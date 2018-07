Variedad de temas

PSOE:

Miguel: El PSOE deberia hacer lo mismo que hizo el PP en Navarra, si no coincides en algo tan básico como la configuración del Estado, te separas y te presentas aparte. Una manera limpia de ganar la confinza que están perdiendo.

PASCUAL: si Rubalcaba no hace primarias no tiene autoridad moral para pedir consultas sobre reformas y tampoco podrá pedir responsabilidad a Rajoy por sus pérdidas de electores

Juan: En serio alguien se cree que los españoles no adictos al PSOE hemos olvidado que Rubalcaba estaba al frente del gobierno con Zapatero que llevó a España a la ruina con politicas populistas y la negación de la realidad de la crisis. JA¡¡¡¡¡

POLÍTICOS

Carlos: ¿es posible transformar un bar de carretera con luces de neon en una capilla con las chicas y los actuales gestores?, no, ¿verdad? Pues lo mismo con respecto al congreso, senado y parlamentos autonomicos. Unos corruptos, otros lo saben y no hacen nada y otros no lo saben aunque este ocurriendo delante de sus narices. Todos ellos deben irse. Necesitamos un sistema al estilo aleman o britanico, nuevas reglas y nueva gente.

HURACAN VS DEUDA CATALANA

JOSE MIGUEL: al parecer, los destrozos del huracán sandy costarán a estados unidos la friolera de 45000 millones de dólares; pues bien, ni con eso hay suficiente para pagar la deuda en la que han dejado los independentistas catalanes sumida la nación a la que tanto aman, la catalana.

LO QUE GASTAN LOS ANCIANOS

Nuestros ancianos gastan mas por las compras para alludar a sus hijos parados con familia,pago de hipoteca,comida,luz ,libros para los nietos,etc,etc

PASIÓN DE CATALANES

Inma: Un país con un 25% de paro, desahucios a granel, gente que se tira por la ventana cuando van a echarla de su casa, miles de jóvenes emigrando en busca de un futuro... y ustedes a su bola, dedicando todos los días el 80% del programa a su particular cortina de humo, "pasión de catalanes". Se ve que conectan perfectamente con las preocupaciones e intereses de la gente de la calle.

DAVID DESDE HUESCA: me gustaría que se hablara de la ley que han sacado los catalanes recientemente donde se dice que hay que pedir autorización a Cataluña para poder abrir nuevas empresas en la zona limítrofe con Aragón - la conocida como Franja - por la proximidad con el aeropuerto de Lérida, luego que les tenemos manía, se lo ganan a pulso.

LA HUELGA GENERAL

JOSE MIGUEL: resulta una incongruencia que este gobierno siga financiando incomprensiblemente a los sindicatos , y estos le responden con una segunda huelga general claramente politizada y manejada por el psoe desde la sombra. la imagen que damos a europa, pendiendo del rescate, es de auténtico desastre.