El paro de mayo, los EREs de Andalucía y la Marca España centran los comentarios de los oyentes

PARO

Charo: Sólo quería comentar que ha bajado el paro, sí. Me parece muy bien. El asunto está en qué tipo de contratos se hacen. Si se baja con "minijobs" ( o contratos basura, hablemos en plata), no creo que sea la solución. Por ejemplo en el sector de la Sanidad aquí el Madrid, hay una ley no escrita que dice que no se puede contratar al 100%, sino que hay que contratar a más personas pero al 50%. Y encima tenemos que conformarnos y "dar gracias". Lo siento, pero ésto es una vergüenza.

Optimismo

Chema: Si encadenamos seis meses de bajadas en el paro y altas en la Seguridad Social habremos logrado neutralizar el pesimismo que nos embarga. Este posible escenario reactivaria la inversion domestica y exterior. De ser asi, el paso siguiente sera reformar la Administracion, recortar el gasto presupuestario y bajar impuestos. Seamos optimistas

ERES

JUAN: Asunto: ¿Cómo es posible que el Gobierno, dirigentes del PSOE y responsables de UGT y CCOO sigan trabajando y siendo responsables de la gestión de fondos, y de la vida pública en Andalucía, como si no pasara nada? ¿A qué están esperando... para irse... a la cárcel?

José: Alguien tiene alguna duda de que la Junta de Andalucía y su gran visisr ZARRIAS con la colaboración de los sindicatos llamados de clase, son los organizadores de los ERES?

José miguel: resulta que, según revela el sumario, los padres del ex-sindicalista lanzas le dijeron a la policía en el registro que en la casa había mucho dinero, como para asar una vaca. Creo que se quedaron cortos, había como para asar un mamut. Eso es sindicalismo andaluz y lo demás son tonterías.

MARCA ESPAÑA

Escuchando al Sr. Ministro sobre la Marca España tengo claro que las iniciativas y los esfuerzos vienen de los ciudadanos y de las empresas que estos crean y en las que trabajan, pero ninguna impulsada o ayudada por esta pesadísima Administración Pública.

Juan: es una pobreza semántica y un error incalculable, vincular la voz españa con una marca, concepto exclusivamente mercantil. y es más penoso todavía oirsélo a un ministro del gobierno español. hace dos días escuché algo peor aún: “la marca mujer”, el colmo de la cursilería y la ruina conceptual.

Inma: a javier marías le pidieron usar su imagen para la marca españa y contestó muy educadamente lo siguiente: “le agradezco su proposición y su interés, pero no voy a participar en algo auspiciado por un gobierno que atenta incesantemente contra todas las actividades culturales españolas. su política en ese campo y el proyecto de que me habla son pura contradicción”. creo que poco más hay que decir.