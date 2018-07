Los impuestos o la ley antitabaco, los asuntos económicos que preocupan a los oyentes

Pasión de catalanes

Antonio: Soy un catalán que no quiere salir se España, me siento catalán y español y como yo hay muchísimos en Cataluña. Por favor dadnos voz, aquí nos tachan de fachas y si nos expresamos en según que círculos la cosa acaba en discursión. Los partidos no independentistas no saben o no quieren movilizarnos, no saben o no quieren hacer que se nos oiga

Paloma: Voté la Constitución del 78 con inmensa ilusión. Hoy me siento responsable de aquel voto. Nunca debimos hacer un estado con 17 mini taifas en las que algunos "emires" se consideran "califas"y gastan como tales. Estoy harta de la "partitocracia" en la que ni siquiera se ponen de acuerdo cuando una parte del territorio quiere independizarse porque por encima están los intereses electorales.

APUNTES ECONÓMICOS

Clara: Me fastidia un poco la frase de que la recuperación pasa “a pesar del Gobierno”. Quizá lo podrían haber hecho mejor, pero también podrían haberlo hecho mucho peor. Seguro que no estaríamos así con Planes E, Ministerios de Igualdad multimillonarios, etc. Podemos ser críticos, pero seamos también justos. Lo que es, es.

INMACULADA: Pues la macroeconomía irá muy bien pero los de por aquí por la calle lo único que vemos es una Sanidad y una Educación públicas mermadas, reducidas a la mínimae expresión, por no hablar de una Dependencia prácticamente desaparecida, unos sueldos miserables, unas pensiones en reducción progresiva, unos contratos laborales cada día más precarios, una I+D enferma crónica, si no difunta, una tasa de morosidad bancaria batiendo records mundiales... Pues menos mal que vamos bien.

Abel: Lo que ocurre es que las cosas siempre se notan primero en la macroeconomía, y mucho después en la microeconomía, que es la que sentimos el común de los mortales. Pero es que eso ya pasó al inicio de la crisis, cuando los grandes números empezaban a dar señales de alarma y, sin embargo, la gente seguía con el mismo tren de vida de la época de vacas gordas. Y así siguió durante mucho tiempo.

BAJADA DE IMPUESTOS EN MADRID Y MONTORO

HÉCTOR: Lo que a mi me asombra es que Montoro afee a Madrid que quiera bajar impuestos con la consigna de "será que le sobra el dinero". Entonces, este hombre, ¿no ve clara la que se supone que es la ideología de su partido, bajar impuestos para favorecer el consumo y la recaudación?

JUAN CARLOS: Con lo único que es capaz de asombrar al mundo Montoro es con otra subida de impuestos. Me han subido el IBI del año pasado a este un 20 por ciento. Viva el IPC.

Juan: Ahora que el Sr. Montoro está tan eufórico, podría demostrar que "España va bien" devolviendo los IRPF pendientes a los españolitos que lo necesitamos para pagar matrículas universitarias y para subsistir, al menos en mi caso y el de otros muchos, y que no espere a enero 2014 para cuadrar sus cuentas con Bruselas

LEY ANTITABACO Y ADELSON

Hace unos años obligaron a los restaurantes/bares a hacer unas costosas modificaciones en sus locales para separar a fumadores de no fumadores. Al poco tiempo se cambió la ley, y los empresarios se quedaron con tres palmos de narices, unos gastos no compensados y una importante bajada de ingresos, cuando no la ruina... Y ahora vienen diciendo que '' el gobierno está buscando fórmulas" para "hacer compatible la protección de la salud y la creación de puestos de trabajo"??? Vamos, que durante todos estos años les ha dado exactamente igual pero ahora, como Adelson se ha puesto farruco, les entra de repente la preocupación. Por cierto, Adelson, ese señor al que el fisco de su país acaba de meter un multazo de 80 millones de euros. Este país es de vergüenza.