede proteger a la cultura del " regalo" y a lo fácil. Cuantos coches de gama alta y viajes y juergas se han pagado con dinero de hipotecas sobrevaloradas.

Antonio: Lo primero es que la ejecución hipotecaria tiene prioridad sobre la protección que te pueda ofrecer el concurso, que no olvidemos, acaba con la liquidación ordenada de todos tus bienes. El concurso no para la ejecución hipotecaria. Y otra es que una cosa es ejecutar una hipoteca y otra ejecutar una orden de desahucio. Una primera solución, no muy traumática para la banca, sería ejecutar la hipoteca, hacerse con la propiedad del piso, y alquilárselo al antiguo propietario, a un precio pactado por ley según la situación patrimonial del ejecutado. Ellos salvan su balance y nadie se queda en la calle.

Paloma: se esta enfocando maaaaal el tema, no es que los bancos hayan concedido hipotecas de alto riesgo, eso no es asi, los bancos han concedido hipotecas a gente normal con trabajo que AHORA NO TIENEN, osea si la empresa te echa, quiebra tu negocio, etc, como vas a pagar? Pro,no es que fueran de alto riesgo! Son familias que SI podian pagar

BANCO MALO: Me ha parecido escuchar que el banco malo recibirá activos tóxicos rebajados al 50%. Y yo hago una reflexión: Si ese 50% se hubiera aplicado en forma de descuento o moratoria a quienes no podían pagar su hipoteca, seguramente no tendrían tantos activos tóxicos. Ahora somos las víctimas de los bancos, que encontraron la fórmula para adquirir inmuebles, muy por debajo de su valor, y erraron, los que devemos salvarlos. No entiendo nada.

Paco (de momento, pagador de hipoteca)

HUELGA GENERAL:

Antonio: Ayer vi en televisión la patética llamada a la huelga general. Cuatro representantes de izquierda con apariencia de ancianos: anciano Miguel Ríos, anciana Pilar Barden, Toxo y Méndez con su pelo blanco y su discurso viejo. Me hizo recordar cuando yo era pequeño y veía ancianos a los franquistas apelando ideales viejos. Necesitamos nuevas ideas y líderes por debajo de los 60 años.

CAMPAÑAS ELECTORALES

CARLOS: Para eso están las campañas, para decir lo de siempre: todo soluciones e insultar al contrario como indica un tertuliano. Y hacer lo de siempre, nada eficaz, ahí tenemos el algodón, ese que no engaña, año tras año cada vez que vienen lluvias intensas mismos pueblos, mismos campos arruinados, cosechas destruidas, ¿dónde están esas hipocresías de referidos, en boca de los mismos siempre, mentiras tras mentira para votos?