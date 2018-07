La sucesión en la Corona

LA MONARQUÍA



CHEMA: No soy monárquico, soy pragmático. Teniendo en cuenta los costes de una elección la Presidencia de una Republica seguramente es mas costosa que la Monarquía. Como dicen los argentinos al Presidente nadie le da bola y, por supuesto, nadie le conoce. La Monarquía abre puertas en todo el mundo y es recibida con respeto en todos los sitios. El Príncipe Felipe esta extraordinariamente preparado y es un gran activo para España.



Juanjo: Quería manifestar mi reconocimiento a la monarquía su trabajo por España durante todos estos años. Considero injusto juzgar la trayectoria del rey basándose solo en los últimos 8 años ,digamos moviditos y llenos de escándalos, por que se olvidan de 31 años de monarquía donde nos ha representado muy bien y ha trabajado por el país y sus ciudadanos.



MARÍA: este es un buen momento para hacer borrón y cuenta nueva. Muchos ciudadanos, por nuestra edad, no hemos votado esta constitución en la que se manifiestan enormes fallos que preocupan a una gran mayoría de ciudadanos. Necesitamos la regeneración de las instituciones y yo esto lo interpreto como el primer paso para ello. Por favor, no nos defrauden o todo irá a peor.



Ignacio: Yo sí creo que es buen momento: Después de las elecciones hay riesgo de un parlamento con grandes dificultades para obtener una mayoría absoluta, salvo chantajes de minorías, cualquier cosa costará muy cara, y podía haber pasado con la abdicación. A nivel internacional Europa está en crisis y los países no miran por Europa sino por ellos.

Por no hablar de Cataluña y el PNV que está en las matas esperando.



JOSEFINA: mi agradecimiento al Rey por todo lo que ha hecho en casi 40 años. Yo que viví el final del franquismo y la transición, sé lo decisivo que fue en esa etapa tan difícil. Y por otra parte... alguien me puede explicar qué puñetas significa eso de "democracia real" que tanto proclaman unos cuantos en internet o en sus manifestaciones en la calle? No será que con esa expresión quieren decir que son "solo" "sus" deseos y "sus" opiniones los que valen? Qué pasa... que solo cuentan sus opiniones y deseos? Me parece una falta de respeto absoluta a los electores españoles. Y me parece una expresión bastante dictatorial...



JAVIER: Ayer llegó el Día D, el día en el que nuestra democracia tiene que demostrar su madurez garantizando la sucesión en la jefatura del Estado. Al Rey Juan Carlos hay que agradecerle la aceleración de la llegada de la democracia, que antes o después hubiese llegado, pero a saber cuándo y cómo. Y no hay que sobrevalorar las manifestaciones antimonárquicas de ayer. Basta que salga el 10% del electorado de IU y Podemos para que se llene una plaza en cada capital, pero eso no significa que los españoles estén deseando el fin de la monarquía.



Laura: Me gustaría que esa ley orgánica no se hiciera con prisa y precipitación, creo que no debe ser otro debate abierto esta sucesión pues da miedo ver como los radicales se pronuncian y como crecen. En definitiva espero que España siga teniendo en la monarquia una aliada y un aliento. Gracias. Laura Adrados.



Nicolás: Viví el final del franquismo. Vote la constitución, opino que todavía llevamos pocos años desde la muerte del dictador. Todavía no somos auténticamente demócratas, no hay más que asomarse al balcón. Presidente de la República, quien? Gonzalez?, Aznar?, ZP? Qué figura española tiene entidad para serlo? El coste de la corona? Y cuanto va a costar la presidencia de la república con la avidez de boato que tienen los políticos españoles y hay que sumar los gastos de elecciones porque en España no se puede votar todo a la vez.



Mariano: para la izquierda radical cualquier excusa les vale, quizás si hubiera un referéndum posiblemente se llevarían una sorpresa, porque el problema no es la monarquía si no los políticos.



Laura, de Málaga: quisiera romper una lanza a favor de los que, como yo, desearíamos un referéndum para que los ciudadanos fuéramos consultados sobre si deseamos continuar con un modelo de estado como la monarquía, o cambiar a otro como la república. No todos somos antisistema o perro flautas. No todos queremos la II República en vez de la III. De hecho, somos muchos los republicanos de ideas de derechas, y entiendo que ser republicano no tiene que ir unido a una tendencia política. Hay muchos votantes del PP y del PSOE que somos republicanos. Una consulta específica sobre el tema revelaría exactamente cuantos, y justo eso es lo que deseamos que se nos consulte y se tenga en cuenta nuestra opinión y se haga uso de la democracia para decidir la continuidad o no de una institución que, si bien ha podido ser muy útil y asi lo reconozco, en el pasado, y Don Juan Carlos es buena prueba de ello, no tiene que continuar por mera inercia.



Juan: Es necesario que se consulte a los ciudadanos. Después de los resultados de las elecciones europeas, no se puede "colar" a Felipe de Borbón como Rey , con los votos de un Parlamento que ya no refleja la realidad política. Hacer eso sería poner bases falsas a la Jefatura del Estado de Felipe de Borbón y traería aparejada una contestación política y social que haría imposible su continuidad. Si Felipe de Borbón quiere ser Jefe del Estado , debe consultarlo a sus compatriotas en un Referemdum. La Soberanía reside en el conjunto del pueblo español y no nos pueden hurtar el derecho a decidir como queremos ser gobernados.



Juanjo: Los que como yo, que soy de la misma generación que el Príncipe, no creemos en la Monarquía por considerarla un sistema fuera de nuestro tiempo, pero que para nada comulgamos con la supuesta “república” que se manifiesta ayer en Sol ni consideramos que la tricolor sea nuestra bandera...¿que hacemos?



POLÍTICOS



Ignacio: Habla el señor Chaves, no conoce los datos "en teoría" y todo es negativo. Son contratos basura, es que los trabajadores se han ido de España, los contratos de la SS son de economía sumergida....Todo porque es el otro partido el que está consiguiendo estos datos. Lo malo, es que si fuera al revés, los otros dirían lo mismo. Y luego se sorprenden de que aparezcan Podemos, y demás