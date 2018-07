La figura de Iñaki Azkuna

IÑAKI AZKUNA



Javier: Llevo toda la vida escuchando hablar de Iñaki Azcuna, pero me acabo de enterar de que era del PNV. Señal de que antes de deberse a su partido, se debió a sus ciudadanos. Iñaki Azcuna debería ser una asignatura en la carrera política.



Lourdes: Hace muchos años, Bilbao no era fea, como dice usted, era Bilbao. Llena de hierros, edificios sin usar, terreros intransitrables, empresas abandonadas. No ibas a Bilbao a pasear. Hoy vas a Bilbao a pasear, a disfrutar de lo que la ciudad te ofrece, museos, espacios lúdicos como la Alhódiga, parques , la RÍA. También logró ser alcalde de todos, incluso de los que no vivimos en el Botxo , sobre todo nos ganó por su pasición firme ante el terrorismo, sus ambientes, no tenía el doble lenguaje del típico nacionalista. En eso demostraba su cultura , nadie lo manejaba. Bilbao no será lo mismo sin él, ni Bizkaia. Todos estamos tristes, grises como el día de hoy.



PASIÓN DE CATALANES



VLADIMIRO: Y si todo lo que están haciendo y el dinero que se están gastando los dirigentes de la Generalitat en la consulta, sabiendo que es ilegal y no pueden llevarla a cabo, ¿se los podrá perseguir penalmente por prevaricación ó malversación de caudales públicos cuando todo esto acabe?



MARIANO: ¿se puede salir adelante económicamente con estas perspectivas de independencia de Cataluña y Pais Vasco y un pueblo impávido ante semejantes acontecimientos?



INMIGRACIÓN



Encarna: Solución: se abren las vallas, que elijan el país donde quieren ir, se les sube en un autobús y los llevamos. Una vez allí, a ver si son tan pasotas, y que prueben un poco lo que es la inmigración masiva



MIGUEL: Yo vaciaría entero el CETI de Melilla repartiendo el personal en aviones destino, BRUSELAS, ESTRASBURGO Y LUXEMBURGO. Esa es la única solucion para que la UE SE COMPROMETA. O se comprometen o los comprometo.





Angustias: Indigna la hipocresía mantenida por el Psoe en este asunto. Creyeron cobrar ventaja electoral manteniendo una postura de fuerza y obteniendo alguna dimisión. La gente normal no entendemos lo que está haciendo y está consiguiendo el efecto contrario. Yo ahora estoy incondicionalmente con el Gobierno y si exigen una dimisión, la respuesta del Gobierno debe ser pedir la renuncia de Rubalcaba por los hechos de 2.005.



UCRANIA



JULIÁN: El sr. Putin no va a seguir adelante. Ha conseguido Crimea y no va a seguir con la expansión, si no hay movimientos extraños europeos o americanos en zonas que considera de su "influencia"



JOSE: No se para de hablar de lo ocurrido en Crimea, pero no habría que hablar también del detonante de esta situación, el golpe de estado en Ucrania. ¿Cuál ha sido el papel de la UE en calentar ‘la calle’ que ha llevado a un golpe de estado?



ENEKO: Me parece increíble que nadie tenga el valor de decir las cosas claras. Podemos disparar pelotas de goma hacia unas personas que se ahogan, pero no podemos enfrentarnos a un país que literalmente a invadido por la fuerza a otro. El dinero y los intereses políticos o incluso el miedo mandan. Pero perdemos lo único que nos diferencia de un animal. La dignidad. Callamos asustados mientras vemos injusticias.



ACTUACIÓN DE EEUU EN SITUACIONES INTERNACIONALES



CARLOS: LLevo años escuchando a periodistas , politicos , gobiernos ( sobre todo europeos) que EEUU debe dejar de ser la policia del mundo y que dejen de ser el el rincipal actor internacional y ahora que lo hacen ( por unos u otros motivos ) lo unico que se escuchan por parte de esos mismo periodistas ,politicos y gobiernos es que por que EEUU no actua mas en el plano internacional......Si lo hacen porque lo hacen y si no lo hacen porque no lo hacen



MÁS COSAS



MAYTE: El dictador Obiang de Guinea Ecuatorial, ha sido invitado por el Instituto Cervantes, dependiente de Exteirores, a dar una conferencia en Bruselas. Hasta ahora nadie ha dicho nada. Pero cuando fue la selección de fútbol a jugar allí, las voces que se oyeron fueron pocas. Vosotros, si no recuerdo mal, lo justificasteis. ¿Eso quiere decir que para vosotros hay dictaduras malas como Cuba y buenas o justificadas como Guinea o China?



FÚTBOL:



JOSE MARÍA: Apreciado Carlos bienvenido al club de los que perdemos la UEFA por penaltis. Con el paso del tiempo se encuentran conclusiones positivas Desde Barcelona, Un socio del Espanyol( subcampeón por penaltis en1988 y 2007)



MIGUEL: Qué pasa hoy no hay musiquilla de fondo , la primavera os ha traído alergias palanganas a los beticos .

Llevabas razón el primer equipo en perder un EURODERBI , ya tenéis otro TÍTULO , para vuestra colección .

Y Sevilla , Sevilla , Sevilla ....