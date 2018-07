Navarra en el punto de mira

NAVARRA

Ignacio: En Navarra desde hace 20 años, el nacionalismo vasco ha crecido de un 18% a casi un 30% y subiendo, es consecuencia de tres cosas: Primero la cantidad de años que lleva en el poder UPN y muchos de ellos con mayoría absoluta. Segundo, La ambigüedad del Psoe, que en los 80 gobernó y ahora es la tercera fuerza, pasándose sus votantes al nacionalismo. Ya han pactado en varios ayuntamientos. Tercero, el gran apoyo que tiene el nacionalismo desde el País Vasco que nos triplica en población y recursos, pero de una forma y consiguiendo que la juventud se "convierta", lo vasco es bueno, autentico, solidario, ....lo español y navarro es de paletos, corruptos, drogatas, fachas etc..

Luis: me causa cierta perplejidad, aunque no sorpresa, que el PSN pida la dimisión de Barcina por los supuestos errores de su vicepresidenta, lo normal es que se pida la dimisión de dicha vicepresidenta, una vez que se aclare en la comisión creada al efecto (seguro que el PSN, BILDU, ARALAR, etc., ya tienen su veredicto), pero como el fondo es otro, y desde hace años se intenta derribar a quien dobla y triplica en escaños a los grupos que ahora piden su dimisión, pues se continuará hasta que consigan elecciones y entonces el PSN se dará cuenta de su error puesto que, estoy seguro, lo pagara en las urnas.

Manuel: ¿No se os ha ocurrido darle la vuelta a la tortilla? Quizás sea el Gobierno de Navarra el que creyera que como para quitarles tenían que unirse con Bildu, nadie lo iba a hacer. Yo he visto la cara de la Presidenta y la verdad es que no hay que ser psicólogo para ver que algo raro pasa. Tan malo es unirse a un partido proetarra como pensar que nadie te va a quitar porque tienen que unirse con un partido proetarra y nadie lo va a hacer.

OTRO: Por qué el PSOE cuando se trata de presunta corrupción en la casa del vecino Navarra madrid se revoluciona y pide dimisiones a diestro y siniestro y en su casa como es Andalucía les da igual y encima la ponen como ejemplo de gestión

DAVID: simplemente decir 2 cosas: a los políticos en general les importamos muy poquito, piensan en gobernar ellos y ser el ombligo del califato que pretenden espoliar, bien con impuestos o con sus prebendas. La segunda: yo estoy totalmente en contra de la legalización de Bildu, y qué decir de que participe de los beneficios de la democracia, cuando ellos no son demócratas. Pero si a ojos de la Justicia es un partido político legal, será más o menos moral, pero se puede pactar con ellos; o alguien se acuerda de IU cuando respalda los regímenes de Cuba o Venezuela, ¿tampoco habría que pactar con ellos?

SECCIÓN NICOLÁS: Me cae muy bien D. Nicolás Redondo, pero… Ahora lo de Navarra, ayer lo de la Vicepresidenta de Constitucional puesta por su partido, anteayer el Estatut… Sr. Redondo: el suyo, el PSOE, es un partido tóxico, nocivo, y tan suyo es el PSOE como de Eduardo Madina. Así pues, y lo siento mucho, Ud. y los que piensan como Ud. son tan responsables como Madina, Zapatero y demás, de la dinámica en que nos han metido a todos los españoles. Ya está bien de reflexiones estupendas desde el sillón.

CATALUÑA

INMA: Lo de Cataluña cada día me recuerda más al "1984" de Orwell. Nos meten con sacacorchos un enemigo común para tenernos entretenidos y exacerbar el sentimiento nacionalista en la gente. A los catalanes les dicen que el enemigo a muerte es España y a nosotros que los enemigos son ellos. Con eso estamos todo el día dándole vueltas a lo mismo y nos tienen medio drogados con el temita mientras "ellos" hacen y deshacen lo que les da la gana. Puro y duro 1984. Qué gran visionario fue Orwell.

ANDALUCÍA

Antonio: me gustaría comentar que os intereseis por aquellas empresas y profesionales que trabajando para la junta de Andalucía se ven obligados a no facturar hasta que ellos les autorizan, no tendra algo que ver en la ficticia reducción del déficit presentada. Yo llevo con una obra de un colegio terminada desde haveas de 8 meses y aun no he terminado de cobrar ni facturar por imposición de la administración.

ITALIA

JUAN: En España e Italia nos libramos de la Ciclogénesis Explosiva pero ellos sí que tienen una CicloPolítica Explosiva permanente.

ENTREVISTA A LEGUINA

MANUEL: Ya empiezo a estar en edad de nostalgias y no puedo dejar de pensar si existe alguna posibilidad de que los Leguinas, Redondos, Bonos, etc, podrían volver a la política activa. ¿Sería posible refundar un PSP (Partido Socialista Popular) que nos devolviera la ilusión a los españoles? Por favor, piénselo, sería algo grande para todos.

OTRO: Qué privilegio tener en la tertulia a las dos mejores cabezas del PSOE. Gran desperdicio que estén "en excedencia".

Inma: El principal problema de Zapatero fue que estaba ahí cuando llegó la crisis y se lo llevó por delante exactamente igual que se llevó a todos los presidentes europeos a los que les pilló..Me gustaría ver qué hubiera hecho Leguina en su lugar y si no hubiera caído exactamente lo mismo.