EGUIGUREN



IGNACIO: En la entrevista dice que Euskalerria no tiene sentido sin Navara, como España sin Castilla, pues yo le diría que Castilla no tiene sentido sin Euskadi. Pero por otra parte, los vascos quieren Navarra sin los Navarros y soy pesimista, vivo en Navarra, y resumiendo "lo vasco es autentico, solirario y guay, y lo navarro o español es de fachas, ladrones y drogatas", este mensaje lleva lustros calando en la juventud Navarra y el voto nacionalista se ha doblado. Conozco no pocos hijos de emigrantes, declarandose fervorosos nacionalistas.



JAVIER: Eguiguren transmite desánimo tanto en sus palabras como en su semblante, realmente quien vive cómodo en el País Vasco es quien se sabe libre de cualquier amenaza pasando la mano por el lomo de ciertos personajes.



Miguel: Decir que en Madrid se vivía mejor con ETA es una ignominia. Que se lo digan a todas las familias de los asesinados durante todos estos años y a todos los que vivimos aquí y que tuvimos que soportar esa amenaza constante. Eguiguren me recuerda a aquellas declaraciones de Arzallus en las que decía que 'para Madrid el arte y para Guernica las bombas'. Son repulsivos todos y todos forman parte del mismo mecanismo, para ellos ETA ha sacudido el árbol y ellos están recogiendo las nueces...



Jose maría: Quisiera preguntar si el País Vasco puede anexionarse Navarra y si es así que camino tendrían que seguir. ¿Como se opondría España?



PASIÓN DE CATALANES



JOSE LUIS: La reforma constitucional la tendremos que votar los ciudadanos en las urnas no?

Jose: Consideran los tertulianos que se debe hacer una reforma de la constitución de forma que se habilite la manera de que el parlamento de España pueda limitar las funciones de los parlamentos autonómicos para evitar que promulguen leyes anti constitucionales ?

Javier: Es cierto que la reforma constitucional es algo necesario que muchos expertos recomiendan. Pero el sentido de la reforma me temo que es el contrario del que pretenden los nacionalistas.



Vicente: La secesión debe ser enérgicamente rechazada por el Parlamento. Y una cosa más: la deliberacion democrática es el resultado de una votacion Parlamentaria, no las primaveras revolucionarias





OTRO: Uno de los asuntos más "jartibles" de los últimos años es Cayaluña. Me gustaría saber si hay alguna plataforma fuera de Cataluña que apoye la independencia sobre la base de la salud mental del resto de los españoles, por favor, denles la independencia, son insoportables, habría que hacer una análisis profundo.



MARTÍN: Es significativo el comportamiento del Sr. Mas. Pide diálogo pero cuando se le brinda la oportunidad no se presenta. Este es el respeto que tiene a la normativa. No cumple las leyes, ni las sentencias judiciales. Es un reyezuelo que no se atreve a salir de su castillo. A la representación que manda al Congreso debería contestarle el más joven de los parlamentarios, en concordancia al respeto que Mas tiene al resto de españoles.





María: Intentan explicarnos muy bien las cosas pero siento decirles que nunca llegaran a la concreción del Artur: Si hay que ir se va, pero ir ¨pa na¨¨ es tontería.



CARLOS: PERO VAMOS A VER, ¡La malcriadeza adolescente de los politicos independentistas catalanes es flipante! Para ellos lo democratico es hacer SIEMPRE lo que ellos pretendan...¡Que le mandes a la supernani!



CRISTÓBAL: a ver, hay una cosa clara, si en cataluña hay conciencia de "pueblo", se independizaran cuando quieran y, además por las buenas o por las malas. y si eso les condena al ostracismo internacional, pero ellos quieren ser independientes a toda costa, será algo que no les importará (palos con gusto no pican), asi que, en lugar de debatir si es constitucional (algo que no es importante en tanto en cuanto a una de las partes le da bastante igual), hay que exponer qué van a tener en uno o en otro caso y de una u otra manera



Jose manuel desde Madrid: Como pueden decir Artur Mas y los políticos independentistas que la independencia la reclama el pueblo. No será al reves, que han sido los políticos los que han incluido al pueblo en su locura sin preguntarles. Si se hiciera una encuesta mas de la mitad no estaría de acuerdo



MAR: Enric, con su "espero que no lo desees..." ¿a qué se refiere? A la intervención de Cataluña? Pues desde mi punto de vista no hay otra, si Mas sigue con su pulso: O se interviene la Comunidad o se les deja a su aire, se independizan sin el reconocimiento del estado y a ver qué pasa. Supongo que una de esas dos opciones son las que baraja Juliana, porque el diálogo solo se da cuando los interlocutores se sientan con intención de llegar a un acuerdo y yo francamente, no veo esa disposición en los nacionalistas catalanes.