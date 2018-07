Crimea en el punto de mira

CRIMEA



MANUEL: Si el 93% de la gente que vive en esta península ha votado que quieren unirse a Rusia, no sería más fácil dejarlos que sean rusos y ayudar a los ciudadanos que quieran seguir siendo ucranianos a vivir en la parte que sigue perteneciendo a Ucrania? Porque si no, al final, sufren los de siempre, el pueblo… ¿A ningún gobernante se le ha ocurrido pensar que no se puede obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer? Y en este caso, la mayoría es aplastante.



Manuel: Si no nos podemos meter en buscar justicia sobre un dictador y sus decisiones en un país perdido, o en buscar justicia para el pueblo de El Tíbet masacrado por China. ¿Por qué nos preocupamos por Ucrania? Claro por El Tíbet no se puede traer gas a Europa y no les podemos embaucar en nuestras redes para exprimirles a impuestos y exigencias para que solo vivan bien los políticos que manejan esta situación. Esto es la democracia, si me vale lo que tienes, te unes a mí para exprimirte y luego ya si eso y tú quieres te independizas.



Ángeles: esto es como si Rajoy en un día generoso le regala las canarias a marruecos dentro de 50 años los canarias votan en mayoría aplastante pertenecer a España que es de donde se sienten



JUAN: A ver... ¿lo que ha hecho Rusia en Ucrania no se parece mucho a lo que hizo, y está haciendo, Marruecos en el antiguo Sahara Español?



PASIÓN DE CATALANES

Javier: Con todo lo que está pasando con Crimea, Ucrania y Rusia, a lo mejor a Artur Mas se le ocurre cambiar la pregunta de la consulta para incorporarse a Andorra!! Eso sí, con la intención de, al poco tiempo, separarse de ellos. Seguro que ya tiene a su gente pensando en esto....

Cristóbal: un país se puede independizar unilateralmente, en función del pais del que se independice (somaliland de somalia) o bien del reconocimiento internacional que tenga (kosovo de serbia), en ambos casos la situacion en cataluña es a perder. no obstante, si han llegado al punto en el que todo les da igual, alla ellos. pero que sepan que ningun pais UE, ni paises con fuertes relaciones con la UE les va a reconocer.



GONZALO: Por qué no aprovechan las elecciones europeas para preguntarnos a todos los españoles si queremos que Cataluña se separe de España y acabamos de un vez con esta tontería. Hay mucho dinero en juego, pero para unos pocos



Jaime: no existe en nuestra constitución una figura que se llama retirada de competencias a las cc. aa. que no cumplan con sus obligaciones? ¿Acaso realizar una consulta ilegal con intereses aviesos no es estar fuera de la ley? Es más: el solo hecho de prometer la consulta y amenazar con la segregación de España creo que ya merece la retirada total y temporal de competencias.



Inma: Si la principal baza del gobierno español contra la secesión es la falta de reconocimiento internacional, ya puede buscarse algo más convincente para ofrecer a los catalanes: tarde o temprano, la mayoría de países nacidos de independencias no negociadas acaba por sumar reconocimientos, primero de unos pocos países, luego de algún organismo internacional, y así poco a poco se van convirtiendo en una realidad irreversible, aunque tarden años. A mí me preocupa que a estas alturas el gobierno siga mirando al cielo a ver si escampa. Me gustaría tener un gobierno con la madurez democrática suficiente para tomarse en serio el proceso catalán, que exige más diálogo que declaraciones catastrofistas o amenazas.La casa del director general de Energía ANDALUZ



TERESA: me he quedado con los ojitos redondos, muy redondos, como bolitas, cuando he escuchado la noticia de Luciano González, un vecino más de nuestra Andalucía. Ahora entiendo lo de la vivienda sostenible, está clarísimo, ¿es ese tipo de viviendas en las cuales es el vecino el que te la sostiene porque es el mismo el que te paga la luz? Por Dios, Andalucía al máximo...



MAGDALENA ÁLVAREZ



ANTONIO: ¿Me podrían indicar ustedes, que conocen mejor la política andaluza, si la señora Magdalena Álvarez tiene capacidad y formación para desempeñar el puesto que ostenta de vicepresidenta del BCE?



Como ciudadano, que sólo la conoce por su labor como ministra y sus declaraciones ante los medios, no me puedo creer que una persona como esa esté en un puesto tan importante. ¿Quién y cómo la ha colocado ahí?



TEJERO HIJO Y OTROS



MARTÍN: Quiero pensar que la comida que organizó el Tcol. Tejero fue una grave imprudencia y no una celebración. No obstante, como servidor público ha pagado su acción. Pero hay otros servidores públicos, políticos, que se jactan de que no cumplirán las leyes y las sentencias judiciales y siguen en sus puestos. ¿No se podría aplicar el mismo criterio?