Paro y autónomos

PARO

MALDAD DE INMA: El análisis sobre los datos del paro ya lo hizo estupendamente Sáenz de Santamaría, en sede parlamentaria en abril de 2009: “El paro baja en abril, y bajará en mayo y junio. Es igual que decir que los días son más largos, las temperaturas son más altas y el sol brilla más. Eso se llama estacionalidad”.

Antonio: estoy cansado de escuchar el paro juvenil y sus subvenciones y apoyos. Tengo cuarenta y pico y parece ser de que de colectivo se habla poco y si quieres trabajar tienes que ser usuario Premium de las webs de empleo , la verdad que es muy triste, cuando pienso que la mayoría de los jóvenes son procedentes de la burbuja, ya que dejaron de estudiar para ponerse a trabajar. Soy delineante proyectista, fp II desde 1990, así que ya me contaras, que me vas a contar de la experiencia, y desde 2011 autónomo por obligación.

Carlos: Me parece muy bien, que estemos todos con “mini-job”, pero entonces que la vida este para poder vivir a ese nivel.

Sobre contratos, IÑIGO: El problema, desde mi punto de vista, es que nuestros sindicatos y partidos políticos aún no se han enterado de que estamos en el siglo 21 y no en el 19. Hay que cambiar el discurso de los contratos fijos o indefinidos por el del trabajo continuo, es decir, que cuando se me acaba un trabajo encuentro otro de manera casi inmediata. Por otra parte, el empleo a nivel mundial se desplaza hacia donde el despido es más barato o incluso libre. O nos movemos con las reglas del siglo 21 o continuaremos siendo el país civilizado con mayor paro. Tal vez aparezca un político valiente que reconozca que el famoso estado del bienestar es insostenible y abra el debate del nuevo modelo de sociedad. Quiero recordar que las pensiones es la única estafa piramidal legal, si no entran nuevos aportantes no abra dinero para pagar a los jubilados.

Pregunta de mariano para todos: ¿ con las estructuras o mimbres que tenemos actualmente , seremos capaces de mantener un País de mas de 47 millones de habitantes o tendrán que emigrar al menos un cuarta parte del País?

Para Calleja, de un autónomo: Que me dices de la gran cantidad de parados que están cobrando el paro y haciendo chapuzas, por las que nadie cotiza y nos quita el trabajo a los que cotizamos para que ellos tengan subsidio?

DEBATE AUTÓNOMOS

Otro: El sr calleja tiene razón. El 90% de los que yo conozco que han creado empleó son autónomos que como no encontraban trabajo se ha creado el suyo. Pero dejaros de tonterías. Con los tiempos que corren, ofrecerles un trabajo y ya veréis como bajan los autónomos.

Moisés: he escuchado la frase de que “está por ver que hayan obligado q gente a hacerse autónomo”. Pues bien, el verano pasado se lo hicieron q todos los camioneros que hacen el reparto de mercancías de dia ahí en madrid

María teresa.: En nuestra empresa, hace unos meses, nos reunieron y nos dijeron que todas autónomas o a la calle. Hoy, ya como autónomos, llevamos varios meses sin ingresos por que la empresa está en semiquiebra. Somos autónomas por obligación y nos sentimos engañadas.

PEPE: Soy médico y actualmente estoy en el paro. Ahora mismo las ofertas en Centros Privados se basan en que te hagas autónomo para poder trabajar con ellos, con lo que los costes de Seguridad Social van a tu cargo, que en principio no me parece mal si no fuera porque me piden que me haga autónomo pero me exigen, como si fuera asalariado.

MÁS:

Carmen: En el "gran despacho" Cremades y Calvo Sotelo se paga 100 euros mensuales a los licenciados con 2 idiomas !!! A los 6 meses cogen a otros a los que " tampoco hay que dar de alta " y que también tienen la esperanza de quedarse... Se quedan los que, despues de los 6 meses , pagan el Master del depacho !!! Así estuvo mi hija. Como se llama esto ?

Estudios y carreras universitarias

Jose carlos: No es lo mismo estudiar uan carrera de letras que una ingenieria o ciencia pura...., donde hay mas paro? Que carrera es mas dura? Claro es muy bonito hacer una bachillerato cómodo y luego una carrera chupi guay,...., pero claro los atajos a veces no lo son tanto

Jose: Que uno de cada 10 de los universitarios galardonados desplantara a Wert, no es màs que una mera anécdota, es más, me parece una representaciôn escasa de la población universitaria y por tanto poco significativa.

MARTÏN pregunta si Fue un ejercicio de democracia o de mala educación?

IMPAGOS A PROVEEDORES

Miguel: Denuncia por enésima vez. Las comunidades siguen sin pagar a los proveedores. Nuestra empresa si no recibe dinero este mes tendrá que dejar su actividad después de 17 años. Pregunten a Cospedal porque no paga el 2012 y porque dicen que pagan el 2013 (no llega ni al 10%) y luego no lo realiza.

MEMORIAS

JAVIER: Las memorias de Alfonso Guerra, como las de cualquiera, están hechas para lucimiento de uno, contar lo que interesa en beneficio propio y ocultar sus propias miserias, hablo de los demás y callo de lo mio.

Rubén: El señor guerra como la mayoria de los politicos que escriben memorias , sale despejando balones. " Yo no dije eso "..."eso no fue asi ".." eso lo dice usted " .." se me atribuye a mi , pero no es mia esa frase ".. " No me llevo con el ni bien ni mal ". Da que pensar que su gran camarada Felipe ,diga , que no piensa perder el tiempo que le queda en leer " esas cosas ".Son vendedores de ideologia ....Y ahora de libros.