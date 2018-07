El paro que no acaba

EPA

INMA: De verdad es para sentirnos orgullosos y darnos golpes de pecho que el paro haya descendido porque la gente se está yendo del país o deja de apuntarse al INEM?

Francisco: La disminución del número de parados se debe única y exclusivamente a la disminución de la masa activa. Y, para que no nos hagamos ilusiones respecto al futuro, esta EPA nos demuestra que el empleo que se crea es extremadamente precario

DAVID: SI SE QUIERE ACABAR CON EL PARO, HAY QUE TOMAR GRANDES MEDIDAS, Y LA MAS IMPORTANTE ACABAR CON EL DINERO NEGRO, PARA ELLO SE DEBERIA SUPRIMIR CUALQUIER PAGO EN EFECTIVO DE MAS DE 10,00 O 20,00 EUROS, DE ESTA MANERA SE AFLORARIA DINERO AL MERCADO Y SE GENERARIAN NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO CON COTIZACIONES SOCIALES, LO QUE TAMBIEN PODRIA LLEVAR A UNA REDUCCION DE IMPUESTOS, TANTO EN LA SEGURIDAD SOCIAL COMO EN RENTA.

AURORA: El empleo lo crean las empresas, yo no sé por qué siempre se habla del Gobierno cuando se trata el paro, como si el Gobierno fuera empresa. Hablen de las empresas, que son las que lo crean, y si el empleo es precario, será por qué no puede ser de otra forma. Está claro que un trabajo para toda la vida se acabó - pero hace décadas que se acabó en el resto de Occidente - , pero quién puede obligar a otros a que lo den, quién lo diga que se haga empresario y que lo dé él, a ver si es tan listo y tan exigente consigo mismo.

JAVIER: Vaya tela Valeriano Gómez mentando sólo a los parados de la legislatura del PP, como si los de la época del PSOE no contaran. Por otra parte, es una quimera pensar que, tras esta crisis, podemos tener contratos de trabajo de calidad. Estamos tocados, y ésta va a ser la desgracia de esta generación. No tendremos guerras, como antaño, pero sí inestabilidad laboral durante muchos años, por desgracia.

RAFAEL: Hablan de crear empleo' pero las empresas no contratan ni gratis y me explico, mi hijo estra en ultimo curso de Comunicacion Audiovisual solo le falta el trabajo fin de grado y realizar 300 horas de practicas no remuneradas en empresas, que significan 24 creditos, ha mandado su curriculo a numerosoas empresas dos o tres le han contestado que no tienen proyectos para poder contar con el pero la mayoria ni le han contestado,, asi no vamos a ninguna parte.

ALVARO: La política de prestación de desempleo en Andalucía era un cáncer pero no se ha hecho nada para arreglarlo. ?que piensan sobre esto?

TEMA CONSTRUCCIÓN

ISAAC: como muy bien dice el Sr Casimiro, hay una enorme bolsa de gente que trabajaba en la construcción con poca o muy poca formación. Ahora muchos se intentan reciclar de alguna forma, pero se encuentran con que por ejemplo los cursos de formación de los organismos, que son los únicos gratuitos, son o para menores de 30 o para mayores de 45 y yo me pregunto ¿Qué pasa con los que estamos en esa franja, no comemos, no vivimos ? Esa masa es la que trabajaba en la construcción mayoritariamente. Por

Alfonso: Sr. Abadillo, no todos los que estamos en el sector de la construcción somos paletos e incultos. Estamos muchos profesionales de diversos ramos aquí metidos, en este noble oficio que lleva acompañando al hombre desde que empezó a establecerse, allá por el neolítico. La mayoría de la inmensa reserva cultural que tenemos nosotros y el mundo entero son sus construcciones. Así que ya vale de denostar este sector y hacer pensar a la gente que somos unos tarugos que solo piensan en hacer millones y millones de casas. Piense que muchísima industria auxiliar depende de la construcción y hay que luchar por reactivar este noblísimo sector.

ROSSELL

ROBERTO: Si dimite..., pq está claro que es culpable.., si no dimite.., pq se aferra al cargo..., en qué quedamos?... y si Sandro en un cargo privado es capaz de dimitir...,no podría hacer lo mismo la princesa mientras se aclare el tema..., en un cargo que pagamos entre todos? Será culpable o no..., pero por lo menos ha tenido la decencia de marcharse..., si tiene decencia marcharse en estos tiempos.

GONZALO: Lo primero que tenía que hacer Montoro es inspeccionar a todos los clubes de España. El que no ponga al día sus deudas con la seguridad social y hacienda, que desaparezca como cualquier empresa. Somos tan tontos que nos embarga hacienda y lo pagamos sin rechistar; embargan a un club y lo de Gamonal se quedaría corto. Menos mal que Europa ya va metiendo mano.

MARTÍN: ¿Hasta qué punto el futbol, los clubes, jugadores, etc. se mantienen dentro de lo que es privado? Algunos están subvencionados por ayuntamientos, comarcas, autonomías etc, y no me refiero a equipos juveniles.

Algunos equipos o sus presidentes están usando esa plataforma para fines políticos, propagación del independentismo por ejemplo. Los "progres" de los años 60 se quejaban del abuso que hacía Franco del futbol como opio del pueblo. Esos mismos probablemente son los que hoy nos atiborran de él.

DAVOS

JAVIER: Como muy bien dice el entrevistado, a servidor de mayor le gustaría ser como BONO el cantante, va por la vida de ecologista y solidario, pero acude a sus conciertos en helicóptero y en cada concierto suyo se gasta mas electricidad que en 6 meses en mi pueblo. Todo un ecologista

ORTEGA CANO

José miguel: es una vergüenza que haya pasado casi un año desde la sentencia que dictaba la cárcel para ortega cano, y aún no esté en prisión por los dichosos recursos. Mientras tanto, el fallecido sigue en el hoyo gracias a él. Al chiquero ya.

LA JUNTA DE Andalucía

Juan Antonio: La Junta de Andalucía insulta a la inteligencia humana, por un lado, de cara a la galería le exige a UGT la devolución de unas cantidades de dinero supuestamente recibidas indebidamente, digo supuestamente porque no me creo que la Junta fuera ajena a esta práctica, y por otro, le continúa dando subvenciones.