El machismo en la campaña electoral

MAGDALENA ÁLVAREZ



JUAN: ¿De verdad pretendéis que Magdalena Álvarez tome alguna decisión?

No lo creo...Ni dimitirá ni nada. Ya se equivoca sin hacer nada, así que si hace lo que sea se equivocará dos veces.



DAVID: Lo de Magdalena Álvarez son las tempestades que se recogen de los vientos por la costumbre de nuestros políticos de no dimitir bajo ningún concepto se haga lo que haga. Hace pocos días el propio Cañete explicaba cómo estár imputado no es en si mismo un delito y por tanto no pasaba nada porque imputados estuvieran en las listas de los partidos. En qué quedamos los imputados pueden estar en las listas y ocupando puestos de importancia o no pueden? Yo creo que no en ninguno de los casos que tiene que haber unas normas de obligado cumplimiento para todos



ELECCIONES EUROPEAS y campaña



PAZ: podríais explicar cómo se reparten los votos en blanco y los nulos???? Y qué pasaría si hubiera muchos votos nulos?? Benefician a los partidos grandes????



Javier: Me pregunto si el programa electoral del PSOE para las elecciones europeas consiste en un folio donde ponga "Cañete es machista"...porque parece obviar todo lo que realmente los ciudadanos deberíamos saber. Todo esto muestra la debilidad del PSOE y sobre todo, de Rubalcaba.



Otro: vamos a ver, la propia Valenciano metió la pata en su comentario sobre la fealdad del jugador Riverí y la polémica no duró más que unos días…¿Podríamos ir a lo serio y dejarnos de chorradas sobre asuntos que no nos sacarán de la crisis y sí nos hacen perder el tiempo?



Daniel: Los partidos han dirigido la campaña electoral al chismorreo por que han visto que es lo que le interesa a los electores, si de verdad hacen campaña nadie les echaría cuenta; aquí se ve lo que importa la política a los españoles, que cada dia están más cansados de politicos.



SERGIO: ¿La propuesta de gobierno del PSOE para Europa es decir que Cañete es un antiguo? ¿Eso es lo que van a hacer en Europa, decir que Cañete es un retrógrado? ¿El PSOE aspira a gobernar en Europa o a que no gobierne el PP? ¿Tengo que darle mi voto al PSOE o no dárselo al PP? ¿De qué estamos hablando? Y luego se quejan de que hay abstención.



ANTONIO: Tenía claro que no iba a votar, hoy tengo clarísimo que votare al PP, esto es gracias a la campaña del PSOE.



ANGELES: Esto no es una campaña electoral es una pesadilla de demagogia que además parte de la base de que los españoles, es especial las españolas, somos tontos. Yo soy mujer, trabajadora, madre y, no quiero bajo ningún concepto que Elena Valenciano me represente como defensora universal de las mujeres. Quiero que se me valore por mis méritos no por mi sexo, y las cuotas son muy peligrosas si sirven para poner en evidencia la incapacidad manifiesta de las mujeres que llegan a puestos de representación y gestión sólo gracias a las cuotas. No hay mayor machismo.



Chema: Por que un comentario machista es deleznable y un comentario feminista es admirable ????? Me pueden explicar la diferencia ??



Juan: Si tenemos que considerar que todo el PP, español y europeo, es machista por un comentario desafortunado de un candidato del PP -aunque no esté avalado con ningún acto-, debemos considerar también que el PSOE, por amparar, defender y mantener a un candidato que ha sido condenado, en sentencia firme, por maltratar a su mujer como un partido adalid de la violencia de género?



Carmen sobre las “declas” de Jaúregui: Es curioso qué bien representa Jáuregui la famosa Ley del embudo. A Cañete hay que lapidarlo, pero el maltrato de Eguiguren fue hace mucho tiempo, con sentencia, eso si, pero no pasa nada y A Magdalena Alvarez no hay que echarla porque la investigación está empezando y no está probado... es realmente sorprendente.



Otro: Si no me equivoco los norteamericanos/ingleses tiene un dicho:

NO GUTS NO GLORY (si no hay riesgo no hay gloria) Si el invitado no se moja en las respuestas, evidentemente no caerá en el cañete-error, pero tampoco convencerá.



Héctor: Escucho al señor Jáuregui minusvalorando terminar una carrera, formarse y tener una buena base, creo que es un pensamiento muy triste. En vez de carrera, cursos e idiomas, alístate en algún partido, miente en tu cv y se simpático, seguro que así ganas más de 1000 euros. Es el nivel de la campaña: cero ideas y mucho ruido, luego no entienden pq la gente pasa de ellos y de ir a votar.



Francisco: Por un momento creí que se le iba a olvidar los recientes ataques de miembros/a destacados del PSOE a la Juez Alaya. Eso si que es machismo y hasta querellable, por acusarla de ciertas relaciones...(A.Guerra). He puesto siempre como ejemplo de la utilización partidista de la mujer, dos reacciones del PSOE, tiempos atrás, en el Congreso. Una fue el abandono de todas las diputadas, excepto PP, por un comentario leve del Sr. Fraga, creo recordar, sobre el escote de una diputada. La otra fue la inacción (quien calla otorga) de las mismas diputadas cuando, creo que el diputado F. González, le dijo a la diputada Palacio que su enfermedad (cáncer) le habría afectado la cabeza y por ello dijo determinada cosa.



JORGE SOBRE ABSTENCIÓN: No creo, como se está diciendo, que la causa sea , al menos toda, porque no estemos interesados por lo que pueda pasar en Europa, más bien creo, y este es mi caso, que estamos desmotivados, que no nos gusta como se está enfocando todo lo concerniente a la política: descalificaciones, insultos, si yo esto..., tú más. Además de todos los fraudes, mentiras y engaños a los que estamos siendo sometidos. Así, NO, así yo no quiero, No quiero ser partícipe de una "merienda" en la que solo se busca el bienestar del partido y el bienestar político. Deben darse cuenta de que están equivocados. Estamos decepcionados.



Martín: Tal como va la campaña electoral y ante la imposibilidad para los electores de centrarnos en la Unión Europea; yo soy partidario de finalizar ya la campaña. No creo que la continuación de esta penosa campaña de algún beneficio. Pregunta al Sr. Leguina, ¿qué pasa con la Sra. Carmen Chacón?



Mesa electoral



Manuel: ¿Alguien me puede decir si es serio, que se libere a una persona de estar en una mesa electoral el dia 25 porque va a la final de Lisboa? Pues eso, asi nos tomamos las elecciones, y los primeros los de la Junta Electoral?



REDES SOCIALES



Pedro: Creo que el prohibir que se digan según que cosas en las redes sociales es complicado ¿quien marca el límite? Opino que se trata más bien de una cuestión de cultura. Si el público tuviese mas educación sería capaz de discernir por sí mismo lo que es grano y lo que es paja; y no sería necesario prohibir nada. Si no llegamos a ese punto, la cosa es peliaguda.



JOSE ANTONIO: Vale que lo de los políticos sea inaceptable pero no os hacéis una idea de lo que los taurinos aguantamos a diario en esta red social por parte de los animalistas, ni lo que se puede leer desde las ocho de la tarde, es increíble. Esto no va a ser perseguido? Va a ser delito insultar a un político en Twitter pero no pasa nada por amenazar a un aficionado a los toros?



IGNACIO: Qué diferencia hay en hacer un comentario contra los judíos en twiter o en o si lo hago en un bar o en un estadio de futbol? Recuerdo un portero israelí que jugó en el español, cuando sacaba le gritaban “puto judío”. ¿La policía tenía que haber detenido a los seguidores? Por otra parte, si me alegro de un asesinato sin insultar ¿es delito? Como en la campaña somos el país de las formas y poco fondo



JOSE: Estoy escuchando el debate sobre las injurias e insultos que se realizan en Twitter y si son o no denunciables. Si la ley dice que se puede actuar, que se actúe, pero también es cierto que la ley dice que esta penado el enaltecimiento del terrorismo y nos hemos cansado de ver a grupos de gente tras atentados y arrestos celebrar y jalear a los detenidos, sin ni siquiera tomar datos a esos grupos, ¿no es eso también enaltecimiento del terrorismo?.

Eneko: rechazo de pleno un asesinato. Pero la gente no puede expresar su pensar sea cual sea? Hay que esconder que había gente que la odiaba? Esto qué os escribo es delito? Vamos hombre, seamos adultos y serios por dios.